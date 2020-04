Agustín Rossi. Fuente: Archivo - Crédito: LA NACION / Mauro Alfieri

14 de abril de 2020

Es un escenario especial al que se enfrentará Boca . El arco de la entidad de la Ribera parece haber encontrado dueño desde hace un tiempo, sin embargo, el destino de Esteban Andrada está cada día más vinculado a Europa y los dirigentes xeneizes no desconocen este escenario. Incluso, por las pérdidas económicas que impacta sobre los clubes por esta inactividad por la pandemia del coronavirus, empuja a creer que ante una oferta importante será imposible rechazar para Jorge Amor Ameal y compañía. Esto, abre un interrogante todavía mayor, ¿el regreso de Agustín Rossi será la solución?.

Si bien es real que no hay demasiados datos acerca de la vuelta a la actividad en el fútbol argentino, hay determinados contratos que finalizan y no hay definiciones acerca de la continuidad de los mismos. Es el caso del préstamo de Agustín Rossi en Lanús que se vence el 30 de junio y en caso de no renovarse debería volver a Boca. Ahí es que se plantea el escenario para ser quien reemplace a Andrada.

Los dirigentes de Boca aseguran que desde Europa llegará una buena propuesta por el arquero titular del equipo de Miguel Ángel Russo y que mucho dependerá de qué quiera hacer el arquero. Lo concreto es que Andrada tiene contrato con el club hasta junio de 2022, se firmó este acuerdo en 2019, y tiene una cláusula de salida valuada en 25 millones de dólares.

Además, la conducción de la entidad xeneize sigue de cerca los pasos del vínculo de Rossi con Lanús, porque si bien es cierto que la entidad del Sur quiere retenerlo, la opción del compra de su pase está fijada en 10.000.000 de dólares. Hace algunos días Nicolás Russo, presidente del granate, contó que estuvo en contacto con Ameal para tratar de renegociar un préstamo.

La idea del retorno de Rossi se potencia, porque todavía no está definido si Marcos Díaz seguirá en Boca. El contrato que tiene con el club es hasta el 30 de junio (podría modificarse según alguna disposición de la FIFA), aunque no está claro que decidan los dirigentes extender el vínculo con el ex arquero de Huracán.