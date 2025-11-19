Barracas-Huracán: la fuerte denuncia del árbitro Andrés Gariano contra Frank Kudelka

Luego del escandaloso arbitraje de Andrés Gariano el lunes pasado, en el empate 1-1 entre Barracas Central y Huracán, en el que el juez sancionó dos penales cuanto menos polémicos contra el Globo, este jueves el Tribunal de Disciplina anunció varias sanciones, mientras se conoció de manera extraoficial un informe de Gariano en el que denuncia a Frank Kudelka, entrenador de Huracán, que podría sufrir una fuerte sanción si prospera la declaración del árbitro.

Después del partido, varios jugadores de Huracán y Kudelka se acercaron a increpar a Gariano, y en ese contexto se produjo una discusión en la que el DT le dijo: “Hoy te metiste con mi familia, ¿querés que hablemos después?”, y recibió una respuesta contundente de Gariano, que disparó: “Sí, vamos a hablar y te voy a romper todo”.

Este miércoles, El Gráfico anunció que tuvo acceso al informe que Gariano presentó ante la AFA, en el que explica -según su punto de vista- lo sucedido en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El árbitro señaló que Kudelka fue expulsado “después del partido” a causa de una “conducta inadecuada dentro del banco”.

Bruera pivotea la pelota y roza en la mano de Waller: Gariano cobró penal luego del llamado del VAR, pero no lo fue

El informe luego indica que Kudelka -que finalizó su contrato con el Globo- le dijo: “Lo que hicieron ustedes hoy, no tienen vergüenza, es un desastre”. El árbitro describió después que el entrenador se dio vuelta y luego volvió diciendo: “Ahora te voy a ir a buscar al vestuario, yo me saco la camisa y vos la camiseta, y lo arreglamos como hombres, y te digo una sola cosa más: tu familia y tu hijo se merecen que les pase una desgracia, ya lo vas a ver”. Esa última frase es la que explicaría la amenaza de Gariano de “te voy a romper todo”. Según El Gráfico, Kudelka expresó: “No quiero entrar en polémicas, pero desmiento totalmente lo que informa Gariano. No le dije eso de ninguna manera”.

Además, en el informe se consigna que el preparador físico Mariano Hernán Lisanti también fue expulsado por “agresión a un árbitro”. Gariano señala que el asistente le gritó: “Todo el partido nos bombeaste, ladrón de mierda”, y que luego se acercó a Gariano y se lo llevó por delante con el pecho, por lo que fue retirado por sus colegas del cuerpo técnico.

"VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



Más tarde, en su informe, el Tribunal de Disciplina de la AFA inició un expediente N°98404 en el que decreta la “suspensión provisional” de Kudelka, Lisanti y el futbolista César Román Ibáñez, también de Huracán (su expulsión no consta en el informe), a la espera de que los tres hagan su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, por las faltas a los artículos 47 y 48 del Código disciplinario.

Andrés Gariano, el árbitro del encuentro, fue el gran protagonista del empate entre Barracas y Huracán, resultado con el que el Guapo se clasificó a los octavos de final, y el Globo quedó al margen de las instancias decisivas. Entre los principales fallos del árbitro -secundado por José Carreras, que estuvo a cargo del VAR- estuvieron los dos penales (mal) sancionados al Guapo -uno de ellos atajado por el arquero Meza ante Iván Tapia, el hijo del presidente de la AFA-. Después también había expulsado mal a un futbolista de Huracán y debió sacarle tarjeta roja a otro que apenas lo amonestó.

Luego del final del encuentro (Gariano lo finalizó en un ataque de Huracán) el juez principal expulsó a Nehuén Paz por protestar. “Andrés, decime la verdad: ¿Cómo hacés para dormir tranquilo? Es el laburo nuestro, el trabajo de toda la semana", se escuchó que le dijo un futbolista del Globo en un final caliente, lleno de polémicas y protestas. Allí fue cuando se produjo el cruce dialéctico entre el árbitro y Kudelka, pero en las grabaciones que se viralizaron no se escucha la presunta amenaza del DT, y sí la fuerte declaración de quien estuvo a cargo del encuentro.