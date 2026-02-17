Benfica vs. Real Madrid, por la Champions League, en vivo

Galatasaray derrotó como local a Juventus por 5 a 2 y viajará a Italia para el desquite del próximo miércoles con una ventaja tranquilizadora. Icardi ingresó a los 32 de la segunda etapa, pero no marcó ningún tanto.

Lo ganaban los locales con el gol de Gabriel Sara a los 15 de la primera etapa. Sin embargo, los italianos lo revirtieron en unos pocos minutos. A los 16 y a los 32, marcó Teun Koopmeiners por duplicado. En la segunda parte, los turcos fueron los que dieron vuelta el partido en pocos minutos. A los cuatro, Noa Lang y a los 15, el colombiano Davinson Sánchez, que estableció el 3 a 2 parcial. Lang, de nuevo, a los 30, puso el 4 a 2, y el francés, Boey, marcó el 5 a 2 final.