Ben Brererton: los goles que Chile importó de Inglaterra y el dato en un videojuego que lo cambió todo

Chile se encomienda a un goleador importado. Su centrodelantero nació a las puertas del siglo XXI en Stoke (Inglaterra) e incluso llegó a ser campeón de Europa con el Sub 19 inglés. Con apenas 22 años, Ben Brereton Díaz hace dos cursos acelerados: por un lado, es el único de los futbolistas trasandinos que nunca jugó un partido en la altura. De cara al partido de este jueves con Argentina, el futbolista recibió en su domicilio una cámara hiperbárica para adaptar su cuerpo a una menor cantidad de oxígeno en el aire. Por el otro, el delantero toma clases de castellano tres veces a la semana con un objetivo claro: aprenderse de memoria el himno del país que lo adoptó como un hijo pródigo.

“Oh...Breretón, Breretóoon, Breretón”, cantaron los más de 10 mil hinchas chilenos durante el partido ante Venezuela, disputado el pasado 14 de octubre. El grandote de sangre inglesa (y genes chilenos) anotó uno de los goles ante sus nuevos hinchas y lo festejó con los brazos al cielo, en señal de agradecimiento. “En la cancha tengo un par de palabras en castellano para comunicarme con mis compañeros. El entrenador, Martín Lasarte, es brillante y me habla en inglés”, contó el delantero de Blackburn Rovers (milita en la Championship, la antesala de la Premier League) durante una entrevista con TNT Sports Chile. Destaca por la potencia y su olfato goleador, pero no es un negado con la pelota, como quedó registrado en las inferiores de Nottingham Forest, el club que lo terminó de pulir luego de que Manchester United lo dejara libre a los 14 años.

La historia de Brereton (que desde que debutó con La Roja le adosó su segundo apellido a su camiseta) es hija de internet. La locura que se vive hoy en Chile, donde ya filmó dos comerciales (uno para una marca de gaseosas, en el que improvisa un par de palabras en español y otro para una empresa de ropa en el que se atreve a bailar) y hasta intervinieron una calle del barrio santiaguino de Las Condes para hacerle un homenaje, era impensada en septiembre de 2020. No estaba en el radar de nadie. Y sin embargo, una cadena de casualidades conspiró para que Brereton le diera un salto de calidad a su carrera con la ayuda...de un videojuego.

El festejo de Brereton tras convertirle a Paraguay

En rigor, Brereton le había dado una entrevista a la página oficial del Blackburn Rovers, el club que había pagado cerca de US$ 10 millones por su pase. Era una fortuna de dinero para un club que un par de años antes había estado en la tercera categoría del fútbol inglés. Pero, claro, los magnates indios que administran el club abrieron la chequera y Brereton se mudó de Nottingham a Blackburn. Dio una nota de bienvenida en el sitio oficial, que se replicó en el programa del partido siguiente, entregado en mano a todos los hinchas que asistieron a Ewood Park, la casa de Blackburn Rovers y donde en los ‘90 brilló Alan Schearer. Esa nota sería una bisagra: le hicieron 26 preguntas, una por cada letra del abecedario. La U tenía como palabra clave “Unknown (desconocido, en inglés). Brereton debía responder con un dato poco difundido de su vida. Su respuesta, premonitoria: “Soy medio chileno. Mi madre es chilena y mi padre es inglés, por lo que soy medio chileno. Mis compañeros no me creen, pero mi madre se vino a Inglaterra cuando era joven (en 1986) y empezó a salir con mi padre. Eso implica que soy elegible para jugar por Chile, ¿verdad?”.

La pregunta, retórica, tuvo respuesta mucho más tarde. En septiembre de 2020, a casi dos años de la publicación original, un experto en base de datos que se ocupa de Blackburn Rovers en un icónico videojuego de fútbol llamado “Football Manager” modificó los datos de Brereton. Le agregó que podía ser convocado por los jugadores que tomaran el control del seleccionado chileno. En cuanto Mark Hitchen (profesor en una escuela y scout de Blackburn Rovers en Football Manager) apretó Enter y validó la información del delantero ahora anglo-chileno en el juego no imaginó lo que sucedería.

Cómo fue que Chile encontró a Ben Brererton en Inglaterra

Cómo llegó #Brereton a la órbita de la Roja? El mismo Ben pone fin al mito. Va el crédito para la campaña que lideró @DonScruffy pic.twitter.com/JTA61MdlXB — Manoel de Tezanos Pinto (@ManuelDTP) November 4, 2021

La base de datos de la edición 2021 del juego comenzó a probarse en septiembre de 2020. Un día de noviembre de ese año, un fanático chileno dedicaba su tiempo a buscar futbolistas para armar “el mejor seleccionado chileno posible”. Hizo un filtro por nacionalidad entre los cientos de miles de futbolistas disponibles. Como Hitchen en Inglaterra, apretó Enter en su computadora. Y ahí apareció este delantero formado en Manchester United que estaba en plena crisis de confianza en la Championship inglesa. Su currículum goleador era más que suficiente para lo que necesitaba la selección chilena en la realidad: un 9 de área. La sangre materna habilitaba a Brereton a conseguir el pasaporte. Había que conseguir, entonces, que los gerentes deportivos chilenos supieran que en la segunda división de Inglaterra había un centrodelantero que podía ayudarlos.

“Lo encontré un viernes a las 5 de la mañana”, contó Álvaro Pérez, un jugador chileno de Football Manager que en su perfil de Twitter se ufana de haber colaborado para que Brereton pudiera jugar en La Roja. Junto con otro fanático trasandino del videojuego (@DonScruffy, en Twitter) hicieron una presentación en sociedad de Brereton a través de otra red social: Twitch. Y apareció un hashtag: #BreretonALaRoja. Al lunes siguiente, los medios de comunicación chilenos se preguntaron si la historia era cierta. Hubo, también, un scouting profesional de Ricardo García, quien se dedica a ver partidos de chilenos en el extranjero. Todos coincidían en que era un futbolista potable para ser, al menos, probado con la camiseta de La Roja. Aunque no hablara una palabra de castellano y aunque sólo hubiese estado en territorio chileno una vez, cuando apenas tenía seis meses.

La emoción de Brereton tras su primera convocatoria con Chile

El resto es sabido: conocida la historia de “Big Ben”, el seudónimo instantáneo del nuevo centrodelantero chileno, cientos de fanáticos trasandinos inundaron de banderas y de palabras de aliento los perfiles de Brereton en redes sociales. El futbolista acudió al consulado chileno en Londres y comenzó los trámites para conseguir la nacionalidad. Y un día antes de jugar por la Championship contra Preston North End, el director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao (nacido en Londres y ex scout de Arsenal, de Inglaterra), llamó a su casa y le preguntó si estaba dispuesto a representar a Chile. “Ni lo dudé”, confesó el futbolista en un documental de Sky Sports que contó su historia. En otra nota con TNT Sports, el delantero (que ya tiene tres goles con la camiseta roja) agregó: “Fue una decisión sencilla jugar para Chile. Es un gran honor para mí”.