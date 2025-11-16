Belgrano vs. Unión Santa Fe, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y cómo ver online

Belgrano y Unión Santa Fe se enfrentan este lunes desde las 17.00h en el estadio El Gigante de Alberdi, por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Belgrano viene de perder ante Argentinos Juniors por 1-0 mientras que Unión Santa Fe llega de empatar ante Barracas Central por 0-0. Belgrano suma 19 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Unión Santa Fe tiene 24 puntos.

Todo lo que hay que saber

Belgrano vs. Unión Santa Fe

Hora: las 17.00h

Partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Belgrano y Unión Santa Fe en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2025

El Campeonato de Primera División 2025 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2026

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2026, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2025

Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2025

Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2025

Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2025, excluidos los campeones

Argentina 5: El segundo ubicado

Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2026 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.