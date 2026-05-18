Así está la tabla de posiciones de la Premier League, en la lucha entre Arsenal y Manchester City

Arsenal le ganó a Burnley y le sacó cinco puntos de diferencia a Manchester City, que el martes chocará con Bournemouth
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La Premier League 2025-2026 es la única de las denominadas ‘cinco grandes ligas’ de Europa que todavía no se definió y el desenlace del certamen a favor de Arsenal o de Manchester City, los únicos con posibilidades de ser campeón, tiene en vilo a los fanáticos del fútbol
Este lunes los Gunners derrotaron a Burnley -ya está descendido a la Football League Championship- 1 a 0 con un gol de Kai Havertz en el Emirates Stadium y quedaron a un paso del título porque llegaron a los 82 puntos y le sacaron cinco de diferencia a Manchester City, que el martes visitará a Bournemouth con la obligación de ganar para que no se decida el torneo a favor de los de Londres.
El elenco de Mikel Arteta, que el 30 de mayo disputará la final de la Champions League 2025-2026 vs. PSG en Budapest acumula 25 victorias, siete empates y cinco derrotas. Los Cutyzens, por su parte, tienen 77 unidades gracias a 23 alegrías, ocho igualdades y cinco caídas.
Si el combinado de Pep Guardiola supera a Bournemouth, todo se decidirá en la última jornada, la número 38, que está programada para el domingo 24 de mayo. En ella, Arsenal visitará a Crystal Palace y Manchester City recibirá al Aston Villa de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Emiliano Buendía.
Criterios de desempate en la Premier League
- Diferencia de goles general.
- Mayor número de goles a favor.
- Enfrentamientos directos.
- Goles de visitante en enfrentamientos directos.
- Partido de desempate.
Tabla de campeones de la Premier League
*Se denomina Premier League desde la temporada 1992/93.
- Manchester United - 13
- Manchester City - 8
- Chelsea - 6
- Arsenal - 3
- Liverpool - 2
- Blackburn Rovers / Leicester City - 1
Todos los campeones de la Liga de Inglaterra
Football League (1888-1892)
- 1888/89: Preston North End
- 1889/90: Preston North End (2)
- 1890/91: Everton
- 1891/92: Sunderland
Football League First Division (1892-1992)
- 1892/93: Sunderland (2)
- 1893/94: Aston Villa
- 1894/95: Sunderland (3)
- 1895/96: Aston Villa (2)
- 1896/97: Aston Villa (3)
- 1897/98: Sheffield United
- 1898/99: Aston Villa (4)
- 1899/1900: Aston Villa (5)
- 1900/01: Liverpool
- 1901/02: Sunderland (4)
- 1902/03: The Wednesday (Sheffield Wednesday a partir de 1929)
- 1903/04: The Wednesday (2)
- 1904/05: Newcastle United
- 1905/06: Liverpool (2)
- 1906/07: Newcastle United (2)
- 1907/08: Manchester United
- 1908/09: Newcastle United (3)
- 1909/10: Aston Villa (6)
- 1910/11: Manchester United (2)
- 1911/12: Blackburn Rovers
- 1912/13: Sunderland (5)
- 1913/14: Blackburn Rovers (2)
- 1914/15: Everton (2)
- 1915-1919: Liga suspendida por la Primera Guerra Mundial
- 1919/20: West Bromwich Albion
- 1920/21: Burnley
- 1921/22: Liverpool (3)
- 1922/23: Liverpool (4)
- 1923/24: Huddersfield Town
- 1924/25: Huddersfield Town (2)
- 1925/26: Huddersfield Town (3)
- 1926/27: Newcastle United (4)
- 1927/28: Everton (3)
- 1928/29: The Wednesday (3)
- 1929/30: Sheffield Wednesday (4)
- 1930/31: Arsenal
- 1931/32: Everton (4)
- 1932/33: Arsenal (2)
- 1933/34: Arsenal (3)
- 1934/35: Arsenal (4)
- 1935/36: Sunderland (6)
- 1936/37: Manchester City
- 1937/38: Arsenal (5)
- 1938/39: Everton (5)
- 1939-1946: Liga suspendida por la Segunda Guerra Mundial
- 1946/47: Liverpool (5)
- 1947/48: Arsenal (6)
- 1948/49: Portsmouth
- 1949/50: Portsmouth (2)
- 1950/51: Tottenham Hotspur
- 1951/52: Manchester United (3)
- 1952/53: Arsenal (7)
- 1953/54: Wolverhampton Wanderers
- 1954/55: Chelsea
- 1955/56: Manchester United (4)
- 1956/57: Manchester United (5)
- 1957/58: Wolverhampton Wanderers (2)
- 1958/59: Wolverhamtpon Wanderers (3)
- 1959/60: Burnley (2)
- 1960/61: Tottenham Hotspur (2)
- 1961/62: Ipswich Town
- 1962/63: Everton (6)
- 1963/64: Liverpool (6)
- 1964/65: Manchester United (6)
- 1965/66: Liverpool (7)
- 1966/67: Manchester United (7)
- 1967/68: Manchester City (2)
- 1968/69: Leeds United
- 1969/70: Everton (7)
- 1970/71: Arsenal (8)
- 1971/72: Derby County
- 1972/73: Liverpool (8)
- 1973/74: Leeds United (2)
- 1974/75: Derby County (2)
- 1975/76: Liverpool (9)
- 1976/77: Liverpool (10)
- 1977/78: Nottingham Forest
- 1978/79: Liverpool (11)
- 1979/80: Liverpool (12)
- 1980/81: Aston Villa (7)
- 1981/82: Liverpool (13)
- 1982/83: Liverpool (14)
- 1983/84: Liverpool (15)
- 1984/85: Everton (8)
- 1985/86: Liverpool (16)
- 1986/87: Everton (9)
- 1987/88: Liverpool (17)
- 1988/89: Arsenal (9)
- 1989/90: Liverpool (18)
- 1990/91: Arsenal (10)
- 1991/92: Leeds United (3)
Premier League (1992-actualidad)
- 1992/93: Manchester United (8)
- 1993/94: Manchester United (9)
- 1994/95: Blackburn Rovers (3)
- 1995/96: Manchester United (10)
- 1996/97: Manchester United (11)
- 1997/98: Arsenal (11)
- 1998/99: Manchester United (12)
- 1999/00: Manchester United (13)
- 2000/01: Manchester United (14)
- 2001/02: Arsenal (12)
- 2002/03: Manchester United (15)
- 2003/04: Arsenal (13)
- 2004/05: Chelsea (2)
- 2005/06: Chelsea (3)
- 2006/07: Manchester United (16)
- 2007/08: Manchester United (17)
- 2008/08: Manchester United (18)
- 2009/10: Chelsea (4)
- 2010/11: Manchester United (19)
- 2011/12: Manchester City (3)
- 2012/13: Manchester United (20)
- 2013/14: Manchester City (4)
- 2014/15: Chelsea (5)
- 2015/16: Leicester City
- 2016/17: Chelsea (6)
- 2017/18: Manchester City (5)
- 2018/19: Manchester City (6)
- 2019/20: Liverpool (19)
- 2020/21: Manchester City (7)
- 2021/22: Manchester City (8)
- 2022/23: Manchester City (9)
- 2023/24: Manchester City (10)
- 2024/25: Liverpool (20).
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