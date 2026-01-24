Barracas Central vs. River, en vivo, por el torneo Apertura
El Guapo y el conjunto millonario se estrenan en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia
Primera llegada de River
River elabora la primera maniobra con cierto peligro. Pivotea Driussi y, de frente, Aníbal Moreno remata desde afuera del área. La pelota, mansa, termina en las manos de Miño, el arquero del Guapo.
Gallardo a Moreno: "¡Más arriba!"
El Muñeco quiere que su equipo monopolice la pelota y ahogue a Barracas Central en la salida. “Ahí, más arriba”, le pide Gallardo a Aníbal Moreno, uno de los refuerzos para esta temporada.
River presiona bien alto
Viña y Montiel están bien abiertos y el equipo millonario busca evitar que Barracas salga con claridad de su campo. El Guapo apuesta al pelotazo largo para sus dos torres: Bruera y Morales.
¡Se juega!
River y Barracas Central ya juegan en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, de Barracas, por la fecha 1 del Grupo B, en el torneo Apertura.
Facundo Colidio: "Tenemos que ganar"
“Siempre tratamos de plasmar la identidad de River”, dice Facundo Colidio en los micrófonos de ESPN Premium. Y agrega: “Eso no lo cambiamos. Igualmente, sabemos que el partido se puede ir dando de diferentes maneras. Necesitamos cambiar la imagen del año pasado y vamos por eso. Tenemos que ganar. Es el único resultado que sirve”.
Estos son los once titulares del Guapo
El equipo local también tiene confirmado al equipo titular para jugar con River ante su público. El Guapo tendrá estos once titulares: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi y Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc y Tomás Porra; Facundo Bruera y Gonzalo Morales.
🇵🇪 𝙓𝙄 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙄𝙍𝙈𝘼𝘿𝙊— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) January 24, 2026
👉 El equipo titular elegido por Rubén Darío Insúa para enfrentar a River Plate en el Estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia. pic.twitter.com/lc6E7tLYrK
La alineación de River, con sorpresas
Marcelo Gallardo confirmó el equipo titular de River. Como era previsible, Franco Armani no se recuperó de su lesión y su lugar en el arco millonario será ocupado por Santiago Beltrán, de buenas actuaciones en los dos partidos de pretemporada –no le hicieron goles Millonarios, de Colombia, ni Peñarol, de Uruguay–. Además, el regresado Tomás Galván (volvió de su préstamo en Vélez) estará desde del inicio, al igual que Facundo Colidio. El colombiano Kevin Castaño, en cambio, quedó fuera del banco de suplentes. La formación será: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio; Sebastián Driussi.
Nuestros 11 para el debut en el torneo ⚽️💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Ipxlv6oYSi— River Plate (@RiverPlate) January 24, 2026
Barracas Central le negó la acreditación a LA NACION
El lector de LA NACION no tendrá hoy la cobertura en el estadio del partido entre Barracas Central y River porque el club local alegó problemas de procedimiento al momento de solicitar la acreditación. Este medio realizó el trámite de la misma manera que en la temporada pasada, cuando sí obtuvo el pase, pero ahora se encontró con una respuesta negativa.
River debuta en el Apertura
Bienvenidos a la cobertura del partido que Barracas Central y River protagonizarán desde las 17 en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia. El encuentro, correspondiente a la fecha 1 del grupo B del torneo Apertura, tendrá el arbitraje de Nicolás Ramírez y televisación de ESPN Premium.
Seguí leyendo
"¿Cómo podés jugar así?". Debutó en el Boca de Bianchi, una grave lesión lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
¿DT echado de un club grande? No importa: será un alivio y la indemnización le dejará pagar algunas cuentas
¿Fórmula 1 o ajedrez? El dilema de acelerar a fondo o guardar: por qué en 2026 puede que no gane el más rápido sino los “taxistas”
- 1
Mauro Dalla Costa: debutó en el Boca de Bianchi, una lesión en la espalda lo obligó a dejar el fútbol y hoy tiene una agencia de autos
- 2
El fútbol argentino no sabe cómo cambiarles la ruta a los jóvenes que solo miran hacia Ezeiza
- 3
San Lorenzo perdió contra Lanús como local en el debut en el Torneo Apertura
- 4
Agenda de TV del sábado: River, Racing, ligas europeas, octavos de final en Australia y NBA