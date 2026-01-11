Bayern Munich goléo 8-1 a Wolfsburgo (con dos goles en contra) y aumenta la ventaja en la Bundesliga

En un Allianz Arena gélido (5 grados bajo cero de temperatura al inicio del partido), Bayern Múnich aplastó al Wolfsburgo (8-1) en su primer partido del 2026, lo que le permite al gigante bávaro contar con un colchón de once puntos tras 16 fechas de la Bundesliga.

Con 44 puntos (14 victorias y dos empates, ante Unión Berlín y Maguncia), los hombres de Vincent Kompany aumentaron su ventaja respecto al Borussia Dortmund (33′), que no había pasado del empate el viernes en Fráncfort (3-3). Por detrás del Dortmund; Leipzig, Leverkusen y Stuttgart están igualados con 19 puntos, pero el Leipzig cuenta con un partido menos después de que fuese aplazado su duelo del sábado ante el St. Pauli debido a la nieve en Hamburgo.

En caso de victoria el miércoles en Colonia, los muniqueses igualarán la mejor primera vuelta en la historia de la Bundesliga, completada en el curso 2013/14 por el Bayern en el primer certamen de Pep Guardiola (47 puntos) en Baviera.

Pero la máquina de marcar goles funciona a un ritmo inédito esta temporada para el Bayern, con ya 63 goles marcados en 16 fechas, una cifra muy superior a los 44 marcados hace doce años por el “Rekordmeister” (vigente campeón de la Bundesliga) a estas alturas de temporada.

Saël Kumbedi lucha con Luis Diaz; el colombiano jugó un gran partido para el Bayern Munich Tom Weller� - DPA�

Los goles muniqueses de este domingo fueron obra de Kilian Fischer (5′, en propia), Luis Díaz (30′), Michael Olise (50′, 76′), Moritz Jenz (53′, en propia), Raphael Guerreiro (68′), Harry Kane (69′) y Leon Goretzka (88′). Como se ve, la goleada contó con dos goles en contra.

El Wolfsburgo había logrado el espejismo de la igualada en el minuto 13 por medio de Dzenan Pejcinovic. “No es normal, no es algo que se dé por sentado”, declaró el técnico Vincent Kompany sobre el dominio avasallador de su equipo. “Lo he dicho bastante esta temporada, pero es la verdad y no deberíamos olvidarlo”, añadió el antiguo central belga.

Y Company agregó: “La primera parte no fue nada fácil. Y lo que dije sobre el Wolfsburgo es que son fuertes en ataque y no necesitan muchas ocasiones. Eso es precisamente lo que vimos en la primera parte. Pero siempre tuve la sensación de que estábamos cerca y de que quizá tendríamos más ocasiones cuando ellos se cansaran un poco. Y eso es precisamente lo que pasó en la segunda parte. Lo aprovechamos bien. Son esos momentos en los que el marcador está 5-1, 6-1 o 7-1 y, aun así, seguimos adelante, seguimos presionando e intentamos marcar más goles. Eso me gusta mucho. Y luego está también esa mezcla: que entran jugadores jóvenes, pueden demostrar su valía, pero aun así no perdemos la identidad del FC Bayern".

Luis Diaz marca el 2-1 para Bayern Munich ante Wolfsburgo ALEXANDRA BEIER� - AFP�

Luis Díaz tuvo una actuación estelar. En sus pies estuvo el origen el primer gol del partido. Después de gambetear a su marcador metió un centro al área chica y el defensor del Wolfsburgo Kililan Fischer introdujo el balón en su portería. A la media hora de juego, con empate en el marcador, Díaz remató de cabeza a la perfección un centro de Michael Olise. Olise prolongó el festival minuto 50. Tras partir desde el costado derecho, dejó atrás a varios jugadores visitantes y disparó con la zurda lejos del alcance del arquero. Tres minutos después, Kane encontró a Olise con un buen pase. El internacional francés centró para Díaz, cuya presión forzó al defensor Moritz Jenz a marcarse en propia. Kane dio un nuevo pase decisivo para Raphael Guerreiro, antes de sacudir las redes del arco del Wolfsburgo. Fue el 20º gol del delantero inglés en Bundesliga esta temporada, el 31º entre todas las competiciones. Olise firmó su doblete con su 11º gol de la temporada. Y Leon Goretzka selló la goleada en el 88′.

Lo mejor del partido

El Bayern no pierde en liga ante el Wofsburgo desde enero de 2015, cuando el belga Kevin De Bruyne marcó dos goles en el 4-1 de su equipo, seis meses antes de su fichaje por el Manchester City. En el otro partido del sábado, el Borussia Moenchengladbach goleó 4-0 al Augsburgo.

El arquero Manuel Neuer sostuvo: “Nos vamos contentos. Esto es lo que nos habíamos propuesto, volver a ganarnos el corazón de la hinchada aquí en casa en un día tan frío de enero. Ha salido bien y todos estamos muy contentos. Cada jugador de nuestro equipo es importante, y eso se nota. Todos los que entran quieren volver a darlo todo, quieren aportar algo al equipo y al partido. Siempre jugamos para marcar goles. Eso se ve en el resultado, que no dejamos de jugar al fútbol ni nos conformamos con lo que hay, sino que vamos a por el siguiente gol. Intentamos dar lo mejor de nosotros mismos, y eso se nota desde el primer minuto hasta el último".

¿Qué dijo el DT de Wolsburgo? Daniel Bauer afirmó: "Ha sido una derrota muy, muy decepcionante, muy, muy amarga. Y por la segunda parte, creo que tenemos que pedir disculpas a nuestros aficionados, que han hecho un gran esfuerzo para apoyarnos con este tiempo. Han sido dos mitades muy diferentes. Creo que en la primera parte mostramos mucho de lo que nos habíamos propuesto. Mostramos mucho de cómo debe ser nuestra idea de juego en general. Fuimos valientes y, en realidad, ejecutamos el plan de juego casi al 100 %. En la primera parte, tenemos que aprovechar mejor las ocasiones que tenemos, con remates libres de marca alrededor del área. Contra un equipo como el Bayern, tienes pocas ocasiones, así que tienes que aprovecharlas mejor. En la segunda parte, algunos de los goles en contra fueron demasiado fáciles".

