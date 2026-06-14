Bélgica vs. Egipto, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bélgica y Egipto correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este lunes 15 de junio a las 16.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en la ciudad de Seattle, Washington.

El presente de los seleccionados

Ambos equipos llegan al debut de la competencia con la expectativa de sumar sus primeros puntos en el grupo G. Mientras Bélgica busca reafirmar su condición de candidato, Egipto llega con el objetivo de dar la sorpresa en el estreno del certamen.

Datos clave del enfrentamiento

Se trata de un cruce inédito en el marco de la Copa del Mundo, donde ambos conjuntos buscarán imponer su estilo de juego desde el inicio. El estadio de Seattle espera un marco imponente para el estreno de estas selecciones en la fase de grupos.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos, dado que un triunfo inicial permite encarar con mayor tranquilidad los siguientes dos compromisos de la fase de grupos, fundamentales para asegurar la clasificación a la etapa de eliminación directa del torneo.