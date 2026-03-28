Belgrano despachó a Rafaela de la Copa Argentina con una goleada, pero se fue preocupado

La Copa Argentina tuvo acción antes y después de la actuación de la selección argentina, en medio de una fecha FIFA que no detuvo al fútbol argentino, a excepción de la primera división. Sí tuvo la participación de equipos de la máxima categoría definiendo sus pases a 16avos. de final. Uno de ellos fue Belgrano, que en el estadio La Pedrera, de San Luis, goleó 3-0 a Atlético Rafaela en un partido en el que gozó de tres penales. Aunque volverá, asimismo, preocupado: sufrió dos bajas importantes que podrían perderse la inminente visita al Monumental.

A diferencia de otros cruces más accesibles, el conjunto cordobés no lo tenía sencillo. Los santafesinos transitan un buen inicio en la Primera Nacional, en lo que es su regreso tras haber descendido un año al Federal A: ya está inmerso en el pelotón superior que resulta ser grueso producto de los primeros buenos resultados (van apenas cinco fechas).

El grito de Lautaro Gutiérrez, uno de los goleadores de la noche que, además, asistió sin querer a Rigoni, que abrió el triunfo. Instagram @clubatleticobelgrano

De esta manera, el primer tiempo se desarrolló con acciones repartidas. No desde las oportunidades claras, sino más bien por la paridad del juego y la disputa. No hubo grandes ventajas. De hecho, al entretiempo se fue ganador el Pirata cuando la oportunidad más clara había sido de la Crema.

Si bien los de Ricardo Zielinski asomaron más en el área con alguna jugada peligrosa que no culminó o por el cabezazo alto de Leonardo Morales, Rafaela tuvo en su poder la posibilidad del primer gol mediante un desborde de Ijiel Protti (aquel delantero que ascendió con Tigre) y la definición cruzada de Agustín Obando, el ahora ‘10′ que surgió en Boca: Thiago Cardozo se estiró justo y sacó el manotazo con gran reflejo.

Franco 'Mudo' Vázquez, la baja sensible en la mitad de la cancha del Pirata de cara a la visita a River, el próximo fin de semana. Instagram @clubatleticobelgrano

Contrariamente a lo que encontró Belgrano, una mezcla de enorme construcción con un final casual. Fue exquisita la doble pared entre el lateral Federico Ricca y el volante Juan Velázquez por la que le llegó la pelota limpia, en el área, a Lautaro Gutiérrez, pero pifió el remate de zurda, transformándolo en la asistencia: le quedó a Emiliano Rigoni, que sí ajustó el zurdazo.

Diferente fue el complemento. Dueño absoluto el Pirata, incluso, cuando no tuvo a Franco Vázquez, que no salió a jugarlo por una dolencia en el tobillo que arrastró en el primer tiempo. Dejó preocupación de cara a lo que se avecina en el torneo: la visita a River.

El momento en el que Lucas Zelarayán ya tomó la decisión de cruzar el penal: acertó al direccionarla lejos del arquero, pero abrió demasiado el remate y lo erró. Instagram @clubatleticobelgrano

Aun ante ese baja de peso, los Celestes decidieron pelotear una y otra vez al arquero Ramiro Martínez, que terminó siendo la figura de su equipo pese a los goles recibidos. Es que prontamente ya debió hacerle frente al penal que Jorge Baliño cobró por el brazo de Rodrigo Suárez. Y con Lucas Zelarayán frente a la ejecución parecía cosa juzgada, pero no. Esperó tanto el movimiento del ‘1′ que lanzó el remate afuera.

Lo que no sabía el ‘Mono’ es que sería apenas el primero de ¡tres! que le rematarían. Belgrano no decayó por la oportunidad desperdiciada y avasalló a su rival. Su arquero le atajó un remate a Ricca en el área chica, agradeció el remate cruzado y desviado de Velázquez, también el bombazo alto de Zelarayán y el rodillazo con el que Martínez también despejó otra llegada. Desde el penal a esa última acción transcurrió un período de nueve minutos.

El lateral Alcides Benítez, de habitual titularidad, solicitó la modificación a falta de diez minutos por una molestia cerca del aductor: fue inmediatamente atendido con hielo en la zona. Instagram @clubatleticobelgrano

Lo merecido llegaría para el Pirata. Porque el arquero no podría con todo y tendría su falla, a los 26 minutos: salió lejos y bajó a Rigoni en el área. De la segunda pena máxima se haría cargo Gutiérrez, que inflaría la red y le daría serenidad a su equipo. Aunque la intranquilidad cordobesa crecería a falta de diez minutos: el lateral derecho Alcides Benítez pidió el cambio por una molestia muscular y podría estar descartado para ir a Núñez el próximo domingo.

🇦🇷🏆 ¡ASÍ FUE EL POLÉMICO PENAL SANCIONADO PARA EL PIRATA!



Sobre el final del encuentro, Jorge Baliño sancionó penal para Belgrano de Córdoba por una supuesta mano de Ponce, pero el defensor de Atlético de Rafaela estaba afuera del área. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IOYnjxTroI — TyC Sports (@TyCSports) March 28, 2026

El freno estuvo en ambos lados, pero habría un último lanzamiento desde los doce pasos, aunque ahora con una decisión polémica del árbitro. Sobre el cierre observó una nueva mano, ahora de Federico Ponce. El zaguero tenía el brazo izquierdo demasiado abierto, de forma antinatural, pero habría dos imágenes que harían a la duda: por un lado, el remate de Francisco González Metilli impactó primero en otra parte del cuerpo; por otro, pareció estar fuera del área.

El resumen de la clasificación de Belgrano

Pese a una diferencia que ya era insalvable, Rafaela se fue con mucha bronca con el juez. Y Lucas Passerini, últimamente muy resistido por los hinchas cordobeses, se sacó la espina sentenciando la historia.