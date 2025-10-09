La muerte de Miguel Ángel Russo generó tristeza tanto en el mundo Boca como en el fútbol argentino, que lo despidió con mensajes de apoyo a su entorno y familiares. En este sentido, la Liga Profesional de Fútbol expresó sus condolencias a través de un comunicado y anunció la postergación del partido entre Barracas Central y el Xeneize, por la fecha 12 del campeonato local, pactado para este sábado a las 14:30.

“Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la fecha 12 (estaba programado para el sábado 11 de octubre a las 14:30)”, indicó la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) mediante la cuenta oficial de la liga. Antes había manifestado su dolor por la muerte del director técnico: “Acompañamos a su familia, amigos y a todo el Club Atlético Boca Juniors en este duro momento. Despedimos a un emblema como jugador y DT, y, sobre todo, una gran persona y ejemplo para todo el fútbol argentino”.

Barracas vs. Boca: qué pasará con el encuentro después de la muerte de Russo

Antes del anuncio oficial de la AFA, Barracas Central había emitido un comunicado para ponerse a disposición de lo que Boca “crea pertinente” sobre el partido de este sábado: “En nombre de su presidente, Matías Fabián Tapia, el club quiere hacer llegar el mayor de los respetos y condolencias a la familia y amigos de Miguel Ángel Russo, ante la tristísima noticia de su partida. A su vez, hace extensivo todo el cariño y apoyo en este momento tan duro al Club Atlético Boca Juniors, a todos sus socios y simpatizantes”.

“Asimismo, le comunica a su presidente, Juan Román Riquelme, que Barracas Central está enteramente a disposición de las decisiones que crean pertinentes ante esta noticia, respecto al partido programado para el próximo sábado entre ambas instituciones. El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, continuó.

El fútbol argentino despide a Russo

Boca Juniors, su club actual, en el que transitaba su tercera etapa como DT, fue de los primeros en comunicar la noticia, que se dio en el medio del partido de la reserva en el predio de Ezeiza contra Belgrano, el cual fue suspendido. Y casi al instante se sumaron muchos de sus otros clubes en los que el entrenador dirigió.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, posteó con una foto del preparador ampliamente sonriente.

A su vez, Rosario Central, institución en la que Russo fue campeón como entrenador y en la que logró ascensos en dos ciclos, también manifestó su dolor, a través de un mensaje corto pero sentido: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

Por su parte, Estudiantes, club en el que Russo se destacó como jugador y entrenador, expresó: “Hasta siempre, Miguel querido. El club lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución. Acompañamos a su familia y a sus queridos en este doloroso momento”.

El propio River Plate, que no tuvo vínculo deportivo con el entrenador e incluso fue gran rival dado el paso de aquél por Boca, también expresó sus condolencias: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.