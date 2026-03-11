Donald Trump reiteró que el equipo iraní “es bienvenido” al Mundial de fútbol, según Infantino

LAUSANA (AFP) - Trump reiteró que el equipo iraní “es bienvenido” al Mundial de fútbol, afirmó Gianni Infantino. El jefe de la FIFA aseguró este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, le prometió durante una conversación el martes por la noche que recibirá sin trabas a la selección iraní en el Mundial de fútbol 2026 que se celebrará en Norteamérica.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, coorganizador junto a México y Canadá, escribió el dirigente italosuizo en su cuenta de Instagram.

Infantino mencionó por primera vez “la situación en Irán”, sin precisar si la incertidumbre en torno a su participación en la máxima cita del fútbol, del 11 de junio al 19 de julio, se debía a los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero contra el país que desataron una guerra en Oriente Medio.

La selección de Irán y una participación en el Mundial 2026 que genera dudas

Amenaza de boicot

Apenas unas horas después del inicio de la ofensiva, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, planteó la hipótesis de un boicot a la competición, aunque dijo que la última palabra la tendrían las “autoridades deportivas” del país.

“Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta (...). Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo”, dijo entonces en la televisión iraní. “¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un sitio como ese?”, añadió.

ARCHIVO - El presidente estadounidense Donald Trump recibe el Premio de la Paz de la FIFA de manos de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, durante el sorteo de la Copa Mundial, el 5 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci,) Evan Vucci - AP

Tres días más tarde, en una entrevista con el medio Político el 3 de marzo, Trump respondió al ser preguntado por la presencia del Team Melli en el Mundial: “Me da completamente igual. Creo que Irán es un país duramente derrotado. Están al límite de sus fuerzas”.

Algunos analistas también han mencionado la posibilidad de que Estados Unidos se negara a acoger a los iraníes por razones de seguridad, ya que sus tres partidos de la fase de grupos estaban previstos en grandes ciudades como Los Angeles y Seattle.

Un evento para “unir a la gente”

“Todos necesitamos, más que nunca, un evento como la Copa del Mundo de la FIFA para unir a la gente, y agradezco sinceramente al presidente de Estados Unidos su apoyo, porque demuestra una vez más que el fútbol une al mundo”, insistió Infantino.

El presidente de la FIFA, único dirigente deportivo presente en la investidura de Trump, muestra regularmente su cercanía con el mandatario estadounidense, hasta el punto de haberle entregado el año pasado un “Premio FIFA de la Paz” cuyos criterios nunca se han precisado.

Aunque el Mundial 2026 se organizará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) la selección iraní disputará sus tres primeros partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense, dos en Los Angeles y uno en Seattle. Si Irán no participa en la gran cita cuatrienal del fútbol, sería la primera vez que ocurre desde que Francia e India se retiraron de la fase final de 1950 en Brasil.

La semana pasada, la selección femenina iraní participó en la Copa de Asia que se celebra en Australia y tras su participación en el torneo, varias jugadoras pidieron asilo al país oceánico luego de que la televisión estatal les reprochase que no cantasen el himno antes de uno de los encuentros disputados.

Jugadores de la selección femenina de Irán previo al partido contra Filipinas en la Copa Asia, el domingo 8 de marzo de 2026, en Robina, Australia. (Dave Hunt/AAP Image vía AP) Dave Hunt - AAP Image

Futbolistas asiladas en Australia

Cinco jugadoras, incluida la capitana Zahra Ghanbari, se fugaron del hotel de la selección y pidieron refugio a las autoridades australianas, anunció el gobierno de este país. Según medios locales, al menos dos integrantes más del equipo también solicitaron quedarse, aunque el ministro del Interior, Tony Burke, precisó este miércoles que una de ellas ha cambiado de opinión.En el Parlamento australiano, Burke dijo haber sido informado que una integrante de la delegación “había hablado con algunas de las compañeras de equipo que se marcharon y cambió de opinión”. “Sus compañeras le asesoraron y animado a contactar con la embajada iraní. Como resultado de ello, la embajada iraní supo entonces dónde se encontraba todo el grupo” y las autoridades australianas tuvieron que trasladarlas a otro lugar para garantizar su seguridad.