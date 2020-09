Bielsa se dirige a su traductor, luego de la derrota de Leeds ante Liverpool

"¡Háblele fuerte, no ve que está haciendo un esfuerzo enorme por entenderlo!". La frase de Marcelo Bielsa, parado y con el micrófono delante, fue el cierre de la conferencia de prensa que ofreció después del estreno de Leeds en la Premier League: una derrota por 4-3 ante Liverpool en Anfield, la casa del vigente campeón. Sin levantar mucho el tono, el DT rosarino se dirigía a su nuevo asistente de prensa que, según su óptica, no había traducido con énfasis sus ideas a los periodistas. Casi un paso de comedia después de la derrota.

Ya antes, en otro tramo de su alocución, Bielsa le había marcado el detalle al joven (de acento latino): que levantara la voz cuando traducía. "Por favor, ¿no se da cuenta que no escucha?", le reiteró al joven..Leeds no informó del cambio de traductor, por lo que la novedad se advirtió el jueves, cuando el entrenador dio la primera conferencia de la temporada, dos días antes del partido, como lo hace habitualmente. Entonces, Bielsa le marcó un error en la traducción, un detalle: "Yo no dije 'last season' (última temporada)", le dijo, mientras el muchacho intentaba trasladar una frase sobre qué cambios esperaba ver Bielsa en su equipo ahora que disputa la Premier.

Marcelo Bielsa, manager del Leeds, durante el partido. Fuente: Reuters

Desde que asumió en Leeds, a mediados de 2018, las ideas de Bielsa fueron traducidas por tres intérpretes. El primero fue Salim Lamrani, un académico francés, doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, a quien el rosarino conoció durante su paso por Lille. El día de su presentación, Bielsa se tomó 70 minutos para hablar, y al final dijo: "Dígales (a los periodistas) que yo llevo seis meses sin hablar con la prensa y no estoy agotado, pero me parece que usted sí". Lamrani lo contestó con humor: "Hombre, hora y diez... en Bruselas cambian cada 20 minutos", apuntó, mirándo su reloj.

En la temporada pasada, la tarea recayó en Diego Flores, que cumplía una doble función: su trabajo principal es ser asistente técnico en el staff de Leeds. Cordobés, Flores llegó a las cercanías de Bielsa unos años atrás para sumarse a su cuerpo de colaboradores. Su fuerte, por supuesto, no es la traducción: numerosas veces Bielsa le mostró públicamente su disconformidad ante una palabra mal puesta o un redondeo que no lo dejaba conforme. Claro, él se cuida de hablar en inglés: aunque sus íntimos aseguran que sabe hacerlo, su timidez no le permite ejercitarlo en público. Tímido como su nuevo asistente, que hoy se llevó un reto en cámara, mientras Inglaterra comenta el partidazo que jugaron Leeds y Liverpool.

La conferencia de Bielsa, con reto incluido

Su visión de la derrota en Anfield

Bielsa desatacó la "rebeldía" de su equipo luego de la derrota ante Liverpool, último campeón de la Premier League. "Valoro la rebeldía del equipo, también evitamos que Liverpool jugara como lo hace siempre, hicimos muchos esfuerzos para que no se impusieran sus individualidades pero el análisis final muestra un desnivel en favor de ellos", comentó el rosarino en el contacto con la prensa.

Mohamed Salah del Liverpool celebra su primer gol con Virgil van Dijk. El egipcio anotó tres Fuente: Reuters

Leeds recibirá el sábado próximo, desde las 11, a Fulham, en un partido importante entre dos de los tres equipos ascendidos esta temporada.

"Nos costó mucho pasar la pelota de defensa a ataque en el segundo tiempo y no creamos peligro. Si bien el esfuerzo nuestro fue muy grande, no alcanzó para jugar un partido equilibrado sobre todo en el segundo", analizó.

Finalmente, el ex entrenador de Newell's reconoció: "Logramos que sea equilibrado el trámite por momentos pero nos faltó en defensa. Fuimos efectivos".

Un mural de Bielsa en Leeds, recién estrenado Fuente: AP