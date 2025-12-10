Uruguay, de la mano de Marcelo Bielsa, confirmó un amistoso de alto vuelo para la fecha FIFA de marzo

Con la mirada puesta en la Copa del Mundo del año próximo las selecciones buscan rivales para darle rodaje a sus equipos y la de Uruguay tiene un rival de los poderosos en el horizonte. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó un amistoso para la fecha FIFA de marzo, que será la última en la previa al Mundial 2026, ante Inglaterra, en el estadio Wembley.

La AUF divulgó este miércoles la información y el rival del equipo de Marcelo Bielsa será una potencia de Europa que estará en el Grupo L de la Copa del Mundo junto con Croacia, Ghana y Panamá. Ese encuentro ante los británicos está previsto para disputarse el viernes 27 de marzo, en Londres.

En marzo de 2026 viajaremos a Europa para enfrentar a Inglaterra en Londres, en Wembley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/I1XbWyZElz — Selección Uruguaya (@Uruguay) December 10, 2025

El amistoso será parte de la preparación de la selección charrúa que en el Mundial integrará el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Este choque será el duodécimo entre ambos equipos y hasta el momento, el conjunto celeste ganó cinco de esos partidos, tres terminaron en empate e Inglaterra se llevó los tres restantes.

El primero fue un amistoso en 1953 que finalizó con victoria de Uruguay por 2-1, al tiempo que el primer enfrentamiento mundialista fue en Suiza 1954. Uruguay se impuso por 4-2 con goles de Carlos Borges, Obdulio Varela, Juan Alberto Schiaffino y Javier Ambrois.

La primera victoria de Inglaterra fue en un amistoso jugado en 1964, en el que el conjunto que contaba con figuras como Gordon Banks y Bobby Charlton ganó por 2-1 con dos tantos de Johnny Byrne. Dos años después, en el Mundial de Inglaterra 1966 se midieron en un partido que terminó sin goles.

Marcelo Bielsa mira con desconcierto el segundo tiempo del partido amistoso ante Estados Unidos, en Tampa, Florida (AP Foto/Jason Behnken) Jason Behnken - FR171457 AP

Mientras tanto, la última vez que estuvieron frente a frente uruguayos e ingleses fue en un recordado encuentro en la Copa del Mundo de Brasil 2014. El conjunto charrúa se impuso por 2-1 con dos goles de Luis Suárez, que se recuperó de una lesión y ese día saltó al campo por primera vez en el torneo.

El equipo de Marcelo Bielsa no mostró su mejor versión en los últimos partidos, ya que disputó dos amistosos y no pudo imponerse en ninguno de ellos. Primero igualó 0-0 ante México, en el estadio Territorio Santos Modelo, y después fue goleado por 5-1 por Estados Unidos, en el Estadio Raymond James.

La caída con Estados Unidos generó inestabilidad en el ciclo de Bielsa, a tal punto que en la conferencia de prensa posterior al juego fue tan tensa que en la primera pregunta, un cronista uruguayo, Mario Martínez, le dijo al entrenador argentino que lo que hizo su equipo ante ante los estadounidenses “rompió los ojos” y le preguntó si había alguna explicación para “el desastre”.

La respuesta de Bielsa no buscó excusas y fue clara: “Se imagina que no hay cómo defender la actuación. Después uno lo que trata de hacer es decir cosas que piense y no algo que resuelva la respuesta. No tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido”.

El andar de Inglaterra es más firme en la antesala del futuro choque con Uruguay, ya que venció por 2-0 a Serbia, en Wembley, y por idéntico marcador a Albania, en el Arena Kombëtare, en partidos de eliminatorias.