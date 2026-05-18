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Así está la tabla de posiciones de la Premier League, en la lucha entre Arsenal y Manchester City

Arsenal le ganó a Burnley y le sacó cinco puntos de diferencia a Manchester City, que el martes chocará con Bournemouth

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Arsenal le ganó a Burnley y está a un paso de ser campeón de la Premier League
Arsenal le ganó a Burnley y está a un paso de ser campeón de la Premier LeagueGLYN KIRK - AFP

La Premier League 2025-2026 es la única de las denominadas ‘cinco grandes ligas’ de Europa que todavía no se definió y el desenlace del certamen a favor de Arsenal o de Manchester City, los únicos con posibilidades de ser campeón, tiene en vilo a los fanáticos del fútbol

Este lunes los Gunners derrotaron a Burnley -ya está descendido a la Football League Championship- 1 a 0 con un gol de Kai Havertz en el Emirates Stadium y quedaron a un paso del título porque llegaron a los 82 puntos y le sacaron cinco de diferencia a Manchester City, que el martes visitará a Bournemouth con la obligación de ganar para que no se decida el torneo a favor de los de Londres.

El elenco de Mikel Arteta, que el 30 de mayo disputará la final de la Champions League 2025-2026 vs. PSG en Budapest acumula 25 victorias, siete empates y cinco derrotas. Los Cutyzens, por su parte, tienen 77 unidades gracias a 23 alegrías, ocho igualdades y cinco caídas.

Si el combinado de Pep Guardiola supera a Bournemouth, todo se decidirá en la última jornada, la número 38, que está programada para el domingo 24 de mayo. En ella, Arsenal visitará a Crystal Palace y Manchester City recibirá al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía.

Criterios de desempate en la Premier League

  • Diferencia de goles general.
  • Mayor número de goles a favor.
  • Enfrentamientos directos.
  • Goles de visitante en enfrentamientos directos.
  • Partido de desempate.

Tabla de campeones de la Premier League

*Se denomina Premier League desde la temporada 1992/93.

  • Manchester United - 13
  • Manchester City - 8
  • Chelsea - 6
  • Arsenal - 3
  • Liverpool - 2
  • Blackburn Rovers / Leicester City - 1
Alexis Mac Allister fue campeón con Liverpool en la temporada 2024-2025 de la Premier League
Alexis Mac Allister fue campeón con Liverpool en la temporada 2024-2025 de la Premier LeagueCarl Recine - Getty Images Europe

Todos los campeones de la Liga de Inglaterra

Football League (1888-1892)

  • 1888/89: Preston North End
  • 1889/90: Preston North End (2)
  • 1890/91: Everton
  • 1891/92: Sunderland

Football League First Division (1892-1992)

  • 1892/93: Sunderland (2)
  • 1893/94: Aston Villa
  • 1894/95: Sunderland (3)
  • 1895/96: Aston Villa (2)
  • 1896/97: Aston Villa (3)
  • 1897/98: Sheffield United
  • 1898/99: Aston Villa (4)
  • 1899/1900: Aston Villa (5)
  • 1900/01: Liverpool
  • 1901/02: Sunderland (4)
  • 1902/03: The Wednesday (Sheffield Wednesday a partir de 1929)
  • 1903/04: The Wednesday (2)
  • 1904/05: Newcastle United
  • 1905/06: Liverpool (2)
  • 1906/07: Newcastle United (2)
  • 1907/08: Manchester United
  • 1908/09: Newcastle United (3)
  • 1909/10: Aston Villa (6)
  • 1910/11: Manchester United (2)
  • 1911/12: Blackburn Rovers
  • 1912/13: Sunderland (5)
  • 1913/14: Blackburn Rovers (2)
  • 1914/15: Everton (2)
  • 1915-1919: Liga suspendida por la Primera Guerra Mundial
  • 1919/20: West Bromwich Albion
  • 1920/21: Burnley
  • 1921/22: Liverpool (3)
  • 1922/23: Liverpool (4)
  • 1923/24: Huddersfield Town
  • 1924/25: Huddersfield Town (2)
  • 1925/26: Huddersfield Town (3)
  • 1926/27: Newcastle United (4)
  • 1927/28: Everton (3)
  • 1928/29: The Wednesday (3)
  • 1929/30: Sheffield Wednesday (4)
  • 1930/31: Arsenal
  • 1931/32: Everton (4)
  • 1932/33: Arsenal (2)
  • 1933/34: Arsenal (3)
  • 1934/35: Arsenal (4)
  • 1935/36: Sunderland (6)
  • 1936/37: Manchester City
  • 1937/38: Arsenal (5)
  • 1938/39: Everton (5)
  • 1939-1946: Liga suspendida por la Segunda Guerra Mundial
  • 1946/47: Liverpool (5)
  • 1947/48: Arsenal (6)
  • 1948/49: Portsmouth
  • 1949/50: Portsmouth (2)
  • 1950/51: Tottenham Hotspur
  • 1951/52: Manchester United (3)
  • 1952/53: Arsenal (7)
  • 1953/54: Wolverhampton Wanderers
  • 1954/55: Chelsea
  • 1955/56: Manchester United (4)
  • 1956/57: Manchester United (5)
  • 1957/58: Wolverhampton Wanderers (2)
  • 1958/59: Wolverhamtpon Wanderers (3)
  • 1959/60: Burnley (2)
  • 1960/61: Tottenham Hotspur (2)
  • 1961/62: Ipswich Town
  • 1962/63: Everton (6)
  • 1963/64: Liverpool (6)
  • 1964/65: Manchester United (6)
  • 1965/66: Liverpool (7)
  • 1966/67: Manchester United (7)
  • 1967/68: Manchester City (2)
  • 1968/69: Leeds United
  • 1969/70: Everton (7)
  • 1970/71: Arsenal (8)
  • 1971/72: Derby County
  • 1972/73: Liverpool (8)
  • 1973/74: Leeds United (2)
  • 1974/75: Derby County (2)
  • 1975/76: Liverpool (9)
  • 1976/77: Liverpool (10)
  • 1977/78: Nottingham Forest
  • 1978/79: Liverpool (11)
  • 1979/80: Liverpool (12)
  • 1980/81: Aston Villa (7)
  • 1981/82: Liverpool (13)
  • 1982/83: Liverpool (14)
  • 1983/84: Liverpool (15)
  • 1984/85: Everton (8)
  • 1985/86: Liverpool (16)
  • 1986/87: Everton (9)
  • 1987/88: Liverpool (17)
  • 1988/89: Arsenal (9)
  • 1989/90: Liverpool (18)
  • 1990/91: Arsenal (10)
  • 1991/92: Leeds United (3)

Premier League (1992-actualidad)

  • 1992/93: Manchester United (8)
  • 1993/94: Manchester United (9)
  • 1994/95: Blackburn Rovers (3)
  • 1995/96: Manchester United (10)
  • 1996/97: Manchester United (11)
  • 1997/98: Arsenal (11)
  • 1998/99: Manchester United (12)
  • 1999/00: Manchester United (13)
  • 2000/01: Manchester United (14)
  • 2001/02: Arsenal (12)
  • 2002/03: Manchester United (15)
  • 2003/04: Arsenal (13)
  • 2004/05: Chelsea (2)
  • 2005/06: Chelsea (3)
  • 2006/07: Manchester United (16)
  • 2007/08: Manchester United (17)
  • 2008/08: Manchester United (18)
  • 2009/10: Chelsea (4)
  • 2010/11: Manchester United (19)
  • 2011/12: Manchester City (3)
  • 2012/13: Manchester United (20)
  • 2013/14: Manchester City (4)
  • 2014/15: Chelsea (5)
  • 2015/16: Leicester City
  • 2016/17: Chelsea (6)
  • 2017/18: Manchester City (5)
  • 2018/19: Manchester City (6)
  • 2019/20: Liverpool (19)
  • 2020/21: Manchester City (7)
  • 2021/22: Manchester City (8)
  • 2022/23: Manchester City (9)
  • 2023/24: Manchester City (10)
  • 2024/25: Liverpool (20).
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