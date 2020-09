Koeman y Suárez, una novela todavía irresuelta. ¿Seguirá el uruguayo?

17 de septiembre de 2020 • 07:54

Dispersada la tormenta por la continuidad de Lionel Messi en Barcelona, en el club catalán es tiempo de amistosos de preparación. Y así fue como ayer, el rosarino marcó en dos oportunidades en la victoria de su equipo 3-1 frente a Girona en el Estadi Johan Cruyff, ubicado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en San Juan Despí de Barcelona.

A pesar de diferentes versiones, tanto Luis Suárez, quien todavía no sumó minutos ni pudo resolver su salida a Juventus, como Arturo Vidal, quien podría partir a Inter de Milán, no fueron convocados. Pero de manera sorpresiva, cuando parecía que el futuro del uruguayo estaría lejos del club, apareció un guiño por parte del DT. Ronald Koeman fue consultado sobre la ausencia del uruguayo luego del encuentro y dejó una definición tajante. "Hablé con él y, si se queda en la plantilla, será uno más", afirmó el DT, quien al asumir había avisado que el Pistolero no formará parte del proyecto.

Desde hace algunas semanas se viene hablando de la chance de que Suárez sea transferido a Juventus Crédito: AFP

Fue una frase que no pasó inadvertida en España y muchos medios hablan del giro inesperado sobre el destino del atacante charrúa. "Esperamos a ver si hay una salida o no", reconoció Koeman. "Estuve hablando con Luis esta mañana. Esperamos a ver si hay salida o no. Respetamos los contratos y desde el primer día hemos dicho que si se queda en la plantilla será uno más", explicó Koeman, quien contó con Suárez en el entrenamiento de este jueves pese a no haber sido convocado ayer en el amistoso.

Además, el entrenador holandés destacó el rendimiento del equipo ante Girona: "Estamos bien físicamente. Los jugadores han jugado 60 minutos y muchos de ellos jugarán 90 el sábado para estar preparados para el comienzo de la Liga. Hoy están cansados por los entrenamientos".

