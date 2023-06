Barcelona quiere a Gio Lo Celso: en qué puesto lo piensa Xavi y por qué puede causar una revolución táctica

escuchar

Giovani Lo Celso no jugó ni un minuto en Rusia por una decisión táctica, se perdió Qatar por una lesión y volvió a recuperar las mejores sensaciones con el grupo de la selección en los últimos meses. Su carrera, más allá de su talento, sufre altibajos. PSG (solo algunos pasajes de su clase), Betis (se destacó), Tottenham (habitualmente errático) y Villarreal, en donde volvió a demostrar sus condiciones. Ahora, antes de volver tentativamente a Londres, lo quiere un gigante del fútbol mundial. Barcelona, que no pudo recuperar a Leo Messi, lo piensa para la temporada 2023/2024. Xavi lo admira. Hasta piensa en crear una revolución táctica desde el círculo central.

El jueves pasado, actuó en los últimos 35 minutos en la victoria sobre Australia por 2 a 0; ingresó por Angel Di María, otra pieza de selección que debe decidir su futuro. Y mostró, como casi siempre, chispazos de su clase habitual.

Lo Celso y Messi: una ilusión que Barcelona tuvo en su momento... Instagram: @locelsogiovani

Hay que hacer un poco de historia: su cuerpo deportivo sufrió varios dolores. A 27 años, todavía tiene una carrera por delante, pero el dato cruel dirá que fue convocado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018 pero no ingresó ni un minuto. Y que pese a estar entre los 26 elegidos por Lionel Scaloni (y ser titular) se quedó fuera de la lista del plantel argentino en Qatar 2022. Fue el primer titular de ese mediocampo que salía de memoria tras conquistar la Copa América 2021 y que luego terminaría trastocado en los comienzos de la última cita mundialista.

Lo Celso también fue campeón. A su manera, sin medalla, pero fue campeón por el reconocimiento que tuvo de sus compañeros, porque siempre encontró un punto de apoyo para levantarse, porque -como nadie- merecía ese aplauso y recibimiento que le dio el hincha argentino en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fue titular en el 7-0 a Curazao en la gira emotiva por nuestro país, luego del Mundial, le dio dos asistencias a Messi de su sello y se abrazó con todos.

El sentido posteo de Giovani Lo Celso en su cuenta de Instagram

La baja de Lo Celso había pegado duro en el vestuario argentino. Todo se potenció cuando se confirmó un desprendimiento del bíceps femoral derecho, lesión por la que se tuvo que operar. El volante surgido en Rosario Central se lesionó en un partido de Villarreal contra Athletic de Bilbao, el 30 de octubre, por La Liga de España. Fue la decisión que más le dolió tomar a Scaloni en la lista. El 12 de noviembre de 2022, el futbolista zurdo rompió el silencio para expresar su dolor.

“La verdad es que fueron días muy duros y tristes para mí. Como sabrán, la lesión me tendrá apartado un tiempo afuera de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo del mundo. Intenté por todos los medios posibles, pero no hubo forma”, escribió en su cuenta de Instagram. “Le deseo lo mejor al grupo y no tengo dudas que representará al país de la mejor manera. Gracias por todos los mensajes de cariño en estos días. Quiero desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días”. Y había cerrado con un mensaje de aliento: “Vamos Argentina”. Tiempo después, contó cómo lloraba en soledad en el baño de su casa, por otra prueba de fuego que el destino le puso en el camino.

Giovani Lo Celso, en Tottenham Hotspur, en un clásico ante Chelsea Visionhaus - Getty Images Europe

El tiempo es otro. Verdaderamente, alentador. Barcelona lo sueña, según asegura Mundo Deportivo, un medio deportivo de esa ciudad. Según sus fuentes, Xavi Hernández cree que al Barça le hace falta más juego interior y perfiles de futbolistas con buen pie que puedan alimentar a los delanteros, en especial a Robert Lewandowski. En este sentido, al técnico le gustaría incorporar a un mediapunta que destacase por sus asistencias y también por tener llegada. Entre los jugadores que cumplen ese retrato hay uno que le gusta mucho, Giovani lo Celso, que esta temporada actuó en Villarreal cedido por Tottenham.

Cinco clásico, mediapunta, interior. Xavi quiere romper el molde del campeón doméstico español, a partir del mediocampo. Y en ese ítem, Lo Celso, aquí y allá. Cuenta el medio español: el argentino es un futbolista que llegó a la elite como mediocentro pero que tocó el cielo en el Betis jugando de mediapunta, en la temporada 2018-19, en la que firmó 16 goles y 6 asistencias en 46 partidos. Esos grandes registros le catapultaron al Tottenham previo pago de los ‘Spurs’ de 40 millones de euros. Sin embargo, el argentino no cuajó en el equipo londinense y ha estado dos años cedido en el Villarreal y ahora tiene que regresar al Tottenham, con el que tiene contrato hasta 2025.

En Villarreal volvió a sentirse importante

Y va más allá, en cuanto al juego, el esquema y las opciones de ataque (y defensa). En el Barça, esta figura del mediapunta no es la prioritaria, sino que lo son el pivote defensivo tras la marcha de Busquets y el interior, tras el fallido intento por Messi y con la incógnita de qué decidirá Gündogan (otro de los grandes apuntados). Es decir, que el mediapunta sí es necesario para Xavi aunque no es lo que más le urge. En todo caso, si el Barça lo puede hacer, al técnico le gusta mucho Lo Celso, como también le gusta Alex Baena (21 años), también del Villarreal, aunque en su caso casi imposible dado que tiene contrato hasta 2028 (con una cláusula de rescisión de 60 millones) y su club no quiere desprenderse de él tras su gran temporada.

Lo Celso, de festejo en Betis ante Rennes DAMIEN MEYER - AFP

Dos asuntos centrales: no se sabe cómo será el futuro de Tottenham (en donde actúa Cuti Romero), en plena renovación y con cambio de entrenador. En el círculo íntimo del jugador, ven con buenos ojos la hipótesis del pase. Pero saben que la entidad inglesa pediría varios millones de euros más que aquellos 40, cuando recaló en la Premier League. Y ese puede ser un gran problema para Barcelona, acechado por las desventuras económicas.

LA NACION