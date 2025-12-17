LA NACION

La agenda de la TV del jueves: la Supercopa de Italia, la Conference League y la Copa del Rey

La actividad deportiva en la continuidad de la semana, disponible a través de las pantallas

LA NACION
Rafael Leão, jugador de Milan, que se mide ante Napoli
Rafael Leão, jugador de Milan, que se mide ante NapoliAntonio Calanni - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del jueves 18 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Supercopa de Italia

  • 16 Napoli vs. Milan. La semifinal. DSports (1610)

Conference League

  • 17 AEK Athens vs. Universitatea Craiova. Disney+
  • 17 AEK Larnaca vs. Shkëndija. Disney+
  • 17 AZ Alkmaar vs. Jagiellonia Białystok. Disney+
  • 17 Celje vs. Shelbourne. Disney+
  • 17 Crystal Palace vs. KuPS Kuopio. Disney+
  • 17 Dynamo Kyiv vs. Noah. Disney+
  • 17 Lausanne vs. Fiorentina. Disney+
  • 17 Legia Warsaw vs. Lincoln Red Imps. Disney+
  • 17 Mainz 05 vs. Samsunspor. Disney+
  • 17 Omonia vs. Raków Częstochowa. Disney+
  • 17 Rayo Vallecano vs. Drita. Disney+
  • 17 Shakhtar Donetsk vs. Rijeka. Disney+
  • 17 Shamrock Rovers vs. Hamrun Spartans. Disney+
  • 17 Sigma Olomouc vs. Lech Poznan. Disney+
  • 17 Slovan Bratislava vs. Häcken. Disney+
  • 17 Sparta Prague vs. Aberdeen. Disney+
  • 17 Strasbourg vs. Breidablik. Disney+
  • 17 Zrinjski Mostar vs. Rapid Wien. Disney+

Copa del Rey

  • 15 Ourense CF vs. Atlhetic Bilbao. Canal 117 (Flow)
  • 17 Murcia vs. Betis. Canal 116 (Flow)
El defensor argentino Valentín Gomez, que actúa en el Betis de Sevilla
El defensor argentino Valentín Gomez, que actúa en el Betis de SevillaCRISTINA QUICLER - AFP

Copa de Ecuador

  • 21 Universidad Católica vs. Liga de Quito, la final. Dsports (1614)

Copa de Portugal

  • 15.30 Santa Clara vs. Sporting de Lisboa. Fox Sports
  • 17.30 Porto vs. Famalicao. Fox Sports

TENIS

Next Gen ATP Finals

  • 8 Dino Prizmic vs. Justin Engel y Alexander Blockx vs. Nishesh Basavareddy. ESPN 2
  • 13 Nicolai Budkov Kjaer vs. Rafael Jódar y Learner Tien vs. Martín Landaluce. ESPN 3
El estadounidense Learner Tien
El estadounidense Learner Tien PAUL CROCK - AFP

BÁSQUETBOL

Euroliga

  • 16 Maccabi vs. Valencia Basket. DSports (1617)
  • 16.45 Real Madrid vs. Paris Basketball. DSports 2 (1612)

Liga Nacional

  • 22 Ferro vs. Regatas. TyC Sports

BOXEO

ESPN Knockout

  • 21 Ramón Cárdenas vs. Erik Robles Ayala, desde el War Memorial Auditorium, de Fort Lauderdale. ESPN 2
