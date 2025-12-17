La agenda de la TV del jueves: la Supercopa de Italia, la Conference League y la Copa del Rey
La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Supercopa de Italia
- 16 Napoli vs. Milan. La semifinal. DSports (1610)
Conference League
- 17 AEK Athens vs. Universitatea Craiova. Disney+
- 17 AEK Larnaca vs. Shkëndija. Disney+
- 17 AZ Alkmaar vs. Jagiellonia Białystok. Disney+
- 17 Celje vs. Shelbourne. Disney+
- 17 Crystal Palace vs. KuPS Kuopio. Disney+
- 17 Dynamo Kyiv vs. Noah. Disney+
- 17 Lausanne vs. Fiorentina. Disney+
- 17 Legia Warsaw vs. Lincoln Red Imps. Disney+
- 17 Mainz 05 vs. Samsunspor. Disney+
- 17 Omonia vs. Raków Częstochowa. Disney+
- 17 Rayo Vallecano vs. Drita. Disney+
- 17 Shakhtar Donetsk vs. Rijeka. Disney+
- 17 Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans. Disney+
- 17 Sigma Olomouc vs. Lech Poznan. Disney+
- 17 Slovan Bratislava vs. Häcken. Disney+
- 17 Sparta Prague vs. Aberdeen. Disney+
- 17 Strasbourg vs. Breidablik. Disney+
- 17 Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien. Disney+
Copa del Rey
- 15 Ourense CF vs. Atlhetic Bilbao. Canal 117 (Flow)
- 17 Murcia vs. Betis. Canal 116 (Flow)
Copa de Ecuador
- 21 Universidad Católica vs. Liga de Quito, la final. Dsports (1614)
Copa de Portugal
- 15.30 Santa Clara vs. Sporting de Lisboa. Fox Sports
- 17.30 Porto vs. Famalicao. Fox Sports
TENIS
Next Gen ATP Finals
- 8 Dino Prizmic vs. Justin Engel y Alexander Blockx vs. Nishesh Basavareddy. ESPN 2
- 13 Nicolai Budkov Kjaer vs. Rafael Jódar y Learner Tien vs. Martín Landaluce. ESPN 3
BÁSQUETBOL
Euroliga
- 16 Maccabi vs. Valencia Basket. DSports (1617)
- 16.45 Real Madrid vs. Paris Basketball. DSports 2 (1612)
Liga Nacional
- 22 Ferro vs. Regatas. TyC Sports
BOXEO
ESPN Knockout
- 21 Ramón Cárdenas vs. Erik Robles Ayala, desde el War Memorial Auditorium, de Fort Lauderdale. ESPN 2
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del miércoles. Flamengo y PSG en la final de la Copa Intercontinental, la Carabao Cup y la Copa del Rey
La TV del martes. Los premios The Best, Chelsea con Enzo Fernández, y Barcelona por la Copa del Rey
La TV del lunes. Partido por la Premier League, la liga de España, la Serie A y toda la acción de la NBA
Más leídas de Fútbol
- 1
The Best: Santiago Montiel ganó el Premio Puskas al mejor gol del año
- 2
Clasificatorio al Mundial 2026: cuándo se juegan los repechajes para la Copa del Mundo
- 3
La silla eléctrica del fútbol argentino: apenas ocho técnicos sobre 30 mantuvieron su cargo en 2025
- 4
Nigeria denunció a RD Congo y podría cambiar el repechaje rumbo al Mundial 2026