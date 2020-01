Colores celeste y blanco, predio de Ezeiza... Para Sebastián Beccacece hubo elementos familiares en su primera actividad en Racing. Crédito: Prensa/Racing

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2020 • 22:21

La ropa nueva, aunque el lugar no le resultó ajeno. Sebastián Beccacece, que cruzó de vereda en Avellaneda, dirigió ayer su primer entrenamiento en Racing, tras su paso sin brillo ni resultados por Independiente. Pantalón corto, remera ceñida al cuerpo, la pelota por momentos bajo la suela de los botines negros, el rosarino se reencontró con un espacio que fue durante un año su hogar. En el predio de la Asociación del Fútbol Argentino, en Ezeiza, la Academia ensayará la pretemporada; el escudo de la AFA de fondo, una imagen que en el pasado era recurrente para el DT, de 39 años, que fue ayudante de campo de Jorge Sampaoli durante el último segmento de las eliminatorias y el corto recorrido por el Mundial de Rusia 2018.

Octavo entrenador en dirigir a los dos clubes de Avellaneda, tomó primer contacto con el grupo a partir del mediodía. Allí también fue el instante en el que se reencontró con dos nombres conocidos: el chileno Marcelo Díaz, una pieza destacada durante el ciclo en la Roja e integrante del plantel campeón de la Copa América 2015, y el paraguayo Matías Rojas, a quien dirigió en Defensa y Justicia. Después del almuerzo, de las presentaciones, el descanso y los estudios médicos de rutina, los 22 profesionales y los 18 juveniles que actuarán como sparrings -un método que repitió en el Halcón y con los Rojos, para después evaluar si alguno será promovido a Primera- desarrollaron una práctica liviana. La hoja de ruta tendrá continuidad hoy, con trabajos matutinos; luego, los futbolistas serán licenciados hasta el lunes, cuando iniciarán un recorrido de cinco días con tareas en jornada doble.

La Superliga, en la que lo separan cuatro puntos del líder Argentinos, y la Copa Libertadores, donde compartirá el Grupo F con Nacional (Uruguay), Alianza Lima (Perú) y Estudiantes de Mérida (Venezuela), son los objetivos de primer orden; el estreno será el 26 de enero, con Atlético Tucumán. Beccacece analiza el programa de partidos tanto como los viajes, traslados que necesitan una particular logística, pero también mantiene contactos con el manager Diego Milito para conocer el estado de las negociaciones y el mercado de pases. Las charlas con San Lorenzo, que pretende a Alejandro Donatti, no convencen al DT, que desea retener al zaguero. La Academia ofertó una mejora del contrato y espera una respuesta del defensor, que en un inicio comentó la necesidad de un cambio de aire.

Racing está a 4 puntos de Argentinos en la Superliga y tiene por delante el estreno por la Copa Libertadores y la disputa de la Supercopa Argentina contra River. Crédito: Prensa/Racing

Otro caso es el de Rojas, ya que hasta el momento la cifra que acercó Almería, de España, resulta insuficiente para las pretensiones de Racing. Y también la situación de Nery Domínguez, a quien Eduardo Coudet anhela dirigir en Internacional, de Porto Alegre, al igual que lo hizo antes en Rosario Central y después en la Academia. El volante fue una pieza destacada en la campaña que terminó con el festejo del título en 2018. Diferente es es escenario para el delantero Jonatan Cristaldo, a quien se le busca una salida consensuada, después de la denuncia por violencia de género que presentó su ex esposa. La posibilidad de un préstamo a Goiás, de Brasil, club que disputará la Copa Sudamericana, por el momento quedó en stand-by. El freno que impusieron los brasileños se debe a un cambio en las pretensiones de Racing. La situación generó cierto malestar en quienes representan al atacante, quienes esperan nuevos contactos para reflotar la operación.

Sin refuerzos, porque como aseveró Milito todavía no está acordada la incorporación de Benjamín Garré, de Manchester City, Beccacece se esfuerza para que el conjunto no sufra bajas que exigirán no sólo reemplazos sino también que aquéllos que se incorporen se adapten dentro de un calendario que será apretado entre la competencia doméstica y la Copa Libertadores.