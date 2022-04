Boca - Barracas Central, en vivo por la Copa de la Liga

PT, 23m El desarrollo, discreto y parejo

Más allá de la ventaja y que tiene espacios para avanzar, Boca controla el balón, aunque sin peligro. Barracas Central, con limitaciones, busca, intenta. Javi García cede al córner un envío sencillo: el arquero muestra algunas distracciones. El espectáculo no es atractivo: uno no quiere demasiado, el otro no puede.

PT, 6m Gol de Barracas Central... anulado por VAR

La reacción fue inmediata. Pelota parada, gol de Barracas Central, que aprovecha ciertas licencias de la última línea xeneize. El tanto es de Bandiera: queda la sensación de que García pudo haber hecho algo más. El tanto es chequeado por el VAR, por una supuesta posición adelantada. Al final, es anulado. Tres minutos más tarde, se confirma: estaba en offside tras la “peinada” de Gonzalo Paz. Fernando Espinoza lo anuló a instancias de Darío Herrera desde el VAR.

PT, 4m Gol de Boca

Una muy buena conexión ofensiva de Boca: amague y centro, de zurda, de Pol Fernández, que encuentra en soledad a Pipa Benedetto. El delantero no falla en el área. Gana el equipo xeneize, casi desde el arranque del partido.

19.03 ¡Arrancó el partido!

Boca se enfrenta con Barracas Central, por la Zona 2, fecha 13 de la Copa de la Liga. Una multitud aplaudió al equipo xeneize, con la ilusión de una victoria y una mejora sustancial en el rendimiento. Boca dispone (casi, casi) de la mejor formación posible.

Arrancó el partido y... gritó Benedetto, en un tanto de clásico goleador MARCOS BRINDICCI - AFP

18.55 La formación de Boca

Boca es protagonista en los tres frentes en los que compite, la Copa de la Liga, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aunque ciertos vaivenes en los resultados complicaron algunos planes del entrenador Sebastián Battaglia. En ese sentido, pone lo mejor disponible, incluido el recuperado capitán Carlos Izquierdoz, debido a que necesita asegurar su pase de etapa y además busca ganar en La Boca, ya que el único triunfo en condición de local lo logró cuando recibió a Central en la cancha de Vélez, por 2 a 1.

Estará en la delantera Darío Benedetto junto al colombiano Sebastián Villa, ambos suspendidos en la Libertadores, y en el mediocampo será titular un jugador muy reclamado por los hinchas: Alan Varela. Un número 5 natural, permitirá adelantarse a Pol Fernández y sobre todo al paraguayo Oscar Romero, que jugó los últimos partidos como lanzador parado al lado del volante central. En el arco continuará Javier García, figura en los recientes partidos ante Godoy Cruz (1-1) y Central Córdoba de Santiago del Estero (2-1), pese a que el titular Agustín Rossi está recuperado de un desgarro; será preservado para el partido de este miércoles, en Bolivia, frente a Always Ready, por la Copa Libertadores.

Esta es la formación para enfrentar a Barracas Central.

18.50 Bienvenidos a la cobertura

Bienvenidos a la cobertura de Boca-Barracas Central, en vivo. Con la premisa de saldar un par de asignaturas pendientes, el equipo xeneize juega algo más que un partido. Mejorar su funcionamiento y ganar por primera vez en la Bombonera en la Copa de la Liga. Además, la misión primordial de asegurar su clasificación a los cuartos de final. El encuentro, válido por la fecha 13 de la Zona B del torneo doméstico, se juega desde las 19, en la Bombonera. Será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal TNT Sports.