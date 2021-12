Boca. Comenzaron las obras para arreglar el drenaje de la Bombonera: las razones de la última inundación y cuándo estará lista la cancha

La tormenta del 28 de noviembre lo había dejado en evidencia: la Bombonera no tenía un drenaje a la altura de lo que demanda un club de primera división. Aquel domingo comenzó y terminó con lluvia, desde la mañana hasta las primeras horas de la madrugada del lunes. El agua, acaudalada como nunca, se fue acumulando en distintas partes de la Ciudad; y también en las canchas de fútbol. En algunas de ellas llegaron a jugarse partidos, pero en la de Boca, a las 21.30, el árbitro no tuvo más remedio que dictaminar la suspensión.

No era un tema nuevo. Los déficits vienen desde gestiones anteriores. Pero esa noche el balón no lograba picar ni en las zonas menos afectadas por la precipitación. Comenzaba entonces, para la dirigencia del club de la Ribera, una cuenta regresiva que consistía en arreglar el sistema que evita las inundaciones en el césped antes de que se reanude la competencia oficial. Y precisamente este jueves fue el día en el que se iniciaron las obras.

La cancha estará lista para principios de febrero, según el jefe de la obra Leandro Aguilera

Florentino Verón, responsable de las canchas del predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino y el líder del proyecto que impulsó la dirigencia del Xeneize, contó detalles sobre la intervención que comenzó esta mañana en el césped de la Bombonera.

“Estamos instalando un sistema de drenaje que creemos que va a funcionar porque ya lo hicimos en el predio de Boca [la sede de entrenamiento que el club tiene en Ezeiza. La idea es instalar drenaje cada tres metros. O sea, en cuadrículas cada tres metros que va a ayudar a drenar la intensa lluvia que cae. Aparte de eso, hay que mejorar el terreno de juego, que más adelante lo vamos a ir haciendo. No es sólo este trabajo. Se van a seguir haciendo más cosas en el terreno”, reveló en charla con TyC Sports.

Verón también aclaró que, por ahora, no se instalará un césped híbrido : “Es 100% césped natural. Solamente que estamos haciendo otro sistema de drenaje diferente al que en su momento tenía el estadio, pero lo que vemos nosotros es que el sistema tenía diez metros, que era muy retirado. Aparte de eso, ya no tenían salida los caños. Por ahora en el sector que trabajamos nos encontramos con eso. Los caños ya no funcionaban, estaban cortados, no filtraban. El sistema era obsoleto”.

El campo de juego de la Bombonera, a 4 horas del partido entre Boca y Newell's

En Brandsen 805 se llegó a abarajar la posibilidad de que Boca juegue en otro estadio mientras los arreglos se completaban en la Bombonera. No obstante, Verón dijo que no será necesario, ya que la obra durará menos de un mes. “Yo creo que durarán 20 ó 25 días. Eso esperamos, le vamos a meter todas las fichas para que así sea. Creo que en febrero ya se va a poder estar jugando acá. Estaría rodando la pelota el 15 de febrero en perfectas condiciones”, explicó.

La fecha de inicio de la Liga Profesional de Fútbol 2022 no está confirmada, aunque se estima que sea alrededor de la primera semana de febrero. Si el próximo campeonato local Boca comienza en la primera fecha jugando de visitante, podría no tener que mudarse como local ni una vez, aunque para eso dependerá que se den los tiempos establecidos por Verón.

Todavía estaba Russo como DT de Boca; y el partido con Argentinos Juniors también se jugó en una Bombonera que acumuló mucha agua Manuel Cortina - La Nación

Al mismo tiempo, Verón explicó la razón de los problemas que sucedían: “Los caños ya no tenían salida, no filtraban ni funcionaban. Nos encontramos con esa situación. Eso es lo que estaba pasando a mi entender”.

Puesto que aún no están definidas las fechas de la vuelta del fútbol doméstico ni del final de este reacondicionamiento, la dirigencia azul y oro analiza todas las posibilidades. Es que, si las fechas se pisan, al Xeneize le va a tocar jugar de local en otro estadio por uno o dos partidos. Lo había considerado Jorge Bermúdez tras la suspensión del encuentro con Newell’s aquel domingo:

“Vamos a tener que buscar alternativas. Algunos partidos como local se van a tener que jugar en otra cancha. Pero estamos comprometidos en solucionar esto. Se tomarán las medidas y las decisiones justas para que la cancha se arregle de una vez por todas. Se han evaluado dos o tres estadios donde se podría jugar de local en caso de que sea necesario”.