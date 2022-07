Benjamín Agüero comenzó a mostrar su talento: mano a mano, gambeta y definición de zurda

Es magnético el apellido. La combinación de genes lo pone bajo la lupa. Y que sus condiciones lo acercasen al fútbol potencia más la atención. Benjamín Agüero, hijo de Sergio y nieto de Diego Maradona, comenzó a mostrar señales de que tiene talento y muestra algunas pinceladas en su experiencia en Tigre. Tras varios meses en el club de Victoria, apareció el primer destello de calidad del heredero del exdelantero de Manchester City.

Con el número 9 en la espalda, Benjamín Agüero, de 13 años, recibió un gran pase por parte de un compañero y enfrentó al arquero. Con una rápida gambeta, lo dejó en el camino y definió de zurda con el arco vacío. En el festejo, pícaro como su papá, celebró moviendo la mano en señal a la calidad con la que anotó uno de los cuatro goles de la victoria de Tigre sobre Huracán, por la Liga Metro.

El gol de Benjamín Agüero

En sus redes sociales, Benja estuvo muy activo tras el éxito de Tigre y contó que en realidad anotó dos goles frente al conjunto de Parque de Patricios. “Subite a la Diegoneta”, decía una de las historias en las que lo etiquetaron. “Mamá, el pase”, Benjamín Agüero en referencia a la asistencia que recibió antes de anotar su segundo tanto.

A principios de año, Kun Agüero, su papá, utilizó una de sus transmisiones para anunciar los primeros pasos de Benjamín en el fútbol. “Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se probó y me escribió ‘Pá, quedé’. Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta. Vamos a ver…'”, fueron las primeras palabras al respecto.

En otra oportunidad, Sergio explicó que su hijo tenía que tomarse el deporte como algo serio si soñaba con llegar lejos: “Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va”, dijo cuando se anunció el desembarco de Benjamín en Tigre.

Por el momento el pequeño va demostrando que tiene condiciones para jugar al fútbol, aunque claro, la mochila es demasiado pesada. Pero Benja Agüero parece no estar atento a esas cuestiones y disfruta de marca goles como lo hacían su papá y su abuelo.