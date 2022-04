Racing - Banfield, por la Copa de la Liga: del curioso gol (en contra y con VAR) del Taladro a los silbidos de los hinchas de la Academia para Edwin Cardona

Racing tuvo una semana desgastante, pero encima sufrió más de la cuenta ante Banfield, por la 13° fecha. En el Cilindro de Avellaneda empató 1-1 pero transpiró bastante: ya clasificado para los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022, vivió un par de situaciones curiosas. La primera de ellas, el gol en contra que terminaron convirtiendo entre Eugenio Mena y Maico Quiroz; y también el fastidio de los hinchas con Edwin Cardona, a quien lo despidieron con silbidos cuando fue reemplazado en el segundo tiempo.

La Academia venía de perder su primer partido en el año en la altura, por la Copa Sudamericana. La derrota ante Melgar, de Perú, por 3-1 de entresemana le había puesto un freno a su andar ganador tanto en el certamen internacional como en la Copa de la Liga. Pero tenía condicionantes, entre los 2335 metros de Arequipa y los goles errados, entre ellos un penal desperdiciado por Javier Correa cuando el partido estaba 0-1.

Los jugadores de Banfield festejan su curioso gol ante Racing, luego de ser revisada la acción por VAR, por la Copa Liga Profesional 2022 Mauro Alfieri

Este sábado, en Avellaneda, Racing buscaba sin claridad y recibió un gol que nació de un córner a favor. Primera curiosidad, si bien no es la primera vez que en el fútbol argentino se observa un tanto de contraataque tras un tiro de esquina en favor del adversario. Iban 11 minutos del segundo tiempo : Maxi Cuadra (un ex Racing) recibió habilitado y definió ante la salida de Chila Gómez. Superado el arquero, entre Eugenio Mena y Maico Quiroz barrieron para evitar que la pelota traspase la línea del arco, pero con tanta mala suerte que el intento de despeje del lateral chileno terminó dando en la pierna del juvenil de 20 años y se metió.

El curioso gol... de Banfield

El curioso gol... de Banfield

Cuadra, como se formó en Racing, lo primero que hizo fue pedirles perdón a los hinchas, pero al mismo tiempo veía como el línea 1 cobraba posición adelantada. Enseguida desde el VAR le notificaron de la revisión de la jugada a Germán Delfino, el juez principal. Tras unos segundos, se sancionó correctamente el gol, ya que Cuadra partió habilitado en el momento de recibir el pase de su compañero. Lo que nadie tenía en la consideración era el blooper que luego iban a protagonizar entre Mena y Quiroz.

Ante el resultado adverso, Fernando Gago hizo cambios para buscar un mayor peso ofensivo en Racing. Así fue que a los 19 minutos del segundo tiempo dispuso los ingresos de Tomás Chancalay por Cardona, Fabricio Domínguez por Pillud y Carlos Alcaraz por Benjamín Garre; ante el 0-1 y viendo que el enganche colombiano salía caminando excesivamente despacio y luciendo una mini sonrisa burlona, empezaron los silbidos desde todos los costados del estadio de Avellaneda.

Los silbidos a Cardona

Cardona fue la gran apuesta de Gago y los dirigentes en el último mercado de pases, pero el colombiano -entre lesiones y jugadas desacertadas- terminó estando más afuera que adentro del campo de juego; al mismo tiempo, se encontró con compañeros que rindieron más que bien, por lo que en el corto plazo no se vislumbra una titularidad sostenida para el ex Boca. Por eso no fue raro que los simpatizantes de la Academia se la hayan agarrado con Cardona en un contexto extrañamente adverso.

Al final, terminó empatando el partido con un gol de córner y el cabezazo goleador de Nery Domínguez mientras se jugaba en el primer minuto de descuento. Pero allí las emociones no terminaron, ya que sobre el final Agustín Urzi tuvo el 2-1 para Banfield y su zurdazo dio en el palo.

La emoción estuvo de principio a fin en Avellaneda: Germán Delfino terminó expulsando a Tomás Chancalay por un aparente exceso en el reclamo. Eso caldeó los ánimos en los hinchas de Racing, que terminaron insultando al juez.