Benfica vs. Real Madrid, por la Champions League, en vivo
En el primer turno, los turcos golearon a los italianos y se medirán en el desquite con una buena ventaja
Real Madrid, protagonista
El equipo español es el que toma la posesión de la pelota, pero no profundiza. Benfica, aprovecha los espacios para atacar, pero los cuatro defensores del fondo del equipo visitante siempre esperan bien parados.
La más clara
A Vinicius le quedó la pelota en sus pies tras un centro de Valverde que rebotó en un defensor. El brasileño buscó el segundo palo a colocar y pasó muy cerca del poste de Trubin.
¡QUÉ CERCA PASÓ ESO! Vini Jr. y una CHANCE CLARÍSIMA que se fue al lado del palo.
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium
Prueban desde lejos
Real Madrid volvió a avisar. Arda Guller le dio de zurda desde lejos. El disparo potente del turco fue a las manos del arquero Trubin.
Seguro Courtois
Tras un tiro de esquina, el belga se quedó con el cabezazo de Araujo. En la siguiente acción, Amar Dedić le pegó al arco y el arquero volvió a quedarse con el balón.
Probó Mbappé
Real Madrid tocó en sector ofensivo. La pelota la recibió el francés adentro del área y le pegó al arco. Trubin se quedó con el disparo, que fue potente.
KIKI TUVO LA PRIMERA: antes de los 10 minutos, Mbappé ya tuvo su primer intento al arco. ¡Trubin sin problemas!
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium
Primer acercamiento
Fredrik Aursnes llegó hasta el fondo tras una gran acción colectiva de Benfica. El centro del noruego al área y con mucho peligro fue rechazado por Rudiger, que retó a todos sus compañeros.
¡Se juega!
Movió Benfica, que recibe a Real Madrid en uno de los duelos de ida los 16avos de final de la Champions League. El árbitro del partido es Francois Letexier, de Francia.
Lo mejor de la goleada de Galatasaray
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Benfica y Real Madrid ya están en el campo de juego del estadio Da Luz. En instantes sonará el himno de la Champions League, se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y se hará el sorteo entre los capitanes: Otamendi, por el lado de los locales, y Valverde, en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del estadio Da Luz tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Un duelo reciente... y muy recordado
Benfica y Real Madrid se vieron las caras el pasado 28 de enero en la última jornada de la etapa de liga y fue un partido histórico. Los portugueses ganaron 4 a 2 y ese resultado les permitió clasificarse entre los 16 equipos que disputan estos playoffs. Aquella noche de lluvia en el estadio Da Luz pasó de todo. Comenzó ganando el Merengue con el gol de Mbappé. Los locales revirtieron el partido en la primera etapa con los tantos de Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis, de penal. En el segundo tiempo, Schjelderup convirtió el 3 a 1, pero Mbappé descontó y ese tanto dejaba afuera a los lusos por diferencia de goles. En la última jugada del partido, el arquero ucraniano Anatoli Trubin marcó el 4 a 2 definitivo que desató la algarabía de todos los hinchas de Benfica.
Goleada y ventaja para la vuelta
Galatasaray derrotó como local a Juventus por 5 a 2 y viajará a Italia para el desquite del próximo miércoles con una ventaja tranquilizadora. Icardi ingresó a los 32 de la segunda etapa, pero no marcó ningún tanto.
Lo ganaban los locales con el gol de Gabriel Sara a los 15 de la primera etapa. Sin embargo, los italianos lo revirtieron en unos pocos minutos. A los 16 y a los 32, marcó Teun Koopmeiners por duplicado. En la segunda parte, los turcos fueron los que dieron vuelta el partido en pocos minutos. A los cuatro, Noa Lang y a los 15, el colombiano Davinson Sánchez, que estableció el 3 a 2 parcial. Lang, de nuevo, a los 30, puso el 4 a 2, y el francés, Boey, marcó el 5 a 2 final.
Aumenta el ventaja
Galatasaray sigue fuerte en su estadio ante Juventus. Sacha Boey anotó el 5 a 2 a los 41. Con esta diferencia, los turcos viajarán a Italia más tranquilos para el desquite que será el próximo miércoles en Turín.
Llegó el cuarto e Icardi a la cancha
Noa Lang estableció el 4 a 2 para los turcos a los 30 de la segunda etapa. Además, el argentino Mauro Icardi ingresó a los 32 para el equipo local.
¡MAURO ICARDI A LA CANCHA! ¿Habrá gol del argentino?
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium
Un partidazo en Estambul
Galatasaray y Juventus disputan el duelo del primer turno de estos playoffs. Con resultados que fueron cambiando, se juega un gran partido en el estadio Rams Park. Lo ganaban los locales con el gol de Gabriel Sara a los 15 de la primera etapa. Sin embargo, los italianos lo revirtieron en unos pocos minutos. A los 16 y a los 32, marcó Teun Koopmeiners por duplicado. En la segunda parte, los turcos fueron los que dieron vuelta el partido en pocos minutos. A los cuatro, Noa Lang y a los 15, el colombiano Davinson Sánchez, que estableció el 3 a 2 parcial. El argentino Mauro Icardi se encuentra entre los suplentes de Galatasaray. Juventus juega con uno menos por la expulsión de Juan Cabal.
¡DAVINSON SÁNCHEZ LO DIO VUELTA! ¡EL COLOMBIANO MARCÓ EL 3-2 DE GALATASARAY CONTRA JUVENTUS!
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium
Formaciones confirmadas
Álvaro Arbeloa, entrenador de Real Madrid, optó por los siguientes futbolistas para visitar a Benfica; Franco Mastantuono estará entre los suplentes: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen y Carreras; Valverde, Tchouameni y Camavinga; Arda Guller; Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @SLBenfica pic.twitter.com/DRGGYC0SBB
José Mourinho, DT del equipo luso, eligió al siguiente equipo para recibir a Real Madrid. Gianluca Prestiani y Nicolás Otamendi, que será capitán, están entre los once: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo y Dahl; Aursnes y Barreiro; Prestianni, Rafa Silva y Schjelderup; Pavlidis.
Cómo ver online Benfica vs. Real Madrid
El partido será transmitido por ESPN y Disney+ y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGo. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Benfica vs. Real Madrid
Comenzamos el seguimiento de uno de los encuentros de ida más atractivos de los 16avos de final de la Champions League. Real Madrid, que finalizó noveno en la etapa de liga, visita a Benfica, que se clasificó en el puesto 24, justamente con un triunfo agónico ante el rival de este martes. El partido comienza a las 17, hora de la argentina, y se jugará en el estadio Da Luz.
