Chile - Argentina por las eliminatorias: el estadio Zorros del Desierto, en la altura de Calama, el jugador invisible que los locales quieren hacer valer

Con la imperiosa necesidad de conseguir puntos y mantener las ilusiones intactas de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022, el seleccionado de Chile recibirá a la Argentina este jueves desde las 21.15 en una ciudad donde las condiciones de clima y altura sobre el nivel del mar son muy diferentes a la de Santiago, la capital del país, sede habitual de los partidos de La Roja. Se enfrentarán en la altura de Calama, por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. El estadio “Zorros del Desierto” albergará este choque trascendental para los locales y Martín Lasarte, el uruguayo entrenador de Chile, se refirió a lo que significa jugar allí. También, dejó una fuerte frase sobre la ausencia de Lionel Messi.

Inaugurado en 1952 y remodelado entre febrero de 2013 y enero de 2015, el estadio elegido por los trasandinos también se lo conoce como “El Infierno”. Allí juega Cobreloa, un equipo que fue habitué de la Copa Libertadores en los ‘80 y gran parte del comienzo de este siglo pero que se derrumbó en la última década y juega en la segunda división chilena desde 2015. En esa cancha, Cobreloa recibió al Boca de Carlos Bianchi en 2001 y en 2003, con sendos triunfos Xeneizes, por 1-0 con gol de Jorge Bermúdez en la etapa de grupos y por 2-1, con un doblete de Guillermo Barros Schelotto tras jugadas de Carlos Tevez, por los cuartos de final, respectivamente.

Estadio Municipal Zorros del Desierto de Calama. Donde jugará Argentina en enero por las eliminatorias. Chile

El desafío de los locales, que debe afianzar su juego y quitarle el invicto de 27 encuentros a la Argentina, será a 2260 metros sobre el nivel del mar. Con una capacidad para apenas 12.102 espectadores, el estadio está enclavado una zona eminentemente minera, custodiada por la cordillera de los Andes. Tras su remodelación se propuso que se eligiera un nuevo nombre:, entre un abanico de nombres el ganador fue “Zorros del Desierto” alusivo a la especie Lycalopex culpaeus (zorro culpeo) que habita en la zona. Así también se llama a Cobreloa.

La altura no es el único elemento que pesará: la amplitud térmica en Calama es tan amplia en enero que se puede pasar de los 30 grados del mediodía a menos de 5 grados en la noche. La Argentina experimentará todas las variaciones de ese termómetro “loco”: llegará esta noche a Calama y vivirá 24 horas completas en el lugar, hasta regresar al país luego del partido. Allí, en ese desierto, jugará por primera vez la selección, que abrochó su clasificación al Mundial en la fecha anterior, tras igualar 0-0 ante Brasil en San Juan.

Para la Roja, Calama trae muy buenos recuerdos. De hecho, solamente dos veces utilizó esa sede y en ambas el conjunto local goleó sin recibir tantos, en sendos amistosos. Primero, en el verano de 1985, derrotó por 5-0 al Vejle Boldklub, de Dinamarca, y en mayo de 2010, con Marcelo Bielsa como DT, superó por 3-0 a Zambia, en un cotejo de preparación para el Mundial de Sudáfrica. Luego, aprovechando la posible ventaja deportiva que implica jugar allí, estuvo varias veces en carpeta utilizar ese estadio en las eliminatorias, pero recién ahora se concreta, con la aprobación de la FIFA.

Pero, además, para los chilenos implica una buena manera de prepararse de cara a lo que será el viaje a La Paz, Bolivia, donde el próximo martes 1 de febrero jugarán por la fecha 16, en otro partido donde los puntos se cotizan alto, ya que a ambos seleccionados los separa apenas una unidad en la tabla de posiciones. Vale destacar que Argentina y Brasil ya están clasificados a Qatar. Ecuador marcha tercero, con seis puntos de ventaja sobre Colombia y Perú (17), mientras que luego se ubican Chile, Uruguay (ambos con 16), Bolivia (15) y Paraguay (13). A falta de cuatro jornadas, Venezuela quedó último con 7.

La palabra de Martín Lasarte

En la previa del duelo ante los dirigidos por Lionel Scaloni, el entrenador uruguayo que tiene Chile habló ante la prensa sobre la ausencia de Lionel Messi y lo que significa jugar en el estadio y expresó que ir a Calama fue la mejor decisión que podían haber tomado: “Ellos tienen gente de recorrido. Si la altura les puede acusar algún inconveniente, mejor para nosotros. Hay que poner en juego todo lo que tenemos”.

El uruguayo Martín Lasarte, técnico de la selección de Chile, dándole indicaciones a Alexis Sánchez

También aclaró cómo se decidió recibir a Argentina en el Zorros del desierto: “La idea de jugar en Calama partió del cuerpo técnico. Después hubo mucha gente que nos dio datos, pautas y sensaciones. Tenemos que tratar de ganar”, explicó.

Con respecto a lo que será recibir a un equipo sin Lionel Messi, Lasarte fue claro y exigente: “No teniendo a Vidal tenemos que ganar igual. Y si nuestro rival no tiene a Messi, debemos ganarle igual”, advirtió el director técnico de 60 años, que no podrá contar con el Rey Arturo, uno de sus titulares inamovibles, por haber sido expulsado por pegar una violenta patada a Félix Torres en la derrota ante Ecuador. Además de Vidal, Chile no dispondrá de Mauricio Isla, Jean Meneses y José Sierralta por COVID-19 al menos para el primer partido.