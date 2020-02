Messi, disgustado por las declaraciones de Abidal Fuente: Reuters

5 de febrero de 2020

La crisis en Barcelona ya es innegable. Las declaraciones del director deportivo del club catalán, Éric Abidal, sobre el presunto malestar de los jugadores con el ex entrenador Ernesto Valverde, desató una fuerte respuesta de Lionel Messi. El argentino eligió responderle al directivo con un duro post en Instagram, y esta determinación condujo a una reunión que se realizará en las próximas horas entre el presidente del club blaugrana, Josep María Bartomeu, y Abidal, en la que podría sellarse la salida del director deportivo.

Más aún: varios medios españoles señalaron que Messi está muy disgustado con la dirigencia de Barcelona, y podría evaluar la decisión de irse del club el 30 de junio próximo, al final de la temporada. La estrella argentina tiene contrato con el Barça hasta junio de 2021, pero con la posibilidad de rescindir unilateralmente el mismo si así lo desea al término de esta temporada, lo que provoca la urgencia de parte de los directivos.

La reacción tan directa de Messi, poco dado a este tipo de respuestas, ha encendido las alarmas en un Barcelona con la gestión deportiva cuestionada. "Messi dice basta", "Guerra abierta", "Caos FC"... Los medios deportivos de España destacaron la crisis interna con grandes titulares.

A modo de muestra por el fastidio del astro argentino, el programa Planeta Deportivo presentó un video que muestra una de las rutinas del plantel de Barcelona: la reunión de arenga en la cancha después de los ejercicios de calentamiento competitivo, lo que en España se conoce como "hacer la piña". Allí quedó expuesto que el francés Antoine Griezmann se juntó con uno de sus compañeros para empezar la arenga, pero Messi siguió de largo rumbo al túnel. Gerard Piqué, otro de los capitanes del equipo y símbolo del club, buscó frenar al argentino y le pidió explicaciones por su decisión, a lo cual el rosarino le respondió y continuó su marcha. Según Deportes Cuatro, la arenga grupal se hizo dentro del vestuario.

Este miércoles, el entrenador Quique Setién buscó ponerle paños fríos a la situación: "Trataré por todos los medios de que al grupo no le afecte. La importancia del partido de mañana -frente al Athletic de Bilbao- y la obligación de sacarlo adelante es lo que me interesa. Todo lo demás no lo voy a poder controlar y no me desgasto en ello. Esta situación a mi no me afecta, lo único que me interesa es darle a los jugadores las herramientas necesarias para desarrollar lo que tienen dentro. En todos los clubes del mundo hay problemas, pero hay cosas que no puedo controlar. A mí, habladme de fútbol. Todo lo demás no me ayuda, no me interesa".

¿Qué fue lo que dijo Abidal para provocar la respuesta contundente del astro argentino de Barcelona, habitualmente tranquilo y de bajo perfil? Básicamente, el director deportivo había señalado que durante la dirección técnica de Ernesto Valverde, "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

El exfutbolista y actual dirigente de Barcelona confesó en una entrevista al medio deportivo Sport que "después del clásico del 18 de diciembre -Barcelona 0 vs. Real Madrid 0- comenzamos a concretar la marcha de (Ernesto) Valverde", en relación con la decisión de culminar el ciclo del DT de entonces del club.

Abidal aseguró luego que ellos veían un "problema interno, que es lo que vemos nosotros internamente". "Cuando yo miraba los partidos no miraba los resultados, miraba cómo se jugaba la táctica, el trabajo interno que se hacía con los jugadores que no jugaban mucho", explicó.

Inmediatamente Abidal dijo la frase que provocó la respuesta de Messi: "Yo tengo una sensación, me fijo mucho en esos detalles que hacen mucho al final de la temporada. Muchos jugadores que no estaban satisfechos pero tampoco trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna".

"La relación del vestuario con el entrenador ha sido buena, pero son cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba, y tomamos la decisión (de finalizar el ciclo de Valverde)", concluyó Abidal.

En la red social, el 10 de Barcelona y de la selección argentina fue directo: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien"

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo a hacerse cargo de las decisiones que toma. Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", concluyó Messi.

El viaje a Doha para ofrecerle supuestamente a la leyenda azulgrana Xavi Hernández la conducción técnica del equipo en lugar de Valverde, y el fracaso en la contratación de un delantero en enero, para reemplazar a Luis Suárez, dejaron en una posición muy frágil a Abidal. Por eso la prensa deportiva especula con la posibilidad de que Abidal renuncie o sea despedido este miércoles, tras la reunión que tendría prevista con el presidente Bartomeu.