Tevez comparte habitación con Ábila, uno de los infectados de Covid-19, y el médico del club dijo que "no tendrá problemas"

"Quedate tranquilo, va a estar bien. No va a tener ningún problema". La frase de Ruben Argemi, médico del plantel de Boca, acerca de la salud de Carlos Tevez, generó un fuerte impacto en el mundo xeneize. En diálogo con TyC Sports, el doctor fue consultado acerca del posible riesgo de que el capitán se contagie por compartir habitación con Ramón Ábila, uno de los jugadores que tendría Covid-19 en la burbuja sanitaria en Ezeiza. Y con sus palabras dio a entender que el 10 ya tuvo la enfermedad.

"Yo, como hincha de Boca, tengo que quedarme tranquilo de que Carlos no tiene nada a pesar de compartir habitación con Ábila que tiene coronavirus. ¿O cabe la posibilidad de que padezca coronavirus en los próximos días?", le consultó Diego Díaz, conductor del programa "Superfútbol". Y, a pesar de que Argemi no había mencionado ningún caso en particular, explicó: "Yo no quiero hablar de casos puntuales, pero esto te lo voy a contestar. Quedate tranquilo que va a estar bien".

Luego, al ser reconsultado acerca de si estaba seguro que Tevez iba a estar bien con el correr de las horas, el médico sentenció: "No va a tener ningún problema". Automáticamente, ante un panel que quedó sorprendido por la respuesta, la cuestión central de la conversación pasó a ser saber si el 10 ya había tenido la enfermedad y había generado anticuerpos para ser inmune. "¿Usted está diciendo, casi sin decirlo, que Tevez ya tuvo coronvarius?", preguntó Leonardo Farinella. Frente a eso, Argemi, después de pasar varios segundos en silencio tras la consulta, dijo: "¿Hola? Sí, es lo que te acabo de decir, que te quedes tranquilo".

Cuando Boca regresó a los entrenamientos, el club difundió esta imagen de Tevez mientras era hisopado

La revelación llega después de que ayer, también en TyC Sports, Tevez dejara una frase que generó un fuerte revuelo, tras confirmar el "brote de contagio" en el plantel: "Pasé por las habitaciones de los muchachos a dar tranquilidad. Después el club decidirá qué hacer, si se comunicará con Conmebol o no. Estamos todos bien, ese es el mensaje. Hay algunos asintomáticos, otros no, pero no hay ninguno grave", comentó en una videollamada con el canal.

Por otra parte, acerca de la explosión de contagios que hubo dentro de la burbuja sanitaria, Argemi explicó: "No fuimos irresponsables, todo lo contrario. Pero se vino todo esto y es difícil explicarlo. Nos tocó. Me hubiera gustado otro resultado. Algún error habremos cometido, pero nadie me puede explicar por qué un jugador tiene síntomas 30 horas después de un hisopado negativo. Nosotros llevamos más de 500 testeos. Hicimos hisopados el viernes ante de ingresar a la burbuja, el lunes realizamos los test rápidos de la AFA y el miércoles volvimos a hisopar. Y después hicimos los hisopados rápidos el sábado y los PCR el domingo. Fueron cinco testeos en 10 días y ya llevamos siete hisopados desde que comenzamos a entrenar".

Russo fue aislado de la burbuja tras el brote de contagio en Boca

Además de confirmar que él es uno de los casos positivos pese a dormir solo y respetar el protocolo, el doctor agregó: "Fuimos permisivos en áreas de entrenamientos, pero no en ámbitos sociales. No se compartieron los vestuarios, los jugadores no se bañaban juntos. Había seis vestuarios y cada uno era usado por seis jugadores. Se armaron 'mini burbujas' dentro de la burbuja, por eso solo compartían habitaciones los que se entrenaban juntos, pero no se compartían el mate y comían divididos en grupos de tres o cuatro personas. Ni siquiera tenían contacto con el personal del hotel".

A pesar de estar en desacuerdo con la medida, Argemi destacó que los futbolistas que dieron positivo deberán pasar 10 días sin realizar actividad física intensa, por lo que el panorama de Boca se complica: el jueves 17 tendrá que debutar frente a Libertad en Paraguay por el Grupo H de la Copa Libertadores.

Ante la situación, el médico explicó: "Tenemos confianza en que los jugadores van a llegar. Por protocolo de Conmebol, a los 14 días del positivo pueden jugar. Los asintomáticos podrían entrenarse a las 72 horas. Pero vamos a estar listos para competir. Nosotros teníamos a todos hisopados, no tenemos otra herramienta. Estamos en una fase de competencia, hicimos lo que se nos pidió. Nosotros debemos jugar en menos de 20 días y vamos a compartir hotel y avión".

Iván Marcone dio positivo en el reinicio de los entrenamientos y desde entonces está aislado