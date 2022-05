Boca - Corinthians, en vivo por la Copa Libertadores

Benedetto se besa la camiseta tras convertir el gol Mauro Alfieri - LA NACION

Final del PT: Boca supo salir de un problema

Con el 71 por ciento de posesión, Boca sacó adelante un primer tiempo que se le había complicado cuando Corinthians se puso en ventaja en la única llegada. Tras un breve estado de confusión, Boca volvió a ser dominante como en el arranque del cotejo. Sustentado en un buen estado anímico por los últimos resultados, el equipo se anima más y se encuentra. Benedetto fue importante por el gol y su participación en el juego. El resto acompaña con laboriosidad. Salvio estuvo cruzado con el arco.

PT ‘42: Ahora sí!!! Benedetto pone el 1-1

Boca empezaba a llegar con asiduidad. Era cuestión de ajustar la puntería y tener tranquilidad. Fue acorralando a Corinthians, a punto tal que Zambrano llegó para pelear de cabeza una pelota cerca del área. La recuperación del peruano le quedó a Benedetto, que puso el 1-1 con un derechazo cruzado. En el día de su cumpleaños 32, el Pipa se regaló un gol.

PT ‘37: Boca merodea otra vez el empate

Se rearma Boca en ataque, parece haber salido del shock que le provocó Corinthians en su única llegada. Como el equipo brasileño no le permite mucho pase corto, explora con los pelotazos a espaldas de los defensores. Ahora es Zeballos el que desborda por la izquierda y tira el centro atrás para Salvio, cuya definición se desvía levemente en un rival y se va junto a un poste. En la Bombonera ya se gritaba el empate.

PT ‘32: Salvio, sin remate final

Pol Fernández rompió la presión visitante con una larga asistencia para el desmarque de Salvio, que controló a la carrera, directo al arco de Cassio, pero el zaguero Gustavo, con una notable recuperación física, se cruzó desde atrás y evitó la definición del Toto.

PT ‘28: Benedetto tuvo el empate

No es fácil agarrar mal parado a Corinthians. Lo consiguió Varela con una corte sobre Du Queiroz en la zona media; avanzó decididamente hacia el área visitante, hasta encontrar a Benedetto, que desde la media luna sacó un remate fortísimo, apenas desviado por encima del travesaño. Boca estuvo cerca del empate.

Salvio cubre la posición ante la embestida del zaguero Gustavo Mauro Alfieri - LA NACION

PT ‘24: Nerviosismo en Boca

A Boca se le alteraron los planes. Ya no se siente cómodo. Empieza a incurrir en imprecisiones y no tiene el control en la zona media. Corinthians se muestra como un equipo duro, sin distracciones. Y preocupa con algunos contraataques que no llegan a ser punzantes, pero genera córners, la vía del primer gol.

PT ‘16: A Corinthians le alcanza con una llegada

Corinthians se había dedicado casi exclusivamente a la contención. Cuando puso salir con varios hombres en campo rival, generó un córner. El despeje de cabeza de Varela lo ganó Du Queiroz en la puerta del área, que puso el 1-0 con un remate junto a un poste. Boca llevaba cinco partidos sin recibir goles. ¿El último equipo que le había marcado? Corinthians, en el 2-0 de la ida en San Pablo. Sorpresa en la Bombonera, que no deja de alentar a su equipo.

PT ‘11: Benedetto baja para asociarse

El centro-delantero de Boca sale de la presión de los zagueros visitantes. Baja para mostrarse como descarga y y combinar con los compañeros que pican al espacio. La cerrada defensa de Corinthians obliga a Boca a tener mucha movilidad.

PT ‘7: Simulación de Salvio

A partir de un corte de Pol Fernández en campo rival, Boca consigue armar un ataque asociado, con la proyección de Advíncula por la derecha. Dentro del área, Salvio simula una infracción de Gustavo y se deja caer solo. El árbitro le hace señas que se levante.

Fabra quiere controlar la pelota antes de que salga por el lateral Mauro Alfieri - LA NACION

PT ‘3: Corinthians, línea de cinco y presión

A Boca le cuesta encontrar espacios en el comienzo. Corinthians plantea una línea defensiva de cinco, con tres zagueros centrales. Trata de hacer una presión alta para que el local no tenga una salida limpia. Benedetto cruza una habilitación a Salvio, que desde la posición de wing derecho define desviado.

21.00: Los elegidos por Battaglia, con la vuelta de Izquierdoz

Cumplidas las cuatro fechas de suspensión por los incidentes tras la eliminación ante Atlético Mineiro en la Copa Libertadores del año pasado, esta noche reaparecerá en Boca el capitán Carlos Izquierdoz. Marcos Rojo purgará hoy la sanción de cinco encuentros. A Sebastián Villa le queda un cotejo; estaría disponible a partir de los octavos de final. Respecto de la formación que eliminó a Racing en la Copa de la Liga, Battaglia introducirá una variante táctica: el juvenil Exequiel Zeballos por Juan Ramírez.

20.47: Formación confirmada de Corinthians

Además de ser el líder del Grupo E, Corinthians también es el puntero del Brasileiro. Viene de empatar 2-2 con Inter de Porto Alegre. Tiene un baja importante: el volante Paulinho, que pasó por Barcelona, sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla.

20.45: El feliz cumpleaños para Benedetto en la concentración

El delantero Darío Benedetto cumplió este martes 32 años. Sus compañeros se lo celebraron después del almuerzo en el hotel donde estaban concentrados

Bienvenidos al seguimiento en vivo del partido entre Boca y Corinthians, que se enfrentan en la Bombonera por la penúltima fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. En la ida en San Pablo, el equipo brasileño ganó 2-0. El historial de enfrentamientos por el torneo continental es muy parejo, con dos victorias para cada uno y tres empates. Ambos definieron la Libertadores 2012, obtenida por Corinthians, tras el 1-1 en la Bombonera y el 2-0 en el estadio Pacaembú. Tras ese encuentro, Juan Román Riquelme anunció que no seguiría más en Boca porque se sentía “vacío”, como trasfondo del distanciamiento que mantenía con el entonces presidente Daniel Angelici y el director técnico Julio Falcioni.