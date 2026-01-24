Barracas Central vs. River, en vivo, por el torneo Apertura

Marcelo Gallardo confirmó el equipo titular de River. Como era previsible, Franco Armani no se recuperó de su lesión y su lugar en el arco millonario será ocupado por Santiago Beltrán, de buenas actuaciones en los dos partidos de pretemporada –no le hicieron goles Millonarios, de Colombia, ni Peñarol, de Uruguay–. Además, el regresado Tomás Galván (volvió de su préstamo en Vélez) estará desde del inicio, al igual que Facundo Colidio. El colombiano Kevin Castaño, en cambio, quedó fuera del banco de suplentes. La formación será: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña; Fausto Vera y Aníbal Moreno; Tomás Galván, Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio; Sebastián Driussi.

