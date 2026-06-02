A qué hora juega hoy Tim Payne con Nueva Zelanda y cómo verlo en vivo

A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, ganó una inesperada popularidad en las redes sociales y se convirtió en uno de los futbolistas más comentados en la previa de la Copa del Mundo. Lejos de alcanzar la viralidad por sus actuaciones dentro de la cancha, el jugador captó la atención gracias a una campaña que disparó su repercusión a nivel internacional y le permitió reunir más de 4 millones de seguidores. Mientras tanto, el seleccionado neozelandés continúa con su preparación para el Mundial y afrontará hoy un amistoso frente a Haití, un encuentro que despierta interés entre los fanáticos que buscan conocer la fecha, el horario y las opciones para seguirlo en vivo.

El encuentro entre Nueva Zelanda y Haití se jugará este martes 2 de junio a partir de las 21:00 (hora de Argentina). Para quienes deseen seguir el partido en vivo, la transmisión estará disponible a través del Plan Premium de Disney+, servicio que cuenta con los derechos de emisión para toda Latinoamérica, con excepción de Brasil.

Los amistosos de Nueva Zelanda antes del Mundial 2026

Además de las opciones de transmisión disponibles en Latinoamérica, el amistoso entre Nueva Zelanda y Haití también contará con emisión vía streaming a través de Prime Video. Sin embargo, esa alternativa no estará habilitada para los usuarios de Argentina.

Más allá de este amistoso, Nueva Zelanda ya tiene la mirada puesta en su participación en el Mundial 2026. Integrante del Grupo G, la selección debutará el lunes 15 de junio frente a Irán. Luego se medirá con Egipto el domingo 21 y cerrará su participación en la fase de grupos ante Bélgica el viernes 26, en busca de avanzar a la siguiente instancia del torneo.

Tim representará a su selección en esta nueva Copa Mundial de la FIFA (Foto: @timpayne__)

Haití, en tanto, competirá en el grupo C y tendrá su estreno mundialista el sábado 13 de junio frente a Escocia. El segundo compromiso será ante Brasil, seis días más tarde, mientras que su último partido de la fase de grupos será contra Marruecos el miércoles 24 de junio. De esta manera, el seleccionado afrontará una exigente zona en su camino por la Copa del Mundo.