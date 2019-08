El Leeds de Bielsa debuta este martes en la Copa de la Liga Fuente: Reuters

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2019 • 23:59

Dos fechas después del comienzo del Championship, competencia que para Leeds es prioridad en la temporada porque es la que posibilita el ascenso a la Premier League, a Marcelo Bielsa el calendario le fija para este martes un partido de eliminación directa por la Copa de la Liga (Carabao Cup es el nombre comercial). De visitante, a las 15.45 de la Argentina (transmite ESPN 3), se enfrentará con Salford City, que participa en la League Two (cuarta división, dos por debajo de la de Leeds).

En la temporada pasada, el equipo del Loco tuvo un balance negativo en las series eliminatorias: disputó cuatro y perdió tres. Por la Copa de la Liga, venció a Bolton Wanderers y cayó en la rueda siguiente con Preston North End. De la FA Cup se despidió en el debut tras ser superado por Queens Park Rangers. Y en la que fue la derrota más dolorosa, Derby Countuy se impuso 4-2 en las semifinales de los play-off por el ascenso.

Bielsa adelantó que hará rotación, que descansarán algunos de los titulares que el sábado empataron frente a Nottingham Forest y tendrán una oportunidad varios suplentes y, probablemente, una de las últimas incorporaciones, el centro-delantero Edward Nketiah, de 20 años, procedente del Arsenal. El entrenador, que no confirmó la formación, reveló en la conferencia de prensa, con una sonrisa en el rostro, una sugerencia que le hizo llegar un hincha: "Me mandó una carta diciendo que no debo anunciar el equipo. No sé si hacerle caso o no".

Varias de las primeras consultas a Bielsa estuvieron relacionadas con su conocimiento de la rivalidad por la vía indirecta que tiene el encuentro. Salford City, fundado en 1940 como Salford Central, tiene desde hace cinco años como accionistas a exfutbolistas denominados Generación 1992, todos con pasado en Manchester United: los hermanos Gary y Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, NIck Butt y, el último en sumarse, David Beckham. Por razones futbolísticas y geográficas, Leeds y Manchester United mantienen una rivalidad, que se acentuó en la decáda del 90, cuando el ocaso deportivo de Leeds coincidió con el comienzo del esplendor del United de Alex Ferguson, que sedujo a algunas figuras de The Whites para que cambiaran de club, como Eric Cantona y Rio Ferdinand.

Gary Neville escribió un tuit irónico: "Bienvenido de nuevo a mi vida, Leeds United. No te he visto en 15 años". La alusión temporal está referida al período que lleva Leeds en el ascenso tras bajar de categoría en 2004, con un paso posterior por la tercera división debido a una bancarrota.

El irónico tuit de Gary Neville sobre Leeds

"La rivalidad Leeds-Manchester es un agregado, pero para nosotros es un partido muy interesante, tenga o no vinculación con Manchester. Conozco los antecedentes, la historia del partido y la rivalidad, también la relación de Manchester United con los propietarios de Salford. Afrontaremos el partido con la máxima seriedad, como hacemos con todos. Mucho más no puedo decir, seguramente ustedes (por los periodistas) tienen más fundamentos para hablar sobre el tema", expresó Bielsa.

El Loco sí indagó más sobre la actualidad futbolística de Salford, como hace con todos los adversarios: "Salford utiliza un esquema posicional no tradicional, tiene algunas características del fútbol británico histórico. Defensas y delanteros altos, preparados para un tipo de fútbol que históricamente predominó en las Islas Británicas. También es un equipo moderno, ágil, dinámico. Es una buena mezcla de estilos".

Bielsa se refirió a la rivalidad del partido de este martes 01:39

Video

Gary Neville también informó que están vendidas las 5100 localidades del Peninsula Stadium. "Será un partido trascendente para nosotros. Leeds probablemente sea el rival más grande que nos haya visitado", manifestó Gary Neville. Salford subió dos categorías en los últimos dos años. El último ascenso fue en Wembley, al ganar los play-off de una promoción a la que asistieron todos los exManchester que son propietarios. Otros clubes del ascenso se ven en una posición desfavorable en relación con la ayuda que Salford recibe de estas viejas glorias.

"Estamos orgullosos de haber llegado hasta aquí después de comenzar tan abajo. Lo de Wembley fue como llegar a la cima", expresó Paul Scholes. Bielsa evitó adjudicarse algún favoritismo: "El fútbol se ha igualado y no siempre los ganan los candidatos.Cuando se enfrentan equipos de diferentes categorías, esa presunción de superioridad no se concreta. El equipo presuntamente inferior se motiva y acorta las diferencias. Todo eso lo sabemos. Tenemos muchos deseos de jugar y ganar. La superioridad se manifiesta cuando se hace realidad".

Con cuatro puntos sobre seis posibles en el Championship (Sheffield Wednesday y Charlton son los únicos que triunfaron en las dos fechas), Leeds debuta en la Copa de la Liga ante un Salford que asume la rivalidad que le transmiten campeones de la época dorada del United.