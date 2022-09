Belgrano gritó campeón, ascendió y jugará en la Liga Profesional: volvió a Primera tras más de dos años

¡El Pirata es campeón! ¡El Pirata es de Primera! Y tenías que ser así, con el bombazo de Joaquín Susvielles para romperle al arco a Ramírez a los 33 minutos del segundo tiempo. Un golazo para el delirio del conjunto cordobés, que se repuso a todo, una vez más. Belgrano le ganó a Brow de Adrogué, en San Nicolás, y retornó a la máxima categoría del fútbol argentino luego de más de dos años. Lo hizo de la mano de su presidente, Luifa Artime, y su entrenador, Guillermo Farré, dos históricos del Celeste que ahora se dieron el gusto de entrar en la historia del club desde otro lugar, con otros roles. Más de 22.000 hinchas estuvieron presentes en el estadio.

Y eso que tuvo que sufrir, ya que dos veces estuvo en desventaja ante el equipo de Pablo Vicó. Brown de Adrogué se puso 1-0 de Franco Benítez, con un toque de emboquillada ante la salida del arquero Nahuel Losada y después 2-1 con un cabezazo de Juan Mendoza. En ambas ocasiones, apareció la figura de Pablo Vegetti para anotar, de penal, el empate. Así, el centrodelantero llegó a las 16 conquistas en la B Nacional. Pero la frutilla del postre fue el derechazo de Joaquín Susvielles, a los 38 minutos del segundo tiempo, cuando Belgrano empujaba en busca del ansiado desahogo.

“Coronar el año de esta manera es muy lindo. Merecíamos esto. Somos una familia. Son cosas que el destino te pone en el camino. Lo soñé, trabajé para que salgan las cosas bien. Me encontré con un grupo humano bárbaro; tuve que acompañarlos, transmitirles lo que es esta gente”, dijo un emocionado Guillermo Farré en declaraciones a TyC Sports no bien terminó el partido.

Se había ido a la B el 8 de abril de 2019. Pero el fútbol da revancha. Por eso la celebración, el festejo de todas las almas piratas. El barrio Alberdi de Córdoba apareció desde temprano, y al igual que todo el fin de semana, una tónica diferente. Los ojos estaban puestos a más de 400 kilómetros, en cercanías del Gigante, aunque allí se vivió como si la actividad se diera en su propio estadio. Es que desde el sábado, las caravanas de autos y colectivos que partieron rumbo a San Nicolás para ver al equipo ante Brown de Adrogué tomaron como punto de encuentro mayoritariamente al barrio Alberdi, ese sector de la ciudad del que tanta identidad y orgullo sienten los “piratas”.

El gol del ascenso

#NacionalEnTyCSports ¡GOL de @Belgrano! Joaquín Susvielles le rompió el arco a Ramírez y le da la victoria al pirata que está mas cerca del ascenso. Seguí el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/Qx5s8PxAxv pic.twitter.com/XTQlG2Tpop — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 25, 2022

Por eso todo el fin de semana se repitieron las ventas de camisetas, gorros y banderas, como si fuera día de partido en el estadio Julio César Villagra, desde la Costanera y hasta la avenida Colón. Es que Belgrano cuenta con amplias chances de ser campeón de un torneo de AFA por primera vez en su historia, y además conseguir el tan ansiado regreso a Primera División. “Alberdi se ve desde la luna”, rezaba uno de los tantos grafittis que decoran las paredes de la tradicional barriada, a unas 20 cuadras del centro de la capital provincial, y donde en cada esquina se respira Belgrano, según consignó un cable de la Agencia Télam.

Esas callecitas que desembocaban en Arturo Orgaz, donde se ubicaba la puerta principal del estadio, vibraron en celeste. Cientos de casas y comercios están visiblemente identificados con el club, que con sus más de 115 años de vida marca la historia de varias generaciones, apasionadas por el fútbol y el estilo de vivir del barrio. Así se vivió, así se disfruta el regreso de Belgrano en la máxima categoría.

¡YO TE SIGO A TODAS PARTES! 😍 pic.twitter.com/ZKrpRv3BkD — Belgrano (@Belgrano) September 25, 2022

Belgrano sumó 73 puntos , un campañón donde ganó 22 partidos, seguido por Instituto con 62 restando nueve puntos en juego (antes de esta fecha). Se sabía: si el Pirata” la ganaba a Brown, ascendía; si empataba podría igual lograr el objetivo de acuerdo al resultado que obtenga Instituto horas más tarde como local ante Temperley (a las 20:30). Pero ya no será necesaria la dependencia de otro resultado. Esta situación de Belgrano no es casual. El equipo de Guillermo Farré presenta un 70 por ciento de eficacia con apenas un bajón entre las fechas 26 y 29 en donde apenas reunió dos puntos de 12, situación no aprovechada por Instituto y San Martín de Tucumán.

El puntero tiene jugadores que marcaron diferencia como el delantero Pablo Vegetti, uno de los goleadores del certamen con 16 tantos, la experiencia en defensa de Maximiliano Rébola y Diego Novaretti, el incipiente talento de Bruno Zapelli y un arquero que fue seguridad absoluta cada vez que intervino como Nahuel Losada.

Belgrano de Córdoba ante Brown de Adrogué Prensa Belgrano de Córdoba

Además, Belgrano se hizo fuerte como local, un aspecto fundamental en la campaña de un campeón, con un 83 por ciento de eficacia y solo una derrota ante Mitre por 3 a 1. Brown de Adrogué, dirigido por el eterno Pablo Vico, que este año concretó una mala performance pese a que tuvo un buen inicio con 19 puntos sobre 27 en las primeras nueve jornadas. Y le hizo un partidazo Brown a Belgrano, pero al final prevaleció el corazón Pirata.

“Es muy difícil lograr esto. La primera vez que Belgrano asciende siendo campeón. Les decía a los más chicos que festejen porque no es fácil esto. La verdad es que es un sueño de todos”, dijo el Gurí Diego García.

Ahora festejará el fin de semana, cuando Belgrano reciba a Chacarita en el Barrio Alberdi. El campeonato en la B Nacional está, el regreso a Primera está; ahora sólo quedan horas de celebraciones.

Los goles de penal de Vegetti

#NacionalEnTyCSports ¡GOL de @Belgrano! Otro claro penal para el conjunto pirata y Pablo Vegetti volvió a intercambiarlo por gol, para poner el empate a dos en San Nicolás. Seguí el encuentro EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/Qx5s8PxAxv pic.twitter.com/cp0IAZxvvp — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 25, 2022