Murió Miguel Ángel Russo: mensajes de afecto y respeto en las redes y postergación de Barracas Central - Boca

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una inmediata ola de reacciones en el mundo del fútbol, tanto en el ámbito argentino como en el exterior. Diversos clubes e instituciones deportivas expresaron su pesar y reconocieron la trayectoria del entrenador, que dejó una marca profunda tanto por sus logros como por su estilo de conducción.

Boca Juniors, su club actual, en el que transitaba su tercera etapa como DT, fue de los primeros en comunicar la noticia, que se dio en el medio del partido de la reserva en el predio de Ezeiza contra Belgrano, el cual fue suspendido. Y casi al instante se sumaron muchos de sus otros clubes en los que el entrenador dirigió.

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, posteó la entidad azul y oro, con una foto del preparador ampliamente sonriente.

Para este sábado está prevista la visita de Boca a Barracas Central, por la 12ª fecha del torneo Clausura. El club presidido por Matías Tapia, además de manifestar sus “respetos y condolencias”, ofreció al xeneize disponer del partido. “El club comprenderá y acatará todo lo que el pueblo boquense disponga”, afirma en su texto, dando a entender que aceptará un eventual pedido de postergación del encuentro.

Nuestras Condolencias. pic.twitter.com/9bbqJN6jZh — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) October 8, 2025

A los pocos minutos, la propia Liga Profesional anunció la decisión de posponer Barracas Central vs. Boca. Por el momento, la organización no tiene determinada una nueva fecha para el partido.

#Programación l Debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo se posterga para fecha a determinar el partido entre @barracascentral y @BocaJrsOficial, correspondiente a la #Fecha12 del #TorneoBetano Clausura 2015 (estaba programado para el sábado 11/10 a las 14.30) https://t.co/yrixHHyrxr — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 8, 2025

Rosario Central, institución en la que Russo fue campeón como entrenador y en la que logró ascensos en dos ciclos, también manifestó su dolor. Lo hizo con un mensaje corto pero sentido: “Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central”.

Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central. 💛💙♾️ pic.twitter.com/kzlBvtcz0m — Rosario Central (@RosarioCentral) October 8, 2025

San Lorenzo, Racing, Estudiantes de La Plata y otros clubes de la primera categoría se adhirieron al homenaje, destacando no solo los títulos de campeón que consiguió sino también los valores que Russo enarboló a lo largo de su carrera.

“Hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución”, escribió la entidad platense en X (ex Twitter), plataforma en la cual el tema se transformó en tendencia. Además, añadió el típico lazo negro en señal de luto.

El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

La Asociación del Fútbol Argentino publicó un comunicado breve. Un gesto más sentido se dio en el ámbito de la selección nacional: en Miami, Estados Unidos, mientras se entrenaban para los dos amistosos que afrontarán en la inminente ventana FIFA, los jugadores realizaron un minuto de silencio tras conocer la noticia.

Asimismo, la cuenta de la Liga Profesional de Fútbol lo despidió.

El propio River Plate, que no tuvo vínculo deportivo con el entrenador e incluso fue gran rival dado el paso de aquél por Boca, también expresó sus condolencias: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025

Como quedó expuesto, la figura de Russo trascendió camisetas. Su muerte provocó una reacción transversal, que reflejó el reconocimiento unánime del ámbito futbolístico. Incluso desde el exterior llegaron mensajes, como del periodista especialista en mercados de pases, mundialmente reconocido, Fabrizio Romano.

“Noticias terribles vienen de Argentina: Russo murió luego de una larga lucha contra el cáncer. QEPD”, posteó el comunicador, con la sigla en español.

