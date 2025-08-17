Banfield pasó de los insultos a la fiesta en el Sur haciéndole tres goles en 9 minutos a Estudiantes

Banfield volvió a derrotar a Estudiantes después de seis partidos. Un triunfo heroico, por 3-2, por la 5° fecha del torneo Clausura. Le anotó tres tantos en nueve minutos y le dio vuelta el partido que lo ponía en jaque, contagiando humores negativos luego de irse al descanso por 0-2.

Las realidades eran bien diferentes. Mientras Estudiantes había recuperado el andar positivo tanto en el ámbito local e internacional y venía de ganarle a Cerro Porteño en Paraguay por 1-0, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Taladro trataba de asomar la cabeza en medio de una situación deportiva que no estaba acompañando del todo. Es cierto que Eduardo Domínguez guardó a muchos titulares pensando en la revancha ante el conjunto paraguayo del próximo miércoles en La Plata, pero de todas formas fue una gran reacción la del Taladro.

Rodrigo Auzmendi, una de las figuras, comentó: “Habíamos arrancado mal, pero no merecíamos perder. La diferencia se hizo dura pero el equipo cambió el chip y pudimos darlo vuelta. Pedro (Troglio) me dio la confianza para venir y ser parte de este equipo y es una gran satisfacción poder darle a la gente esta victoria”.

La primera emoción fuerte de la tarde se dio a los 20 minutos de la primera etapa, con un gran zurdazo desde afuera del área de Santiago Arzamendia que se metió como un puñal junto al palo izquierdo de Sanguinetti.

Pero lo más destacado de la tarde en el primer tiempo en el Sur estuvo en la gran jugada del segundo gol, en una acción en donde participaron todos los futbolistas del Pincha y en el que generaron 16 pases con movilidad y desmarques. El balón fue del centro a la derecha, de la derecha al centro y luego para la izquierda y finalizó como un avance de handball, sin saltear líneas laterales de la izquierda al centro y del centro a la derecha. El último pase fue una asistencia de Farías previo al control y la mejor definición de Román Gómez.

El festejo de todo Banfield encabezados por Martín Río, autor del golazo para el 3-2 ante Estudiantes Prensa Banfield

El Taladro llegó al descuento por intermedio de Auzmendi, que metió el puntazo de arremetida luego de un centro desde la izquierda de Ignacio Abraham y el desvío en el primer palo de Méndez. Eso le dio otro ánimo a los hinchas locales, que se habían alterado bastante al final del primer tiempo con la desventaja por 0-2.

Y el estadio se levantó a los 16 minutos, con el empate de cabeza de Lautaro Ríos luego de un primer toque de Auzmendi. Lautaro Ríos había ingresado por Esquivel para el inicio de la segunda etapa.

Lisandro Piñero, delantero de 18 años de Banfield, intenta un avance ante la marca de Lucas Alario, de Estudiantes Prensa Banfield

A los 17 minutos Martín Río hizo explotar el Lencho Sola con un gran cabezazo desde el punto penal, tras un centro desde la derecha de Castañeda. Pedro Troglio, mirado de reojo en los últimos partidos, lo gritó con furia. Fue un gran desahogo para él, sobre todo por los cambios que le dieron un rápido resultado a su equipo primero para mejorar el juego y luego para dar vuelta el resultado. El ingreso de Ramiro Funes Mori (1m86) dispuesto por Eduardo Domínguez para darle más fortaleza al juego aéreo defensivo visitante no le dio los resultados esperados.

La película no finalizó así, tuvo más emociones, aunque el resultado ya no se movería: Estudiantes estuvo cerca de convertir el tercero con un remate de Mikel Amondarain desde afuera del área que dio en el palo derecho de Sanguinetti. Luego también intentaron de media distancia Ezequiel Piovi y Edwin Cetré: el primero también fue controlado por el arquero; el segundo se fue por encima del travesaño. Hasta Lucas Alario buscó con un disparo que no llevó mayores complicaciones a Sanguinetti.

Lo mejor del partido

Una de las “perlas” del partido la ofreció Lisandro Piñero, metiendo un lujo a lo Neymar, haciéndole un sombrerito a Arzamendia sobre la línea de cal e intentando un desborde a los 7 minutos del segundo tiempo. Eso había levantado los aplausos de los hinchas con el delantero de 18 años, pero en esa acción pisó mal, terminó sufriendo una molestia en su muslo derecho y minutos después debió ser reemplazado.

A los 37 minutos, Mauro Méndez pudo convertir otro gol de cabeza y nuevamente luego de un centro desde la izquierda de Abraham, una de las figuras del partido, pero la pelota fue bien controlada por Muslera.

El gran desahogo del final fue para Banfield, que hace tiempo le cuesta tener una continuidad de buenos resultados. Pero este domingo consiguió su segunda victoria en el certamen y subió hasta la mitad de la tabla de la Zona A del Clausura.