Perdida la liga frente a Real Madrid, a Barcelona le queda la Champions. Tendrá enfrente a Napoli, con el que empató 1-1 en el San Paolo, por lo que una igualdad sin goles lo transportará a las instancias finales de Lisboa, donde todo puede pasar. Pero en este Barcelona, que capituló ante Osasuna (1-2) y que regaló el título doméstico por falta de fútbol, el panorama es desolador. Tanto, que debió salir a hablar su capitán, Lionel Messi, y eso fue más noticia que la derrota con los vascos o que el título conquistado por Real Madrid, el clásico rival.

La Pulga, que habla poco pero dice mucho, remeció los cimientos de un equipo que hace varios meses no encuentra una línea de juego ni un esquema táctico que lo potencie. Por eso las luminarias apuntaron al fusible de siempre: el director técnico. "Espero ser el entrenador en la Champions, pero no lo sé", confesó Quique Setién, el cántabro admirador de Johan Cruyff que dirige a Barcelona porque la Junta Directiva del club nunca tuvo un plan mejor. Y porque Xavi Hernández quiso quedarse a seguir aprendiendo en Medio Oriente. La apuesta por el ex técnico del Betis, que llegó el 13 de enero pasado, no está dando resultados.

"Con esto no nos da", dijo Messi. Y a su técnico no le quedó más remedio que darle la razón. "Estoy de acuerdo con Leo en algunas cosas. Hay que hacer autocrítica porque si no mejoramos las cosas, tendremos problemas", admitió Setién, aunque se negó a aceptar que su equipo hace todo (o casi todo) mal. "Hay que mejorar, pero no se puede tirar todo", dijo el cántabro. Puede que Barcelona no haya hecho méritos para perder de local contra Osasuna, pero el partido fue una muestra más de que encomendarse a Messi (autor del único gol catalán) no siempre alcanza. Contra Napoli, sabe Setién, no bastará.

"Seremos un equipo diferente, con una actitud anímica a tope y vamos a afrontar esa Champions con las máximas garantías", pronosticó con respecto a la cita contra el equipo donde brilló Diego Maradona, por la vuelta de los octavos de final de la Champions. Suena a expresión de deseo.

En contadas oportunidades pudo el Barcelona de Setién dar la imagen de equipo trabajado y que domina a la perfección un guión durante los partidos. Salvo Messi, Jordi Alba y Marc-André Ter Stegen, el arquero alemán cuyas manos le dieron puntos vitales, el resto de la formación titular parece estar en cuestionamiento permanente. Incluidos Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Críticas al equipo en la prensa catalana

Los medios catalanes criticaron con dureza al equipo tras la derrota y la capitulación frente a Real Madrid en La Liga. "El Barcelona lo pierde todo", escribió La Vanguardia. "Setién está casi hundido" y "Un divorcio más que evidente", editorializó Mundo Deportivo. Ambos diarios eligieron hacer su portada directamente con las declaraciones de Messi, y dejar en segundo plano la consagración de Real Madrid.

El rosarino, más importante que Setién, que la derrota en la cancha o que el título de Real Madrid. Algo parece claro: más allá de los nombres pensados para la temporada que viene (Lautaro Martínez, Xavi Hernández en el banco), la gran pregunta que debe resolver el club es cómo hacer para que la campaña 19-20 no se convierta en una enorme frustración. Ganar a Napoli será, entonces, apenas un primer paso.