La tierna imagen de Bielsa con un niño hincha de Leeds Crédito: @LeedsUnited

Claudio Mauri Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 23:59

"Me duele el dolor de los hinchas", decía un acongojado Marcelo Bielsa a mediados de mayo de 2019, minutos después de que Leeds perdiera 4-2 ante Derby County en una de las semifinales del los play-off de la Championship y se le esfumara la ilusión del ascenso a la Premier League. En esa conferencia de prensa, el "Loco" no confirmaba su continuidad para la siguiente temporada, algo que en las semanas siguientes acordaría con los dirigentes del club y que ahora se refleja en el primer puesto de The Whites , tras cinco triunfos consecutivos y con nueve fechas por delante para volver a la Premier después de 16 años . Hasta que se expandió el coronavirus y el mundo, fuera del despliegue sanitario, entró en una pausa sine díe .

Bielsa se hacía cargo y compartía la pesadumbre de los simpatizantes de Leeds por "no haber conseguido el objetivo", como lo expresó más de una vez sin eufemismos. Durante la campaña del curso anterior había tenido palabras de reconocimiento para los hinchas: "Toda la temporada el equipo se sostuvo, entre otros argumentos, por el apoyo de su público. Nosotros al hincha estamos obligados a darle, no pedirle".

Bielsa, rodeado por una multitud en la llegada al estadio Crédito: Twitter

¿Qué lo llevó al entrenador rosarino a darse una revancha, a volver a intentarlo durante 2019/20 en un club que tenía menos dudas que él sobre su permanencia? Desde la dirección deportiva de Leeds le expresaron a LA NACION que la razón más importante fue "la creencia en el proyecto". Siendo eso un factor determinante, admiten que quizá no sea el único. Otro es la relación cercana y empática que estableció con los hinchas.

Este último punto fue abordado por el periodista y escritor Tim Rich, autor del libro "The quality of madness. A life of Marcelo Bielsa" (La cualidad de la locura. La vida de Marcelo Bielsa): "La conexión de Bielsa con los fanáticos del Leeds es probablemente lo que lo mantuvo en el club el verano pasado a pesar de haber recibido ofertas de otros lugares".

Según Rich, Bielsa tenía la propuesta del City Group -conglomerado que con el Manchester City como mascarón de proa administra las licencias de otros clubes en el mundo- para hacerse cargo del Girona de España. "La junta directiva de Leeds hizo su trabajo para que continuara, pero también influyó el aprecio que Bielsa siente por los hinchas apasionados, como son los de Leeds. Él tiene en cuenta ese aspecto, por algo dirigió en Athletic Bilbao y Olympique de Marsella, dos clubes con mucho arraigo en su parcialidad".

Testimonios en el documental de Amazon

La palabra de Ricardo Lunari, un exdirigido por Bielsa 01:32

Video

En cada partido de local en Elland Road es habitual que los hinchas esperen a que Bielsa y los jugadores desciendan del ómnibus para transmitirle su afecto y obtener selfies. Hace un tiempo, el técnico no quiso ser demagogo cuando lo consultaron si en algún otro lugar había experimentado una pasión como la que se vive en Leeds: "Sí, por supuesto. Si hay algo de esta profesión que me resulta atractivo, es estar en contacto con la pasión del público. Hay una diferencia entre los que trabajamos de esto y los hinchas: nosotros cobramos por este trabajo y el público solo quiere a su club, a cambio recibe emociones. Nosotros recibimos dinero y eso nos ubica en otro nivel. Por eso el público es lo mejor del fútbol".

Rich arribó a esta conclusión: "Creo que Bielsa sintió que le debía algo al club y a sus fanáticos. Es un tremendo tributo al Leeds United".

Entre enero y principios de febrero, Leeds vivió el tramo más negativo de la temporada, con cinco derrotas en seis fechas y la eliminación en la FA Cup ante Arsenal, si bien en este último partido mereció muchos elogios por su gran primer tiempo, En ese momento, Bielsa percibió que al hincha lo empezaban a acosar los fantasmas del curso anterior e hizo un llamamiento: "No hay expectativas, hay dudas, el público dejó de creer en nuestro equipo. Nosotros seguimos creyendo más que nunca en nosotros mismos. Ojalá jugáramos siempre en Elland Road, donde nunca se le hizo daño al equipo. Jugar afuera no es un alivio ni jugar de local es un problema. Si el hincha dejó de tener fe en el equipo, somos los encargados de recuperar la confianza que nos venían dando. Necesitamos la confianza del público. Lo que no vamos a hacer es dejar de creer en nosotros mismos".

El play-movil de Bielsa, una de las tantas muestras de admiración Crédito: Twitter

Esas expresiones fueron luego de una derrota por 2-0 ante Nottingham Forest. Luego sobrevino una fuerte recuperación, con un empate y cinco victorias en serie que depositaron a Leeds en lo más alto de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el tercero (Fulham), el primer equipo que no está consiguiendo el ascenso directo.

En una charla en los estudios de Sky Sports, Harry Redknapp, exLiverpool, y Gary Neville, ex Manchester United, destacaron el juego y rendimiento de Leeds. "Se merecen el ascenso, es un club que ha sufrido mucho. Bielsa está haciendo un trabajo muy bueno. Recuerdo que cuando iba a jugar a Elland Road se respiraba un clima intimidante. En la Premier League se sumarán más hinchas a los que ya lo van a ver", expresó Redknapp.

Más allá de la rivalidad que Leeds mantiene con Manchester United, donde Neville jugó durante el mandato de Alex Ferguson, el exlateral derecho admitió: "Me hubiera gustado ser dirigido por Bielsa. Su aporte al juego es fantástico y su Leeds será una gran incorporación a la Premier".

En acción durante un partido, antes de la suspensión por el coronavirus Fuente: AFP

A todo esto, desde la dirección de Leeds desmintieron que por orden de Bielsa los jugadores volvieran a entrenarse en pequeños grupos en el predio de Torph Arch, como informó el sitio Football Insider, que fue denunciado por el club. Y también desconocen que el Loco haya enviado una carta a la English Football League en la que supuestamente afirmaba que "lo más importante es guiarnos por el principio de la salud. Hacerlos volver a una cancha sin garantizarles su seguridad es un gran riesgo". Más allá de estar de acuerdo con esa premisa, en Leeds argumentan que eso Bielsa lo hubiera canalizado por el club, algo que nunca hizo.