Bayern Munich, campeón de la Bundesliga, la tarde en que Borussia Dortmund regaló increíblemente el título

Bayern Munich se coronó campeón de la Bundesliga. El dato no debería sorprender a nadie, si se revisa la historia: es la undécima vez consecutiva que el equipo más poderoso de Alemania se impone en su liga. Pero ésta, como ninguna de las anteriores, llegó luego de un desenlace cinematográfico, que dejó a Borussia Dortmund -que había llegado a la fecha final dos puntos por delante de Bayern- rumiando su desconsuelo en su propio estadio, donde dejó pasar una oportunidad de oro: empató 2-2 ante Mainz y resignó la posibilidad de celebrar, ya que el Bayern venció por 2-1 como visitante a Colonia y destapó un nuevo festejo, que no es uno más.

Manuel Neuer (capitán) y Thomas Müller encabezan la celebración del título de Bayern, su número 33 en la historia de la Bundesliga dpa - dpa

La última fecha del torneo alineó todos los partidos en el mismo horario, para que nadie tomara ventaja. El Dortmund recibía a un equipo que no jugaba por nada: estaba salvado del descenso y ya no tenía posibilidades de pelear por el ingreso a una copa europea para la próxima temporada. En el imaginario de los hinchas del Dortmund (no dejaron vacío ninguno de los 81.365 asientos del Signal Iduna Park, el estadio más grande de Alemania) se trataba de un rival ideal: sin tensión, con nada en juego...

Pero ese elemento pesó menos que los nervios de los propios jugadores, personificados como nadie en la figura de Sebastian Haller, su goleador, que falló un penal (con el resultado 0-1), el primero que ejecutaba en la temporada, y luego desperdició algunas oportunidades clarísimas de marcar, cuando su equipo buscaba con desesperación achicar el 0-2 con el que habían llegado al entretiempo.

El penal que falló Haller

La emoción iba de un lado a otro, de estadio a estadio. En Colonia, Bayern debía ganar y esperar que Mainz lo ayudara. Y ambos elementos se dieron desde el principio: a los 8 minutos, Kingsley Coman adelantó al Bayern con un golazo. Y a los 24 minutos, pero en el otro estadio, Dortmund ya perdía 2-0 y había fallado un penal vía Haller, que frenó su cuenta goleadora en el torneo en los nueve que había anotado hasta hoy. Así llegaron al descanso en ambos partidos.

En la segunda etapa, Dortmund parecía más para irse goleado que para emparejar: se regalaba atrás en cada jugada, en el afán de descontar. Pero ese descuento llegó vía Rafael Guerreiro a los 24 minutos, lo que pareció revivir las energías de un estadio agarrotado. Flameaban las banderas amarillas y negras, empujaban los jugadores... y de pronto la buena noticia llegó a través de las radios: ¡gol de Colonia! El austríaco Dejan Ljubicic, de penal, establecía el 1-1, lo que le devolvía el título al Dortmund pese a la derrota porque quedaba un punto arriba del gigante...

Jamal Musiala festeja su gol, el del campeonato afp - AFP

Pero la alegría duró exactamente ocho minutos. Es que a los 44′ de la segunda etapa, Jamal Musiala -que había ingresado cuatro minutos antes- le dio al Bayern Munich el gol que valdría el título. Ese joven de 20 años, surgido de las divisiones juveniles del club, terminó siendo la cara de la celebración: ninguno de sus anteriores 11 goles en el torneo valió como el de este sábado. A esa altura de la tarde, de nada le serviría al Dortmund el empate que consiguió a los 51 minutos del segundo tiempo con un remate de Niklas Sule.

La escena final mostró a los jugadores del Bayern arremolinados alrededor de un teléfono, viendo el instante final del partido en Dortmund. Cuando se consumó el 2-2 en el otro estadio, se supieron campeones. E iniciaron una celebración que durará días. Tan dramático resultó todo que el equipo de Thomas Tuchel se coronó por tener mejor diferencia de gol: +54 contra +39 del Dortmund... Eso desequilibró el empate en 71 puntos.

En su 60º aniversario, la Bundesliga se regaló un final espectacular, tras años de aburrido dominio del Bayern, lo nunca visto desde mayo de 2000, cuando el propio Bayern batió al Bremen y se proclamó campeón tras la inesperada derrota del Bayern Leverkusen en la cancha del humilde Unterhaching (2-0). La liga alemana había ‘apostado’ por el líder y el trofeo que recibió este sábado en Colonia el capitán del Bayern Múnich Thomas Muller era una réplica. El original se encontraba a 100 kilómetros, en el Westfalenstadion de Dortmund, donde la masa amarilla no se movió tras el pitazo final intentando digerir el amargo final.

Es apenas la tercera ocasión en su historia que el Bayern salta al primer lugar en el último día de la temporada tras superar al Werder Bremen por el título en 1986 y al Bayern Leverkusen en el 2000.

Más imágenes de un final increíble

Edin Terzic, DT de Borussia Dortmund, consuela a Jude Bellingham dpa - dpa

El Bayern levanta el trofeo... que era una réplica dpa - dpa

Una imagen de la desolación de los hinchas del Dortmund dpa - dpa

Dayot Upamecano corre delante de sus compañeros: ¡Bayern campeón! dpa - dpa

Marco Reus, símbolo del Dortmund, desconsolado afp - AFP

Joshua Kimmich y sus compañeros, de cara a los hinchas que viajaron a Colonia dpa - dpa

Unión Berlín, en Champions

Por detrás del podio, formado por el Bayern, el Dortmund y el Leipzig, que había asegurado su tercera plaza antes de la última jornada, el Unión Berlín finalizó cuarto y jugará una ronda previa para acceder a la fase de grupos de la Champions tras ganar 1-0 en casa al Wolfsburgo. Batido 2-1 en la cancha del Eintracht Franckfurt, el Friburgo disputará la Liga Europa, mientras que el Bayer Leverkusen, que cayó 3-0 en terreno del Bochum, conserva su puesto de Conference League para el próximo curso. Tras su derrota 4-0 en Leipzig, el Schalke pierde la categoría en compañía del Hertha Berlín, mientras que el Stuttgart deberá disputar la promoción a principios de junio contra el tercero de la segunda división para salvar su plaza en la Bundesliga.

