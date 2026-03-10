Los groseros errores del arquero de Tottenham: tres goles en 15 minutos y lo sacaron ante Atlético de Madrid

Tottenham recibió cuatro goles en apenas 17 minutos ante Atlético de Madrid, por graves errores de los defensores y el arquero, que tras el tercero de Julián Alvarez, terminó en la salida del arquero Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario.

En el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League en el Metropolitano, el equipo local tomó ventaja con rapidez. A los seis minutos, tras un mal pase del arquero que se resbala, interceptó Ademola Lookman; el delantero cedió de inmediato para el delantero argentino. Alvarez asistió a Marcos Llorente, cuyo remate capitalizó el error y abrió el marcador.

Luego, a los 14 minutos, llegó el tanto del francés Antoine Griezmann. El delantero aprovechó otro error defensivo: Micky van de Ven se resbaló tras un pase atrás, y el histórico atacante del colchonero interceptó la pelota y la envió a la red.

¡¡ATLÉTICO DE MADRID GANA 2-0 EN 13 MINUTOS DE PARTIDO!! Nuevo HORROR defensivo del Tottenham y brillante definición de Griezzman, para sacar una buena ventaja en los octavos de la Champions League.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Tras el saque del medio, llegó el tanto de Julián Álvarez. El delantero aprovechó otro grosero error del arquero checo, que falló al intentar despejar y dejó la pelota servida. La equivocación provocó que el entrenador Igor Tudor decidiera reemplazarlo, mientras los hinchas locales lo despidieron con aplausos irónicos.

¡¡EL SHOW DEL ERROR!! Otro blooper de Kinsky, gol de JULIÁN ÁLVAREZ y Atlético de Madrid llegó al 3-0 ante Tottenham en tan solo 15 minutos.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

La escena del cambio fue elocuente, sobre todo si se tiene en cuenta que el arquero de 22 años es habitual suplente y apenas había sumado 180 minutos en la temporada —dos partidos de FA Cup— y este era su debut oficial en la Champions. El ingreso del italiano Vicario, normalmente titular, y la salida entre lágrimas del joven, que apenas había hecho cinco toques con la pelota, marcaron el partido.

Luego de sus dos groseros errores que terminaron en gol y, con el Tottenham perdiendo 3-0, Kinsky fue reemplazado por Vicario a los 17' del primer tiempo... ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Aunque el gol no modificó demasiado el desarrollo. Apenas cinco minutos después de su ingreso, Robin Le Normand aprovechó una jugada tras un tiro libre. Vicario respondió bien en el primer intento, pero en el rebote nada pudo hacer para evitar el cabezazo del defensor.

Los cuatro goles en apenas 21 minutos del primer tiempo, marcaron un récord en la competencia: el único equipo en llegar a este resultado en un tiempo menor fue el Real Madrid, en la fase de grupos de 2011/12 vs. Dinamo Zagreb (19′).

¡¡EL CAMBIO DE ARQUERO NO FUE LA SOLUCIÓN!! Luego de una gran atajada, Vicario no pudo con el cabezazo de Le Normand y Atlético de Madrid se puso ¡¡4-0!! ante Tottenham en 22' PT.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

Hubo descuento para cerrar una primera etapa con cinco goles. A los 26 minutos, Pedro Porro definió una buena contra tras recibir un pase de Richarlison. El 4-1 al término del primer tiempo dejó un partido con muchos tantos y desarrollo cambiante, aunque marcado especialmente por los errores defensivos, sobre todo del arquero.

Previo al cambio, se pudo ver en videos que el capitán, que regresaba al once tras los cuatro partidos de suspensión por la Premier League, Cristian Romero, hablaba con el entrenador croata. Acto seguido del diálogo, se realiza la salida del arquero. Cabe destacar que Cuti lo consoló al ser reemplazado.

Charla entre Cuti Romero y Tudor mientras Julián Alvarez festejaba el tercero.



— Germán Carrara (@GermanCarrara) March 10, 2026

Ya en el segundo tiempo, Julián Álvarez volvió a convertir. Mientras Tottenham buscaba otro gol, un córner derivó en un increíble toque de Griezmann en una corrida del argentino, similar a la que protagonizó en 2022 ante Croacia en el Mundial. La Araña cruzó toda la mitad de la cancha y definió mano a mano, con un remate cruzado, para el 5-1.

Los goles siguieron. Esta vez fue Jan Oblak quien se equivocó en la salida y le regaló la pelota a Pedro Porro. El defensor habilitó a Dominic Solanke, que definió para el 5-2 y mantuvo una auténtica lluvia de goles en el partido.

