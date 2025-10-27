Las polémicas de Barracas vs. Boca: de la expulsión de Iván Tapia a la quinta amarilla de Paredes

Barracas Central y Boca disputaron un partido tenso en la cancha del Guapo, por el encuentro pendiente de la 12° fecha. El Xeneize ganó 3-1 y así se metió en la zona de Copa Libertadores y saltó al tercer puesto de la Zona A con la mira en los playoffs del torneo Clausura. El árbitro Nicolás Lamolina tuvo mucho trabajo por la vehemencia con la que jugaron, sobre todo, los futbolistas locales.

El comienzo ya fue caliente, con Leandro Paredes amonestado junto con Iván Tapia a los cinco minutos por un tumulto en donde se pelearon ambos capitanes. Lamolina tuvo que separar a varios futbolistas y terminó mostrando las tarjetas amarillas para ambos referentes. Paredes recibió así la quinta amonestación, por lo que no podrá jugar en la próxima fecha ante Estudiantes, en La Plata, pero quedará habilitado para medirse con River en la Bombonera, en un clásico que definirá varias cosas para un lado y para el otro.

Durante la semana se había hablado mucho en el Mundo Boca sobre si Paredes debía tener cuidado o “hacerse amonestar” para no correr riesgos de perderse el superclásico. Ese interrogante quedó resuelto pronto.

Antes de esa acción incluso, todo Boca, con el entrenador Claudio Ubeda a la cabeza, pidió la expulsión de Rafael Barrios por un supuesto golpe con el puño a Miguel Merentiel. No hubo una imagen clara de esta acción, ya que las cámaras estaban sobre la repetición de un topetazo de Ruiz sobre Paredes en otro sector de la cancha.

A los 14 minutos se fue expulsado Iván Tapia: resultó una jugada polémica porque si bien el mediocampista de Barracas Central va fuerte en una disputa del balón con Paredes, da la impresión que no lo llega a tocar. Pero Lamolina no dudó y el VAR, a cargo de Silvio Trucco, no lo corrigió.

Barracas recién se estaba acomodando ante el nuevo contexto y el entrenador había realizado una modificación defensiva para reacomodar el mediocampo: por eso ingresó Siro Rosané por el delantero Bruera. Pero de un saque de arco largo de Ledesma y un rechazo defensivo de Delgado, llegó el golazo de Rodrigo Insua, que remató desde más de 30 metros y sorprendió a Marchesin, que vio como la pelota se le metía en el ángulo superior derecho. Nadie en Boca lo podía creer, mientras el hijo del entrenador festejaba casi incrédulo por el gol que había convertido.

Boca no le sacaba ventajas en el juego al futbolista de más y Barracas Central fue práctico: aprovechó la única situación que tuvo y llenó de preocupación a Claudio Ubeda. El DT se la había jugado en la previa sumando un volante más a la estructura (Williams Alarcón) en lugar de Brian Aguirre, que no había practicado con normalidad en la semana por un cuadro febril. El Xeneize tuvo un 82% de la posesión de la pelota, pero casi no generó situaciones de gol. La novedad ante la lesión de Rodrigo Battaglia fue el ingreso de Milton Delgado como “socio” de Paredes. El juvenil venía de hacer un muy buen Mundial Sub 20 con la selección argentina de Diego Placente que salió subcampeón en Chile.

El primer tiempo concluyó 1-0 para el local pero la más clara de Boca la tuvo sobre el final Milton Giménez, que recibió un centro desde la derecha sobre el punto penal pero cabeceó apenas desviado.

Boca lo dio vuelta

Para el segundo tiempo, Ubeda dispuso el ingreso de Exequiel Zeballos en lugar de Alarcón. El Changuito terminó siendo una de las figuras. Y Boca pudo dar vuelta el partido con dos goles de Milton Giménez en tres minutos. El primero con una definición con cara interna al segundo palo tras una jugada de Zeballos y el 2-1 con un cabezazo luego de un centro desde la derecha de Barinaga, el lateral que se fue afirmando como titular.

Lamolina tuvo más trabajo con las sanciones disciplinarias: amonestó a Candia por una fuerte entrada sobre Milton Delgado y le mostró otra amarilla a Dardo Miloc por una infracción sobre el volante central de la selección Sub 20. Así fue que el entrenador Rubén Darío Insua reemplazó a Miloc, para evitar otra expulsión. Otro que fue amonestado fue Rodrigo Insua por una patada fuerte a Herrera, en un gesto de impotencia.

Boca llegó al 3-1 cuando iban 20 minutos del primer tiempo luego de una gran jugada de Exequiel Zeballos que corrió por la derecha y asistió a Miguel Merentiel para que convierta a la carrera. En la acción hubo una infracción de Ruiz que pudo haberle significado la segunda tarjeta amarilla y la segunda expulsión de Barracas Central.

Se completó el partido pendiente y Boca terminó festejando: superó a River en la tabla anual y encontró algo de calma luego del golpazo que había sufrido con Belgrano, en la inesperada derrota de la fecha pasada en la Bombonera.

