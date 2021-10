Benjamín Messi ya no es el de antes, es un poco mejor

Lionel Messi ya no puede hacer el maradoneano gol a Getafe, el que marcó en 2007 con 19 años. Messi ya no puede convertir 91 tantos en un año calendario, como sucedió en 2012 con 25 años. Messi nunca más jugará 72 partidos en una temporada, como en la 2011/12. Ya no será aquel, y sin embargo, hoy es mejor. Éste es menos zigzagueante, menos escurridizo a los 34 años, lógico. Menos eléctrico, a veces no brilla como anoche, pero de todos modos influye. Y como es más panorámico y cerebral… es mejor. Probablemente, porque se siente más feliz también y la selección es la responsable. Si un equipo expresa un estado de ánimo, un genio también.

Tal vez en algunas semanas atrape el séptimo Balón de Oro para su colección. El primero lo recibió en 2009, vaya testimonio de vigencia. La selección, el espacio del que nunca desertó pese a los latigazos, parece la pócima de su juventud. Como el curioso caso de Benjamin Button, Messi disfruta con su lozanía futbolística. Con números de hace una década, o incluso más. Ejemplos: en 2007 –¡tenía 20 años!– y en 2014 jugó 14 partidos para la Argentina, sus temporadas más intensas. Anoche disputó contra Perú el encuentro número 14 también en 2021, y con dos clásicos en el horizonte todavía, el mes próximo ante Uruguay y Brasil. Camino a los 35 años, la exigencia es máxima: en 2007 y en 2014 no completó todas las veces los 90 minutos Ahora, sí.

Messi en la entrada en calor, bajo los ojos del mundo, un momento que el público disfruta casi tanto como los partidos JUAN MABROMATA - AFP

Otro detalle, su feroz relación con el gol. ¿Quién es el argentino que más tantos anotó durante un año en todas las épocas de la selección? Son dos en realidad, Gabriel Batistuta con 12, en 1998, y…, sí, Messi, 12 también, en 2012. El rosarino no pudo con Perú, pero suma 9 en 2021… ¿alguien se anima a apostar que detendrá la cosecha o en noviembre establecerá una nueva marca? Si lo logra, estará superándose. Una especialidad genética: ser una versión mejorada de la anterior.

Desde que Messi se afirmó en la selección, siempre fue el goleador de los sucesivos ciclos. Salvo ahora, que apareció un ‘intruso’ a pura pólvora: Lautaro le robó ese liderazgo…, con 17 gritos y 24 años. Messi lo persigue, bien de cerca, con 15… y una década más viejo. Es que Messi se liberó, Messi no entiende de límites. Este año quebró el récord de presencias de Javier Mascherano en la Argentina. Este año quebró el récord de Pelé como máximo goleador de selecciones sudamericanas en la historia. Este año quebró el maleficio de no poder alzar un título en celeste y blanco. El concepto es global: este año, Messi es mejor que nunca.