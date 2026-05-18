Así está la tabla de posiciones de la Premier League, en la lucha entre Arsenal y Manchester City

La Premier League 2025-2026 es la única de las denominadas ‘cinco grandes ligas’ de Europa que todavía no se definió y el desenlace del certamen a favor de Arsenal o de Manchester City, los únicos con posibilidades de ser campeón, tiene en vilo a los fanáticos del fútbol

Este lunes los Gunners derrotaron a Burnley -ya está descendido a la Football League Championship- 1 a 0 con un gol de Kai Havertz en el Emirates Stadium y quedaron a un paso del título porque llegaron a los 82 puntos y le sacaron cinco de diferencia a Manchester City, que el martes visitará a Bournemouth con la obligación de ganar para que no se decida el torneo a favor de los de Londres.

El elenco de Mikel Arteta, que el 30 de mayo disputará la final de la Champions League 2025-2026 vs. PSG en Budapest acumula 25 victorias, siete empates y cinco derrotas. Los Cutyzens, por su parte, tienen 77 unidades gracias a 23 alegrías, ocho igualdades y cinco caídas.

Si el combinado de Pep Guardiola supera a Bournemouth, todo se decidirá en la última jornada, la número 38, que está programada para el domingo 24 de mayo. En ella, Arsenal visitará a Crystal Palace y Manchester City recibirá al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía.

Criterios de desempate en la Premier League

Diferencia de goles general.

Mayor número de goles a favor.

Enfrentamientos directos.

Goles de visitante en enfrentamientos directos.

Partido de desempate.

Tabla de campeones de la Premier League

*Se denomina Premier League desde la temporada 1992/93.

Manchester United - 13

Manchester City - 8

Chelsea - 6

Arsenal - 3

Liverpool - 2

Blackburn Rovers / Leicester City - 1

Alexis Mac Allister fue campeón con Liverpool en la temporada 2024-2025 de la Premier League Carl Recine - Getty Images Europe

Todos los campeones de la Liga de Inglaterra

Football League (1888-1892)

1888/89: Preston North End

1889/90: Preston North End (2)

1890/91: Everton

1891/92: Sunderland

Football League First Division (1892-1992)

1892/93: Sunderland (2)

1893/94: Aston Villa

1894/95: Sunderland (3)

1895/96: Aston Villa (2)

1896/97: Aston Villa (3)

1897/98: Sheffield United

1898/99: Aston Villa (4)

1899/1900: Aston Villa (5)

1900/01: Liverpool

1901/02: Sunderland (4)

1902/03: The Wednesday (Sheffield Wednesday a partir de 1929)

1903/04: The Wednesday (2)

1904/05: Newcastle United

1905/06: Liverpool (2)

1906/07: Newcastle United (2)

1907/08: Manchester United

1908/09: Newcastle United (3)

1909/10: Aston Villa (6)

1910/11: Manchester United (2)

1911/12: Blackburn Rovers

1912/13: Sunderland (5)

1913/14: Blackburn Rovers (2)

1914/15: Everton (2)

1915-1919: Liga suspendida por la Primera Guerra Mundial

1919/20: West Bromwich Albion

1920/21: Burnley

1921/22: Liverpool (3)

1922/23: Liverpool (4)

1923/24: Huddersfield Town

1924/25: Huddersfield Town (2)

1925/26: Huddersfield Town (3)

1926/27: Newcastle United (4)

1927/28: Everton (3)

1928/29: The Wednesday (3)

1929/30: Sheffield Wednesday (4)

1930/31: Arsenal

1931/32: Everton (4)

1932/33: Arsenal (2)

1933/34: Arsenal (3)

1934/35: Arsenal (4)

1935/36: Sunderland (6)

1936/37: Manchester City

1937/38: Arsenal (5)

1938/39: Everton (5)

1939-1946: Liga suspendida por la Segunda Guerra Mundial

1946/47: Liverpool (5)

1947/48: Arsenal (6)

1948/49: Portsmouth

1949/50: Portsmouth (2)

1950/51: Tottenham Hotspur

1951/52: Manchester United (3)

1952/53: Arsenal (7)

1953/54: Wolverhampton Wanderers

1954/55: Chelsea

1955/56: Manchester United (4)

1956/57: Manchester United (5)

1957/58: Wolverhampton Wanderers (2)

1958/59: Wolverhamtpon Wanderers (3)

1959/60: Burnley (2)

1960/61: Tottenham Hotspur (2)

1961/62: Ipswich Town

1962/63: Everton (6)

1963/64: Liverpool (6)

1964/65: Manchester United (6)

1965/66: Liverpool (7)

1966/67: Manchester United (7)

1967/68: Manchester City (2)

1968/69: Leeds United

1969/70: Everton (7)

1970/71: Arsenal (8)

1971/72: Derby County

1972/73: Liverpool (8)

1973/74: Leeds United (2)

1974/75: Derby County (2)

1975/76: Liverpool (9)

1976/77: Liverpool (10)

1977/78: Nottingham Forest

1978/79: Liverpool (11)

1979/80: Liverpool (12)

1980/81: Aston Villa (7)

1981/82: Liverpool (13)

1982/83: Liverpool (14)

1983/84: Liverpool (15)

1984/85: Everton (8)

1985/86: Liverpool (16)

1986/87: Everton (9)

1987/88: Liverpool (17)

1988/89: Arsenal (9)

1989/90: Liverpool (18)

1990/91: Arsenal (10)

1991/92: Leeds United (3)

Premier League (1992-actualidad)