En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. Huracán hoy, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors y Huracán chocan este martes desde las 21.30 en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal con arbitraje de Fernando Echenique por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, el primer certamen de la temporada de la Liga Profesional (LPF).

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argentinos Juniors eliminó a Lanús en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 FACUNDO MORALES / Fotobaires

La previa del partidos

El Bicho eliminó en octavos de final a Lanús 2 a 0 como local con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano y vuelve a presentarse ante su gente con el anhelo de meterse entre los mejores cuatro. En el Grupo B de la primera etapa se ubicó tercero con 29 puntos producto de ocho triunfos, cinco empates y tres caídas y está a tres triunfos de un título con el que, además de hacer historia, dejaría atrás la eliminación en la primera ronda de la Copa Argentina y en el repechaje de la Copa Libertadores, dos duros golpes en el arranque del año.

El equipo de Diego Martínez, por su parte, dio el cimbronazo de la primera fase de eliminación directa al derrotar a Boca Juniors en la Bombonera 3 a 2. En los 90′ reglamentarios fue empate 1 a 1 por los tantos de Leonardo Gil y Milton Giménez y el visitante prevaleció en el tiempo suplementario con dos penales de Óscar Romero. Tras quedarse con nueve jugadores por las expulsiones de Eric Ramírez y Fabio Pereyra, el combinado de Claudio Úbeda descontó con un gol de Ángel Romero, pero no le alcanzó y el Globo avanzó.

Oscar Romero le dio el triunfo a Huracán sobre Boca Juniors con dos penales ALEJANDRO PAGNI - AFP

El conjunto de Parque Patricios también conformó la zona B en la primera fase y quedó séptimo con una campaña irregular de cinco triunfos, siete pardas y cuatro caídas. En total sumó 22 puntos y recién se aseguró la clasificación en la última jornada con una igualdad ante Racing.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez.

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski. DT: Nicolás Diez. Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Hugo Nervo, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Facundo Kalinger; y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.83 contra 4.87 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, llega a 3.18.

Quien se imponga en el duelo avanzará a las semifinales y enfrentará a Belgrano de Córdoba o Unión de Santa Fe, que chocan previamente desde las 19.

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 Canchallena

Ambos clubes se enfrentaron recientemente en el Torneo Apertura 2026, el 28 de abril pasado en la fecha 16 del Grupo B, y ganó Argentinos Juniors como visitante en el estadio Tomás Adolfo Ducó 2 a 1 con goles de Tomás Molina y Iván Morales. Facundo Waller había puesto en ventaja al anfitrión.