Lautaro Martínez, un goleador con números de estrella en la selección argentina

Los resultados se encargan de resaltar la contundencia de los números. La triple jornada de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 realza su figura, la que se agiganta cada vez que pisa el área y la que hace temblar a las defensas rivales. La Argentina descubre en sus piezas una riqueza técnica que explota en gritos de gol, aunque a la selección siempre se la coloca bajo la lupa en ese rubro: la imagen del artillero se destaca en los momentos favorables y queda apuntada cuando aparecen los tiempos de sequía. Lautaro Martínez es el goleador del ciclo Scaloni y sus cifras impactan: 17 celebraciones en 33 juegos. Cada dos presentaciones, asegura un gol, aunque existen otros datos que ensalzan la marca. Lionel Messi es el máximo goleador de la historia de la Argentina y el capitán ya perdió el hilo de los récords que fueron cayendo a su paso: cuando cumplió 33 partidos llevaba señalados 10; la marca de Gabriel Batistuta sigue siendo un faro, con 20 festejos.

En el Monumental, ese escenario que ahora cobija y respalda a la Argentina, la que después de varios ciclos desanda un pasaje de enamoramiento con el público, estalló con el grito de Lautaro Martínez. Con su sello característico, el de la potencia, abrió un desarrollo que resultaba favorable, aunque Pedro Gallese se presentaba como un escollo. El bahiense cerró el primer tiempo con una sonrisa; antes no había tenido una posición clara para gatillar, desatar la furia. Esa eficacia es el reflejo de su madurez, esa que comenzó siendo un juvenil en Racing y se consolidó con la transferencia millonaria a Inter. La selección siempre lo disfruta.

Gol de Lautaro Martínez

Desplegó movimientos de goleador, de hombre de área: fue intuitivo para anticipar a la marca de Carlos Zambrano y conectar de cabeza el preciso pase de Nahuel Molina Lucero, que dejó viva una pelota que recuperó Giovani Lo Celso para luego combinar con Rodrigo De Paul y ser el que rompió el cerrojo peruano con una asistencia punzante. Una fórmula que tiene antecedentes, porque Lautaro Martínez y Molina Lucero compartieron experiencia en el campeonato Sudamericano Sub 20 de 2017 en Ecuador.

En Lima y en Buenos Aires, Lautaro Martínez se encargó de dejar su sello frente a Perú. En el camino a Qatar, el artillero acumula cuatro goles y el equipo que dirige Ricardo Gareca lo sufrió en los dos juegos. De visitante desparramó a Gallese, tras un pase filtrado de Leandro Paredes, y remató de zurda con el arco libre; en el Monumental, con ese cabezazo rabioso que el guardavalla no logró interceptar con un manotazo desesperado.

Lautaro Martínez rodeado de jugadores peruanos: el goleador le marcó en los dos juegos de las eliminatorias al seleccionado que dirige Ricardo Gareca Mauro Alfieri - La Nación

Cuatro días atrás, Uruguay fue quien padeció a Lautaro Martínez, que regresaba a la formación después de ausentarse del partido con Paraguay, en Asunción. Una molestia, una sobrecarga muscular, lo dejó fuera de la cita con los guaraníes: el reemplazante fue Joaquín Correa, que cumplió con la función, aunque reveló que no es un jugador de área, como su compañero de Inter. La Argentina terminó empatando sin goles, un marcador que la selección no repetía desde un amistoso con Chile, de septiembre de 2019. Pero reapareció el goleador del ciclo y selló la victoria 3-0 sobre los charrúas, que quedaron desdibujados ante la abrumadora superioridad. Fue la noche en la que se emocionó sentado en el banco de los suplentes. “Por mi hija, por la familia que me volvió a ver en un campo de juego, meter un gol y dedicárselo. Por el sacrifico de dejar muchas cosas de lado y me acordé de ellos, que siempre me acompañan. Ojalá que la gente haya disfrutado hoy también de la victoria”, volvió a relatar, en la entrevista que le realizó la transmisión de TV.

Ángel Di María se trepa a Lautaro Martínez, el autor del gol de la victoria sobre Perú; Nahuel Molina Lucero, Leandro Paredes, Lionel Messi y Marcos Acuña se sumarán a la celebración del artillero del ciclo Scaloni Mauro Alfieri - La Nación

La Argentina realizó un partido de altísimo vuelo frente a Uruguay y anoche el juego no tuvo la misma claridad, aunque el rival apenas acercó peligro con un tiro libre y el penal que Yoshimar Yotún estrelló en el travesaño. “Con Uruguay fuimos más fluidos, dispusimos de más espacio. Hoy [por anoche] el partido fue más cerrado, porque ellos jugaron a eso: a cerrarnos los caminos, porque nosotros sabemos movernos con espacio. Tratamos de tener siempre una solución y la pudimos encontrar”, analizó, enfundado en una campera.

Con el triunfo, la Argentina avanza rumbo a Qatar. “Intentamos dejar todo. Esta camiseta se merece respeto y responsabilidad. Estamos muy bien, felices, nos acomodamos muy bien en la tabla. Ahora a hacer lo mejor en cada club para cuando nos toque volver”, el mensaje de Lautaro Martínez, que espía los encuentros con Uruguay, en Montevideo, y Brasil, en San Juan, para robustecer la estadística y disfrutar el camino hacia la Copa del Mundo.