Obra de un artista callejero, la referencia a Bielsa es obvia: donde dice Leeds, alguna vez el DT dijo "Newell´s". Se puede ver cerca del estadio del club de esa ciudad inglesa

28 de junio de 2020

LEEDS.- El fútbol está de regreso en Inglaterra. Y con él, un entretenimiento imperioso en tiempos de coronavirus, también volvió el fervor de los hinchas, por ahora desde la seguridad de sus hogares. En Leeds, ciudad del condado de Yorkshire, la reanudación a la vez avivó la esperanza de que Marcelo Bielsa devuelva al Leeds United a la Premier League. Tras una promisoria, y por momentos inverosímil, primera temporada -con "spygate" y gesto de Fair Play incluidos-, los seguidores del equipo se han encomendado nuevamente al argentino en esta campaña. Con el ascenso como norte, las muestras de afecto se multiplican y dan lugar a los más variopintos homenajes.

Siete fechas quedan para el final del Championship y todos sueñan despiertos en esta ciudad. Después de la derrota con Cardiff en la reanudación del torneo, como siempre, sobrevolaron algunos fantasmas. Los que fueron espantados el sábado pasado, con la goleada 3-0 sobre Fulham, que le permitió a Leeds afirmarse en el liderazgo, con 74 puntos, seguido por West Bromwich, con 71. Pero a esta altura, lo más valioso es la distancia con el tercero (Brentford, con 66), porque los dos primeros ascienden directamente a la Premier League.

La escultura solidaria que viajó de Bali a Leeds

El 7 de junio, en plena ebullición del movimiento global contra el racismo, manifestantes en Bristol, en el suroeste de Inglaterra, derribaron la estatua de bronce del comerciante de esclavos Edward Colston. Días después, las autoridades de Londres decidieron cubrir la efigie de Winston Churchill en Parliament Square -junto a los monumentos a Nelson Mandela y Mahatma Gandhi- con la premisa de evitar actos de violencia y vandalismo. Dentro de algunas semanas, en una acción ajena a cualquier polémica, un empresario de Leeds, ciudad de la región de Yorkshire, rifará una escultura de Marcelo Bielsa en escala humana para apoyar a Mind, organización que asiste a individuos con problemas de salud mental.

La figura de latón de 75 kilogramos, con su propósito solidario, está atada a la historia de vida de Tony Clarke, de 44 años. En octubre de 2002, durante un viaje de trabajo a Bali, Indonesia, se encontró en el epicentro de una serie de un ataque terrorista que, con la detonación de tres bombas, dejó un saldo de 202 muertos. En medio del horror y el desconcierto, hoy un recuerdo en forma de llamas, gritos y cuerpos apilados, Clarke optó por auxiliar a los heridos y salvar a cuantos pudiera. En conversación con LA NACION, relata cómo el Leeds United lo ayudó a sobreponerse a aquella traumática experiencia: "El club me ha dado esperanza, determinación y pasión", asume.

Tony Clarke, un empresario inglés, mandó a construir esta estatua de Bielsa

En septiembre de 2019, recién comenzada la actual temporada del Championship, Tony y su hermano Craig encargaron la escultura de Bielsa, en su clásica postura sentado sobre un cubo, a un proveedor de Indonesia, muy cerca de donde ocurrieron los trágicos atentados. "Elegí a Bielsa por lo que representa, por lo que cree y por la ilusión que genera entre los hinchas", afirma Tony. El traslado al norte de Inglaterra, agregó, tardó y costó más de lo previsto, e incluyó la desaparición de la figura durante una semana en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París.

La intención original de los Clarke, que dirigen una empresa manufacturera en Batley, localidad en las afueras de Leeds, era donar la estatua al club para que sea exhibida en algún lugar prominente. Sin embargo, las autoridades de "Los Blancos" les indicaron que el director técnico rosarino reprobaría aquella idea y, en cambio, les sugirieron organizar una rifa y donar todo lo recaudado a una entidad benéfica. Atentos no solo a los episodios de Bali, sino también a la importancia de la salud mental en el marco de la pandemia de Covid-19, los hermanos seleccionaron a Mind, que trabaja desde 1946 para generar conciencia sobre la salud mental, como beneficiaria. "Creemos que a Marcelo le va a encantar esto y que la escultura termine en manos de algún fanático", imagina Tony.

La estatua de Bielsa, de paseo por la puerta del estadio de Leeds

Padre de una niña de nueve meses y con otro hijo en camino, Clarke habló de lo que llamó el "efecto Bielsa" que, según cree, permite que los jugadores alcancen su potencial y más: "Logra que piensen, duerman y coman fútbol". Pero tal efecto, mira más a, también opera sobre los hinchas: "El fútbol que propone te puede sacar de un mal momento y verdaderamente hacerte disfrutar".

El Bansky del Leeds United

Sobre una colina en Beeston, un barrio trabajador en el sur de Leeds, un mural de Bielsa con el lema "In Bielsa we trust" ("Creemos en Bielsa") custodia desde lo alto al estadio Elland Road. A un par de cuadras de allí, otra pintura reza, en mayúsculas en español, "Vamos Leeds, carajo", el grito de guerra que los hinchas del Leeds United adoptaron como propio cuando el argentino decidió renovar como manager del equipo a mediados de 2019. A la vuelta, una tercera obra, quizás un guiño para entendidos, exhibe el afamado banquito del hombre que en 2018 sorpresivamente escogió dirigir en la segunda división del fútbol inglés.

En un barrio cercano al estadio, esta imagen ya es una parada habitual de los hinchas de Leeds para tomarse una foto

El autor de los murales de Bielsa es Andy McVeigh, un maestro suplente de escuela primaria, nacido y criado en Leeds, hincha fanático del Leeds United, que en su tiempo libre cubre los grafitis en las casillas de internet de la ciudad con arte del club y mensajes positivos. Conocido como el Banksy de Burley, cuenta a LA NACION que comenzó con las pintadas hace tres años como una forma de terapia y que, estupenda reacción de los hinchas de por medio, no pudo parar. "Se volvió una adicción", asevera.

Entre las decenas de murales alusivos al equipo, los de Bielsa -disponibles en lienzos y tazas- aparecen entre los preferidos por las familias que en cada fecha de local llegan a Elland Road. El motivo, según McVeigh, radica en que el entrenador "ha hecho del Leeds United un mejor club, dentro y fuera de la cancha". Embelesado por el fútbol de alto vuelo que el equipo por momentos ha mostrado, el artista destaca asimismo el "compás moral" de Bielsa. "En un mundo con líderes sin ningún tipo de ética, este hombre viene y propone todo lo contrario. Es digno, es humilde, es justo y es empático. Es lo opuesto de las cosas horribles que estamos viendo", desarrolla, antes de permitirse, desilusionado con la dirigencia política británica, una humorada: "Realmente creo que debería ser primer ministro".

Hace unos meses, al respaldo de los hinchas, que inundan las redes con el hashtag #BurleyBanksy, se sumó el de las autoridades del club. Luego de que un grupo denominado "Residentes de Leeds contra los grafitis" arruinara la mayoría de los murales, desde el Leeds United convocaron a McVeigh para una reunión. Allí le ofrecieron una suma equivalente a una semana de su trabajo como docente para volver a pintarlos, además de ingreso irrestricto al estadio para él y su hijo Danny. "Se han portado muy bien. Están volviendo a conectarse con los hinchas. Los dueños anteriores probablemente me habrían denunciado", compara.

Nervioso por el tramo final del campeonato -"aún podemos estropear todo, bien a lo Leeds", sonríe-, el Banksy del Leeds United anhela el esperado regreso a la máxima categoría, después de 16 años, por la ciudad, por los hinchas y por Danny. Pero también por Bielsa: "Nunca me he sentido así con un director técnico: sé que le estamos pagando más que a cualquier otro en el pasado, pero jamás he visto a alguien trabajar tan duro por alcanzar el objetivo".

La 'Bierelsa'

La cerveza inspirada en Bielsa, disponible en pubs de Leeds

"No es ningún secreto que a los fanáticos del fútbol en Inglaterra les encanta disfrutar una buena cerveza y que los hinchas del Leeds United amamos a Bielsa. ¿Cómo iba a fallar?", razona Paul Morrison, uno de los responsables de la 'Bierelsa', sobre la bebida alcohólica que, con un juego de palabras, homenajea al director técnico argentino y que, antes del cierre masivo de locales por la transmisión de coronavirus, estaba disponible en 20 pubs de Leeds y alrededores.

el diseñador Russell Walker, cuyo bosquejo "El táctico" enloqueció a todos los involucrados y hoy ilustra

La idea, maquinada por Paul y el resto del equipo de "Leeds That" -un podcast que desde julio de 2019 cubre la actualidad de la ciudad y del equipo-, llegó a buen puerto tras la asociación con el proveedor de cervezas Taylers Beers y el diseñador Russell Walker, cuyo bosquejo "El táctico" enloqueció a todos los involucrados y hoy ilustra una amplia gama de productos.

Así se promociona la "Bierelsa"

"Creo que Bielsa nos ha sorprendido a todos. En parte, porque no habíamos tenido un director técnico serio en más de 20 años. Marcelo tiene el respeto de los jugadores, de los dirigentes y de los hinchas, y tiene una visión real de lo que el club puede llegar a ser", explica Paul a LA NACION.

En este orden, remarca cómo el argentino ha revalorizado a algunos jugadores que eran "prácticamente parias" y la ilusión que despierta en una afición que durante años solo supo de angustias y humillaciones.

Según Paul, que sueña con que Bielsa algún día participe del podcast, "la pasión, la atención al detalle y el compromiso de Bielsa son muy valorados por los seguidores del Leeds". Y más: "Entiende al club y nosotros lo entendemos a él".