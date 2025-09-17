Belgrano le ganó a Newell’s y se clasificó para las semifinales de la Copa Argentina

En Villa Mercedes, San Luis, Belgrano, de Córdoba, avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar por 3-1 a Newell’s y se enfrentará con Argentinos Juniors por un lugar en la definición del torneo. El Pirata dio vuelta el marcador luego de encontrarse abajo antes de los 10 minutos.

Newell’s se puso en ventaja a los 8 con una gran jugada colectiva que tuvo una exquisita definición. Ever Banega abrió hacia Gonzalo Maroni, que controló la pelota y buscó de inmediato a Darío Benedetto, quien de primera conectó con Carlos “Cocoliso” González. El paraguayo recibió de espaldas al arco, la frenó con una rodilla y de media vuelta sacó un remate cruzado que se metió en el segundo palo, ante la estéril estirada del arquero Thiago Cardozo. Un golazo.

Quince minutos más tarde llegó el empate, con otra resolución con algo de fortuna, pero con otro muy lindo gesto técnico como prólogo. Gabriel Compagnucci lanzó el centro desde la derecha que fue despejado de cabeza por Luciano Lollo, aunque quedó dentro del área. Entonces, Franco Jara volvió sobre sus pasos y apeló a una tijera para rematar y poner el 1-1, con un leve desvío en el propio defensor.

González Metilli controla la pelota; Cuesta acude en su marca Belgrano de Córdoba

El Pirata dio vuelta el marcador a los 5 minutos de la segunda etapa con un gol de Lisandro López, que con buenos reflejos tomó el rebote que dejó el arquero Juan Espínola y la empujó a la red, mientras el DT Cristian Fabbiani reclamaba airadamente una posición adelantada que no parecía existir, ni en el momento del centro ni en el cabezazo de Alexis Maldonado. Pero como no hay VAR en este certamen, excepto en la final, sólo quedó en la queja.

A 13 minutos del cierre, Belgrano liquidó la serie con otro gol de Jara, después de otra muy buena acción colectiva. El Pirata fue tocando la pelota de un lado a otro con paciencia hasta encontrar el espacio para habilitar a Julián Mavilla, que picó por izquierda por detrás del lateral y buscó el centro al área para la llegada del delantero, que la empujó al 3-1.

Uvita Fernández encara frente a la mirada de Montero Belgrano de Córdoba

Con el equipo rosarino lanzado al ataque, el Pirata apostó al contragolpe para aprovechar los espacios y estuvo cerca de ampliar la ventaja. Y Ricardo Zielinski, el entrenador del conjunto cordobés, utilizó a algunos de los suplentes para darles algo de descanso a parte de los titulares, dado que ambos volverán a encontrarse el lunes próximo, esta vez por el Torneo Clausura, en Córdoba; ambos suman 9 puntos y necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación a los octavos de final.

Belgrano se encontrará en la ronda de los cuatro mejores de la Copa Argentina con Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Lanús (1-0). En tanto. Independiente Rivadavia, de Mendoza, que eliminó a Tigre al derrotarlo por 3-1, aguarda al vencedor del cruce entre Racing y River, que cerrarán la llave de cuartos de final, en fecha a confirmar.

El resumen del partido