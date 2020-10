De archivo: Guardiola y Bielsa, enfrentados en la liga de España con Barcelona y Athletic de Bilbao. El sábado se volverán a encontrar, ahora en la Premier League. Fuente: Reuters

Se acerca uno de los partidos más esperados desde que se concretó el regreso de Leeds United a la Premier League. Después de un prometedor inicio con una caída en el debut (4-3 con el campeón Liverpool) y dos victorias recientes (4-3 a Fulham y 1-0 a Sheffield United), el equipo de Marcelo Bielsa se medirá frente al Manchester City de Pep Guardiola, uno de los grandes candidatos. Pero, a pesar de los sucesivos elogios que el DT español suele hacer sobre el trabajo del argentino, el Loco mantiene su modestia. Y busca esquivar las grandilocuencias.

"De ningún modo me siento como un mentor de Guardiola. No es como lo sienta, sino como lo evidencian los hechos. Si hay un técnico independiente en sus ideas, es Guardiola. No es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie", dijo Bielsa en conferencia de prensa previa al encuentro que se jugará el sábado a las 13.30 en Elland Road por la cuarta fecha de la Premier.

Bielsa, enérgico, durante el último partido de Leeds: el domingo anterior venció por 1-0 a Sheffield United como visitante. Crédito: Foto de Oli SCARFF / POOL / AFP

"Pep es capaz de encontrar soluciones instantáneamente a los problemas que imagina. Y otra cosa que lo distingue como un gran entrenador es que lo que él propone se asimila y reproduce rápidamente. Cuando uno elogia a alguien es muy importante argumentar. Si no, parece que se trata sólo de simpatía y no de valoración. Los entrenadores necesitamos de automatismos porque imaginamos el fútbol de una manera obediente, pero Guardiola imagina el fútbol de una manera libre", destacó el entrenador argentino.

Acerca de Manchester City, que viene de vencer este miércoles por 3-0 a Burnley como visitante para avanzar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, Bielsa fue elogioso, pero aseguró que Leeds va a defender su estilo: "Es uno de los grandes equipos de Inglaterra. Nosotros vamos a intentar jugar como lo hacemos siempre. No sabríamos hacerlo de otra manera".

El domingo pasado, los ciudadanos cayeron 5-2 con Leicester City en la tercera fecha de la Premier, mientras que en el debut (en la segunda jornada tras su participación en la Champions League) lograron un triunfo por 3-1 sobre Wolverhampton como visitantes. En tanto, Leeds hoy se ubica en el séptimo puesto de la tabla con seis unidades.

El miércoles, el Manchester City mostró un principio de recuperación, tras aquella goleada en contra como local: ganó 3-0 como visitante, en su caso en el terreno del Burnley, y así avanzó de ronda en la Copa de la Liga inglesa.

"El equipo estuvo bien, en general. Cuando pierdes un partido, lo más importante es el siguiente. Ante todo porque en esta competición, si pierdes te quedas fuera", afirmó Guardiola. "Estamos todavía lejos de nuestro mejor nivel porque no estamos entrenando mucho. Tenemos muchos jugadores de baja, seis por el covid y cuatro lesionados. Pero, paso a paso, cuando tengamos todo el plantel iremos mejor", deseó.

