El uruguayo Guillermo Varela se refirió a la crisis entre el plantel y Bielsa: “Hubo un cambio grande”

La selección uruguaya, lejos de lo que supo ser en el comienzo de la etapa de Marcelo Bielsa, perdió estabilidad futbolística y emocional, y desde hace ya mucho no se reencuentra con aquello. En medio se dieron aquellos dardos hirientes de Luis Suárez tras la Copa América 2024, las bajas de ciertos jugadores que apuntaban firmemente a jugar el Mundial de 2026 y el reconocimiento público del propio entrenador argentino de no haber encajado en el grupo aún. El temor es que ese clima tenso se prolongue hasta la cita en Norteamérica, de junio a julio.

Guillermo Varela, destacado defensor lateral derecho que viene siendo considerado por Bielsa debido a su espléndido momento en Flamengo, en el que recientemente se coronó en la Copa Libertadores y en el Brasileirão y este miércoles pasó a una semifinal de la Copa Intercontinental –este sábado se enfrentarán con Pyramids FC, de Egipto–, fue consultado públicamente por su presente y también por el ambiente en el seleccionado celeste.

Varela sabe de batallas duras y vaya si jugar una final de Libertadores ante Palmeiras lo ha sido; confía en que su seleccionado llegará mejorado al Mundial de 2026. Guadalupe Pardo - AP

En un diálogo con el medio uruguayo La Mañana del Fútbol, Varela explicó lo que se vivió desde dentro en el último año y medio, los motivos de aquella explosión pública y las consecuencias de las palabras de sus excompañeros. Pero, proyectada al futuro inmediato, su visión es optimista: negó rotundamente que actualmente existan conflictos en la relación con Bielsa, pero hizo énfasis en lo que no encuentran cuando salen a la cancha y juegan.

"En lo humano no he sido aceptado aún por este grupo al que conduzco", admitió Marcelo unos días atrás; Uruguay pasa por un mal momento a seis meses de la Copa del Mundo. DANTE FERNANDEZ - AFP

“Nadie dijo en la interna que no se quería a Bielsa. Al contrario, todos estamos con Marcelo, así como él nos ha apoyado en otros momentos. El problema pasa por una cuestión futbolística”, expresó. “Futbolísticamente, Uruguay no está atravesando un buen momento, pero no tengo dudas de que vamos a sacarlo adelante con la calidad de jugadores que tenemos. De ahora en adelante, hay que mejorar”, añadió.

Y ahondó en lo que generaron en lo personal y lo colectivo las duras afirmaciones de Suárez tras su retiro de la selección, que activaron la alarma sobre la conducción del DT de las selecciones argentina y chilena. Sin embargo, apuntó más contra el accionar del antiguo referente del vestuario que contra quien sigue al frente de la dirección técnica. “Todo fue cuando salieron jugadores a decir cosas. Se generó otro clima por la repercusión que tuvo. Quizás hubo una queda del equipo por todo lo que se dijo: anímicamente eso mata. Quieras o no, uno tira para adelante y hay cositas que lo sacan del foco”, mandó un mensaje al exterior de la concentración celeste. Y agregó: “Quizá, el mal momento en la convivencia del que se habló, fue antes. Desde entonces fue todo ganancia. Hubo un cambio grande. Hay que hablar y decir las cosas como son. El problema en este momento es futbolístico y no de convivencia”, insistió.

Varela es casi intocable en Flamengo, que eliminó a Estudiantes de La Plata y Racing en su aventura hasta tocar la Copa Libertadores. Rodrigo Abd� - AP�

El alivio de clasificarse para la Copa del Mundo pese a las sanciones por los incidentes entre jugadores de Uruguay e hinchas colombianos tras la semifinal de Estados Unidos 2024 fue incluido por Varela en el combo de la turbulencia: “Por suerte, lo sacamos adelante con muchas bajas por el problema después del partido de la Copa América. Fueron varias las cosas que pasaron ahí, pero ya está”.

Por último, se enfocó en el método de trabajo del cuerpo técnico, al que se ha puesto en duda al punto de que hasta el propio entrenador asumió responsabilidades, por el juego y el vínculo con sus dirigidos. “No tengo dudas de lo que se trabaja en la selección. Es una bestialidad en el sentido de cómo preparan las cosas. No tengo dudas de que vamos a mejorar porque todo el mundo trabaja mucho. Sé de las horas que se les dedica a los planes de entrenamientos y de juego”, reivindicó Varela.

La noche que enojó y preocupó a los hinchas uruguayos: Estados Unidos goleó a la Celeste por 5-1 en un amistoso de la última ventana FIFA. Jason Behnken� - FR171457 AP�

Claro que las dudas permanecen y se potenciaron tras el golpazo de la última ventana FIFA, en la que los uruguayos cayeron por 5-1 en un amistoso frente a Estados Unidos. Tras aquella goleada, Bielsa dejó de lado a los jugadores, se responsabilizó y fue tan autocrítico como sincero: “Soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada. Me cuesta actuar suelto y amigable. Evidentemente, en lo humano todavía no he logrado una aceptación de este grupo al que conduzco”.