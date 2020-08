Leon Goretzka alza a su compañero Serge Gnabry; Bayern Munich vivió una jornada histórica Fuente: Archivo - Crédito: afp

Cuando quieren, los alemanes no tienen piedad dentro de un campo de juego. Humillaron con la selección a Brasil en el recordado 7 a 1, en el Mundial 2014, y ayer Bayern Munich vapuleó a Barcelona 8 a 2 para expulsarlo de la Champions League, en Lisboa.

Tras el partido, ante los micrófonos. Leon Goretzka, uno de los mejores del conjunto bávaro ante el equipo de Quique Setién, tampoco tuvo piedad ante una pregunta de un periodista en zona mixta.

"Por edad, Messi podría ser un ídolo para ti ¿te dolió verle así?", le cuestionaron al alemán. "No, no me ha dolido. Me lo he pasado bien", fue su respuesta, que pronto se hizo viral en las redes sociales por su contundencia. Luego, en las redes sociales, subió un tuit en donde dejaba sellado el resultado de la goleada y escribió: "Es verdad".

Goretzka, el polivalente medicampista del Bayern de Múnich, había asegurado antes del duelo de cuartos de final que el astro argentino del Barca sólo podía ser frenado "colectivamente".¿Cómo detenerlo? "Miles de jugadores antes de mí ya intentaron responder a esa cuestión", declaró el martes el internacional alemán, de 25 años. Y agregó: "Esto sólo funciona colectivamente, porque es un futbolista fuera de lo común", prosiguió Goretzka.

Su respeto hacia el rosarino, hasta allí, había sido absoluto. "No sé si podremos cortar sus ganas de jugar, pero debemos imponer nuestro juego", estimó el ex del Bayer Leverkusen: "Para nosotros, todos los adversarios son ganables. Tenemos mucho respeto, pero sabemos también de lo que somos capaces e iremos con la cabeza alta".

Finalmente, la goleada habló por sí sola. El Bayern llegó pleno de confianza a esta 'Final 8' inédita de la la Champions League, que se disputa a puertas cerradas en la capital portuguesa hasta el 23 de agosto. Y Barcelona mastica hoy su bronca por un ciclo que acaba de terminar.