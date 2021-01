Miguel Ángel Russo durante la final con Banfield. Crédito: Marcelo Aguilar / LA NACION

Fernando Vergara Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de enero de 2021 • 07:39

Boca festeja su título número 70. El equipo que conduce Miguel Russo se quedó con la Copa Diego Armando Maradona al vencer a Banfield por 5-3 en la definición por penales, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos regulares. Un desahogo, al cabo, luego de la eliminación en la Copa Libertadores contra Santos, en semifinales.

"Para nosotros es importante. Seguro que cometemos errores y hacemos autocrítica. No era fácil levantarse después de lo del otro día. Pero la gran mayoría está de vacaciones, y nosotros jugamos la final", remarcó Russo, el entrenador de Boca, en un mensaje que puede ser interpretado de muchas maneras, pero que guarda una intención de desquite, después del objetivo inconcluso para River y Boca en la Copa Libertadores.

"La realidad es que cuesta mucho llegar hasta acá. Nos exigen y siempre tratamos de estar un paso más allá, incluso en un año difícil marcado por la pandemia de coronavirus", enfatizó el DT.

Boca había sumado su último campeonato con la obtención de la pasada Superliga, también dirigido por Russo. "El de la Copa Maradona es un título importante porque sufrimos bastante. Boca es así, siempre hay que ir por más. Todo lo que logramos fue mérito de los jugadores. Y no quiero poner excusas por lo que pasó en la Libertadores: me hago responsable", subrayó.

Asimismo, Edwin Cardona se convirtió en la gran figura de Boca en la final en San Juan. A los 18 minutos del segundo tiempo, el colombiano tomó la pelota en el sector izquierdo de la cancha, encaró hacia adentro y sacó un derechazo fortísimo. El esfuerzo del arquero Mauricio Arboleda resultó estéril y los xeneizes desataron el festejo. "El golpe de Santos fue duro, así que era muy importante ganar este campeonato. Estoy muy feliz por haber marcado un gol en la final", destacó.

Automáticamente, tras su conquista, el volante tuvo que abandonar el terreno de juego, visiblemente dolorido. "No me lesioné, pero en el gol sí que sentí una sobrecarga muscular. No iba a poder seguir en la cancha al 100% y en este grupo hay jugadores de muchísima calidad para entrar a la cancha", explicó.

El festejo de los jugadores de Boca tras superar a Banfield por penales en la Copa Diego Maradona Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

Tras eso, Cardona volvió a mencionar la caída en las semifinales de la Libertadores. "Nos ha quedado un poco de dolor por lo que sucedió en Brasil", dijo. Y finalizó, en relación a su ausencia en Vila Belmiro: "Se habla mucho, pero a veces me aburro de escuchar por qué no entro. Simplemente, el partido se dio así y no era el momento de hacerlo. No hay que echarle la culpa al entrenador".

"Esta copa es en homenaje a Diego Maradona, en memoria de él que seguramente nos estará acompañando en el festejo", indicó Ramón Abila tras la consagración del equipo del cual Maradona era simpatizante. Mauro Zárate se sumó a la fiesta: "Es otra estrella para el club y para nosotros. Teníamos la obligación de ganarlo y es una sonrisa después de lo que pasó en Brasil".

En la tanda de los penales, para Boca convirtieron Carlos Tevez, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz y Julio Buffarini. "Fue un día muy importante después de una semana que no resultó buena para todos nosotros. Pero pudimos culminar con uno de los objetivos que teníamos. Logramos dar vuelta la página y por suerte terminó todo de la mejor manera", indicó Salvio, que aseguró que continuará jugando en la entidad xeneize.

La Copa Maradona significó para Boca el 70° título de su historia desde 1905, y también el 48° trofeo en el ámbito local, con 34 ligas y 14 copas nacionales. "Boca tiene mucha historia y nos repusimos rápido. Es muy lindo haber conseguido otro título. Teníamos que dar una respuesta después de la semifinal de la Copa. no fue fácil, porque Banfield tiene un gran equipo y realizó una gran campaña", dijo Buffarini, quien anotó el remate que desató el festejo. Y añadió. "Le pedí al entrenador el quinto penal porque estaba convencido de que lo iba a meter".

Diego González fue uno de los futbolistas que levantó su primer trofeo con Boca. El volante, que ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo debido a la lesión de Jorman Campuzano, se retiró lesionado en el tobillo izquierdo cerca del cierre, cuando bloqueó un disparo de Martín Payero. "Si me preguntan si volvería a poner la pierna para tapar ese remate, por esta camiseta, lo volvería a hacer. No me importa irme lesionado, hoy, mañana y siempre por el club", aseguró.

"Estoy feliz por la posibilidad de obtener mi primer título en este club. La verdad, le voy a estar agradecido toda la vida a Boca porque confiaron en mí en un momento muy difícil de mi carrera. Hace dos años no tengo una pretemporada y no me salían las cosas bien", finalizó González.

El plantel de Boca celebra el título N° 70 de su historia Crédito: Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

Conforme a los criterios de Más información