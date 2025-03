Baja en Boca: Williams Alarcón se rompió los meniscos y será baja por dos meses

El contundente triunfo de Boca ante Defensa y Justicia por 4 a 0 dejó un sabor agridulce en la Bombonera. Si bien el equipo de Fernando Gago exhibió una de sus mejores versiones en el torneo Apertura y quizás jugó su mejor partido en el año, la preocupación se instaló en el club tras la lesión de Williams Alarcón. El mediocampista chileno sufrió la rotura de los meniscos de su rodilla derecha y será operado este lunes, lo que lo mantendrá alejado de la competencia durante aproximadamente dos meses.

El episodio ocurrió a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Alarcón intentó presionar a Aaron Molinas sobre la banda derecha. En su afán de cortar el avance rival, pisó mal y su rodilla derecha se trabó en el césped. Inmediatamente cayó al suelo y mostró gestos de intenso dolor. Las muecas del jugador y la rápida reacción del cuerpo médico encendieron las alarmas. Pablo Dóvalo, el árbitro del encuentro, detuvo el juego y permitió su atención médica. Sin posibilidad de continuar, fue retirado en camilla y sustituido por Tomás Belmonte. Salió llorando.

Tras el partido, Alarcón se sometió a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico: rotura de meniscos en la rodilla derecha. La noticia significó un golpe para el cuerpo técnico, que perderá a un jugador que había llegado como refuerzo en el último mercado de pases procedente de Huracán y que buscaba consolidarse en el esquema de Gago.

Se retiró llorando: así se lesionó Alarcón en Boca.



La baja del chileno se suma a las ausencias de Ander Herrera y Camilo Rey Domenech, lo que deja a Boca con menos variantes en la mitad de la cancha. La lesión llega en un momento crucial, ya que el equipo azul y oro lidera el Grupo A de la Copa de la Liga con 23 puntos y enfrenta semanas decisivas en su calendario, con el Superclásico ante River (previsto para el 27 de abril) en el horizonte.

Alarcón, de 24 años, había sido titular por última vez el 18 de febrero en la derrota por 1-0 ante Alianza Lima por la Fase 2 de la Copa Libertadores. Su regreso al equipo titular era una oportunidad para afianzarse, pero la lesión truncó su continuidad. Su operación está prevista para este lunes y, si la recuperación sigue los tiempos estimados, podría volver a estar disponible en el inicio del segundo semestre del año.

Alarcón en acción ante Defensa y Justicia, antes de lesionarse Daniel Jayo

Si bien la preocupación inicial era que la lesión fuera más grave y afectara los ligamentos, la confirmación de la rotura meniscal se considera un “mal menor” dentro del panorama médico. No obstante, Gago deberá reconfigurar su mediocampo en el corto plazo para afrontar los compromisos venideros.

Mientras tanto, el plantel y el cuerpo técnico aguardan su evolución y confían en una recuperación exitosa para que el chileno pueda reincorporarse a la competencia sin inconvenientes.

Otro Boca

Boca y su técnico, Fernando Gago, confirmaron su capacidad de reacción. El equipo fue comprometido y fiel a su historia, mantuvo la altísima efectividad de los últimos partidos (cinco remates al arco, cuatro goles) y redujo a su mínima expresión a un siempre competitivo Defensa y Justicia. Como ante Rosario Central y Central Córdoba, el Xeneize abrió el partido en su primera chance clara y manejó el trámite con muchísima autoridad.

La tarde no pudo empezar mejor porque quien empujó a la red el rastrero pase de Palacios no fue otro que Edinson Cavani, el goleador que llevaba un mes y medio con la pólvora mojada y no perdonó frente al arco vacío, en una acción muy similar a la desperdiciada en el descuento con Alianza Lima. El uruguayo se diluyó cuando intentó ayudar en la gestación, pero recuperó la voracidad en el área contraria y, sobre todo, la confianza en sí mismo.

Gago apostó por un equipo lógico, a la vieja fórmula del 11 de memoria. Un 4-3-1-2 de manual, con laterales que van y vienen, un 5 metedor, un enganche clásico de los que ya no hay y dos tanques metidos en el área dispuestos a convertir en gol cualquier pelota que les pase cerca. La heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Con una idea clara, sin experimentos ni posiciones inventadas, Boca dio otro golpe sobre la mesa y demostró que está para pelear hasta el final.

Fue un partido completo el de Boca. De área a área y en todos los aspectos del juego. Manejó los tiempos y los momentos del partido, no se conformó con la ventaja de un gol y, sin generar demasiadas situaciones, llevó el partido a su terreno y mantuvo a Defensa siempre lejos del arco de Marchesin, espectador de lujo durante la mayor parte de la noche.

Boca entendió que el año no estaba perdido y aceleró a fondo en un Apertura que está para cualquiera. Hilvanó su sexta victoria consecutiva y se acomodó en la cima de la Zona A, al menos hasta que Tigre (escolta con un punto menos) reciba este lunes a Central Córdoba. Dato a tener en cuenta: el líder de cada zona define siempre de local en los playoffs, y Boca está invicto de local en todo el ciclo Gago…

