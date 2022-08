Barcelona ganó, goleó y gustó: gol y asistencia de Robert Lewandowski en el 6-0 a Pumas y ovación a Dani Alves

Barcelona conquistó el Trofeo Joan Gamper, su tradicional torneo amistoso de pretemporada, al derrotar 6-0 a los Pumas de México, este domingo en el Camp Nou. La goleada fue edificada por un doblete de Pedri (5 y 19 minutos), el polaco Robert Lewandowski (3), el francés Ousmane Dembelé (10), el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (49) y el neerlandés Frenkie De Jong (84).

A menos de una semana para el inicio de la Liga española 2022-2023, los nuevos fichajes del club catalán dieron una muy buena imagen ante los fanáticos. Después de que el año pasado se disputara en el Estadio Johan Cruyff, aún por las restricciones de la pandemia de coronavirus, y en 2020 se hiciera directamente sin público aunque en el Camp Nou, el tradicional Gamper vivió una presentación con nota de un Barça que tiene mimbres como para recuperar el terreno perdido.

El primer gol de Lewandowski

Lewandowski abrió el camino con su gol, marcando con muy poco ángulo, y dio luego la asistencia para el segundo tanto de Pedri. El polaco, ovacionado, fue elegido el mejor jugador del partido y armó una buena sociedad con Pedri.

Este partido sirvió además para el debut con sus nuevos colores del jugador francés Jules Koundé, recién fichado al Sevilla y que entró en juego en el minuto 61, en lugar de Ronald Araújo. “Tengo muchas opciones como entrenador, será difícil hacer un once pero es importante que haya esta competencia y nos hará mejores como grupo”, elogió el entrenador Xavi Hernández.

El defensor central Andreas Christensen, otra de las novedades del conjunto blaugrana para la nueva temporada, no participó en el partido por dolores cervicales.

“Este es el camino, las sensaciones son buenas. Es lo que tenemos que conseguir los 90 minutos, no bajar la intensidad ni el ritmo. Nos ponemos 3-0 pronto y bajamos, se entiende que es porque es un amistoso, pero no podemos bajar la intensidad en los 90 minutos, por eso necesitamos una plantilla amplia, con jugadores de nivel. No podemos bajar la guardia en ningún momento”, dijo Xavi Hernández.

El partido sirvió además como homenaje del Barcelona a su exjugador brasileño Dani Alves (39 años), que recientemente se unió a los Pumas.

Antes del partido hubo obsequios a Alves en recuerdo a sus 431 partidos con la camiseta del Barcelona, con quien jugó en dos etapas (2008-2016 y 2021-2022), ganando en esa entidad seis Ligas españolas, tres Champions League y cuatro Copas del Rey, entre otros éxitos.

Salvio en acción ante Barcelona Joan Monfort - AP

Antes del partido fue presentado el plantel para la nueva temporada y el entrenador Xavi Hernández se había dirigido a los espectadores desde el césped. ”Empezamos un año muy ilusionante. Queremos ganar títulos esta temporada para poder hacer felices a los culés. Nos dejaremos la piel”, prometió.

Y agregó luego del 6-0: “Estamos contentos, con la afición (hinchada) entregada, con esta ilusión que ha generado el equipo, los fichajes (refuerzos). Creo que el equipo ha dejado una buena imagen, ha hecho un buen partido”, dijo en declaraciones a los medios del club después del encuentro este domingo.

El Trofeo Joan Gamper es organizado por el Barcelona desde 1966. En sus 57 ediciones, el club catalán fue campeón en 44, incluyendo las diez últimas.

La última vez que Barcelona no conquistó su trofeo de pretemporada fue en 2012, cuando perdió 1-0 con Sampdoria, de Italia.

Lo mejor del partido