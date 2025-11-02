Lionel Messi reveló cómo toma el mate y sorprendió con un ingrediente sorpresa

Lionel Messi y Luis Suárez sorprendieron en un rol diferente al que se los conoce: fueron comentaristas del partido entre Montevideo Boca Juniors y Deportivo LSM, club que fundó el atacante uruguayo en 2018. Junto a ellos estuvieron, en vivo, los streamers Davoo Xeneize y La Cobra, quienes oficiaron de intermediarios, mientras los futbolistas contaban anécdotas de su carrera profesional.

Relajados, sentados en un sillón, Messi y Suárez se deleitaron con la goleada del Deportivo LSM por 6-0 contra su rival de turno y, a la vez, el argentino, mate en mano, contó cómo toma esta bebida tan tradicional en Argentina. “Cuando era chico tomaba dulce, mi vieja (Celia Cuccittini) tomaba dulce y después cuando empecé solo los hice amargo”, manifestó La Pulga.

Lionel Messi y Luis Suárez participaron de un streaming junto a Davoo Xeneize y La Cobra

En esa misma línea, Messi argumentó que su decisión de tomar mate amargo se debió a que no quería incluir el azúcar en su dieta y, por ende, descartó esa opción.

Con el termo en mano, convidándole un mate a Suárez, que estaba a su lado, Messi recordó una anécdota junto a Sergio “Kun” Agüero en la Copa América de 2015 que se celebró en Chile.

Lionel Messi confirmó que le gusta el mate amargo

“No sé por qué al Kun se le había ocurrido meterle miel al agua”, contó Leo ante la risa de los presentes. Sobre aquella ocurrencia, Messi destacó que el mate “estaba bueno” y despertó la curiosidad de Suárez, quien quedó sorprendido por la idea del exjugador del Manchester City, quien hoy se dedica al mundo del streaming.