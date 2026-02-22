Barcelona goleó a Levanta y recuperó la punta de la Liga española

Barcelona goleó 3-0 a un Levante amenazado por el descenso y quedó como líder de LaLiga de España, gracias a los goles de Marc Bernal, Frenkie De Jong y Fermín López. El campeón de la temporada pasada suma 61 puntos en 25 partidos, uno más que Real Madrid, tras la derrota de su rival ante el Osasuna el sábado. El Barca había caído al segundo puesto tras la derrota por 2-1 ante el Girona de la semana pasada, pero este domingo se aseguró el regreso al liderazgo por el tropiezo del Real. El conjunto catalán salió a jugar con el nombre de sus jugadores en Chino en las camisetas por un acuerdo comercial que celebra el año nuevo de ese país.

El Levante salió con confianza y creó peligro en el primer minuto, pero el disparo de Carlos Álvarez fue débil y fue atrapado cómodamente por el arquero Joan García. El Barcelona respondió rápidamente, prometiendo un partido de ida y vuelta.

En el minuto 4, Eric García se filtró por la izquierda y envió un centro rasante al área, donde Marc Bernal, de 18 años, se deslizó para rematar a la carrera. “Creo que hemos conseguido controlar el partido de forma eficaz y lo hemos hecho muy bien en todos los aspectos”, dijo Bernal en declaracions a Movistar Plus, y agregó: “Estoy muy contento con los tres puntos y por haber ayudado al equipo con un gol. Es cierto que ellos tuvieron una ocasión al principio, pero mi gol nos ayudó a tranquilizarnos y a ganar confianza”.

Robert Lewandowski desperdició un rebote poco después, mientras que el Levante estuvo a punto de empatar en el minuto 14, cuando Iván Romero habilitó a Jon Ander Olasagasti en un contraataque, pero García realizó un gran bloqueo en el uno contra uno.

Frenkie De Jong aumentó la ventaja en el minuto 32, apareciendo sin marca para rematar un centro de Joao Cancelo desde la izquierda. El Barcelona dominó la posesión tras el descanso, pero al principio le faltó precisión para terminar de definir el partido. Lewandowski y Raphinha fallaron ocasiones claras, y el portero del Levante, Mathew Ryan, detuvo un disparo de Jules Koundé con una gran parada.

Frenkie De Jong marca el 2-0 de Barcelona ante Levante JOSEP LAGO� - AFP�

Lamine Yamal casi hace un golazo después del 2-0. Recibiendo como falso wing derecho, a perfil invertido, controló la pelota y realizó un par de amagos y gambetas para terminar definiendo de emboquillada hacia el segundo palo, pero la pelota se fue apenas desviada. Una muestra del potencial del 10, por más que no pudo convertir en este encuentro.

Fermín López sentenció el partido a nueve minutos del final, con un gran disparo con la izquierda desde el borde del área que pegó en el palo izquierdo del arquero e ingresó, completando así una tarde espectacular del Barcelona.

Mathew Ryan evitó que el marcador más abultado en el tiempo añadido, con dos atajadas consecutivas y espectaculares que frustraron un remate de cabeza de Raphinha y otro de López, convirtiendo el esfuerzo en una de las mejores atajadas del fin de semana.

Lo mejor de Barcelona

“Sabemos que no es fácil recuperarse de dos derrotas tan duras, especialmente ante el Atlético de Madrid: fue un momento realmente malo para nosotros, y también en Girona, pero al final hoy hemos dado una buena respuesta y eso es lo que quería ver del equipo”, declaró el técnico culé, Hansi Flick, en la conferencia de prensa posterior al partido.

El Barcelona espera contar para entonces con la autorización del Ayuntamiento para aumentar el aforo permitido en el Camp Nou.

Ganó el Sevilla (sin Almeyda en el banco)

El Sevilla de Matías Almeyda respira. Sevilla (11º, 29 puntos) se llevó tres puntos de oro de Getafe (1-0) gracias al gol del suizo Djibril Sow, que permite al equipo del argentino Matías Almeyda alejarse del descenso, que no pudo estar en el banco de suplentes por sanción. Cabe recordar que fue suspendido por 7 fechas luego del cruce con el árbitro Iosu Galech Apezteguía en el partido ante Alavés. El entrenador argentino vio la roja por protestar y le agregó gravedad a la sanción por no querer abandonar el campo de juego.

Almeyda sufrió una durísima sanción tras haber sido expulsado en el encuentro contra Deportivo Alavés durante el sábado pasado. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol determinó que deberá cumplir siete partidos de suspensión luego de su fuerte cruce con el árbitro Iosu Galech Apezteguía. “Acato los partidos de sanción, pero lo considero injusto. Lograron lo que querían, sacarme del foco. Hubiese actuado de la misma manera jugando en la plaza, con las manos atrás, respetando. Esto no le hace bien al fútbol”, remarcó el entrenador argentino este viernes.

Y el Celta de Vigo dio un paso importante para repetir el curso que viene haciendo en competiciones europeas tras derrotar 1-0 a Real Mallorca (18º) gracias al gol de su capitán Iago Aspas, de penal. El equipo celeste superó en la tabla al Espanyol para situarse sexto, lo que otorga boleto para disputar la próxima Europa League.