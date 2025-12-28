En modo Bielsa: el golazo de Leeds ante Sunderland por la Premier League

En el Stadium of Light, el empate 1-1 entre Sunderland y Leeds United, por la 18ª fecha de la Premier League 2025/26, una jugada se llevó todas las miradas por su precisión y paciencia, e hizo recordar a la época en la que Marcelo Bielsa revolucionó al club blanco con su manual de juego asociado.

En el centro de esa escena apareció Dominic Calvert-Lewin, delantero en estado de gracia, autor del gol que sostuvo al Leeds y reafirmó su buen momento.

El contexto no invitaba al optimismo visitante. Sunderland, recién ascendido pero sorprendente séptimo en la tabla, estiró su invicto como local a nueve partidos y volvió a mostrar por qué es una de las revelaciones del torneo. Leeds, en cambio, llegaba urgido de puntos para consolidar su despegue de la zona roja. El inicio fue espeso, con más fricción que fluidez, con un par de acciones polémicas alrededor de Joe Rodon, golpeado con dureza y sin sanción arbitral. Su continuidad, visiblemente mermada, terminó siendo decisiva en el desarrollo.

El gol de Dominic Calvert-Lewin para Leeds ante Sunderland ANDY BUCHANAN� - AFP�

A los 28 minutos, Sunderland capitalizó ese desorden. Granit Xhaka filtró un pase preciso a la espalda de la defensa y Simon Adingra, con un derechazo combado al palo lejano, abrió el marcador. Fue el primer golpe serio de un partido que, hasta entonces, había ofrecido poco vuelo. Rodon salió poco después y la entrada de Ao Tanaka le dio algo más de equilibrio al mediocampo de Leeds, que cerró el primer tiempo mejor parado y con una ocasión clarísima: Calvert-Lewin asistió a Brenden Aaronson, cuyo remate fue salvado heroicamente por Trai Hume sobre la línea.

Lo mejor estaba por venir. Apenas iniciado el segundo tiempo, Leeds construyó una jugada que justificó todo. Tres toques consecutivos, salida limpia desde su propio arco, circulación de derecha a izquierda, cambio de frente y una aceleración final que rompió el bloque local. Aaronson, siempre lúcido, asistió de primera y Calvert-Lewin definió de primera, con la derecha, al palo de Robin Roefs. Un gol que fue tanto del delantero como del equipo. De hecho, la tocaron los 11 futbolistas.

No fue un tanto más. Con esa conquista, Calvert-Lewin se convirtió en el primer jugador del Leeds en marcar en seis partidos consecutivos de la máxima categoría, desde John McCole en la temporada 1959/60. Suma ocho goles en la liga, más que cualquier otro futbolista inglés, y atraviesa la racha más productiva de su carrera.

“Me siento bien, fuerte y disfrutando de jugar con los muchachos. Fueron años de altibajos, pero seguí empujando”, resumió luego, consciente de que su nombre vuelve a sonar en el radar de la selección inglesa, con el Mundial 2026 en el horizonte.

Calvert-Lewin's goal also saw all 11 Leeds players touch the ball in the build-up.#SUNLEE pic.twitter.com/dkdUx5EwFK — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 28, 2025

El dominio del Leeds en la segunda mitad fue casi total. Jayden Bogle tuvo el gol del triunfo, Tanaka aportó claridad y Aaronson siguió siendo el faro creativo. Pero Sunderland resistió, se sostuvo en su orden y en el aliento de su gente, y aceptó el empate como un mal menor.

Lo mejor de Sunderland vs. Leeds

Para los Black Cats, el punto les permitió cerrar un 2025 inolvidable: regreso a la Premier tras ocho años y una posición que los mantiene soñando con Europa. Para Leeds, el empate extendió a cinco su racha sin derrotas y le dio aire: está siete puntos por encima del descenso y con un líder ofensivo reencontrado.